كيف تحول هاتفك الى جهاز مراقبة متطور ؟

لندن – الزمان

يعمل تطبيق Haven الجديد، الذي يطوره إدوارد سنودن، على تحويل هاتفك الذكي إلى نظام مراقبة أمني، فكل ما تحتاج إليه هو هاتف أندرويد إضافي وجرعة من جنون الشك.

ضع هاتف الأندرويد الإضافي بعد تثبيت التطبيق عليه في المكان الذي تود أن تكون فيه آمناً، المكتب أو الغرفة مثلاً.

سيعمل التطبيق باستخدام لاقط الصوت أو الميكروفون الخاص بالهاتف على مراقبة وتسجيل الصوت عندما يستشعر وجوده، ويشغل الكاميرا لالتقاط الفيديو للمتطفل، ويستخدم مكوّناً موجود في الهاتف لرصد أي حركة للجهاز نفسه.

وسيرسل التطبيق تلقائياً إليك إشعارات، بما فيها ملفات الصوت والفيديو، إلى هاتفك الأساسي في الحالات المذكورة.

ترسل الإشعارات عبر تطبيق سيغنال، وهو تطبيق تراسل مشفر مصادق عليه ومعتمد من إدوارد سنودن بنفسه.

وإذا لم ترغب في استلام تحديثات لحظية، يمكنك استعراض سجل الهاتف بعد تحميل تطبيق Haven، سواء كان ذلك عن بعد باستخدام متصفح Tor أو على الهاتف نفسه.

يتوفر الإصدار التجريبي من تطبيق Haven على متجر غوغل بلاي مجاناً.