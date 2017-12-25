جلسات التأمل تجدد مخ الإنسان

باريس – الزمان

كشفت دراسة حديثة أجراها فريق باحثين بمعهد الدراسات العلمية النفسية الفرنسية، أن حضور جلسات “التأمل” لفترة من 15 -30 ألف ساعة في العام، من شأنه أن يخفض الضغوط النفسية والانفعالات السلبية وتحسين نظام النوم، مما يكون له أثر فعال على شيخوخة المخ التي يتعرض لها الإنسان مع تقدم السن.

وأجرى قائد الفريق البحثي، كريستوف أندريه، تجاربه على 73 شخصاً فوق الخامسة والستين، وأجروا جلسات تأمل تعتمد على العادات البوذية، وتم مقارنة أمخاخهم مع أمخاخ 67 شخصاً لا يمارسون التأمل، وتبين من خلال الأشعة على المخ أن هناك اختلافاً في المنطقة الرمادية وتمثيل الجلوكوز في مناطق من المخ.

وأشارت الباحثة، جال شيتولا، إلى أن جلسات التأمل لها تأثير إيجابي على شيخوخة المخ وما يتبعها من قلة النوم والضغط والانفعالات كما أنها تحمي من مرض الزهايمر.