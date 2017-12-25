خبيرة :البطاطا تحمي من الشيخوخة لكن لا تنسوا الليمون

باريس – الزمان

قالت خبيرة النباتات بجامعة باريس الفرنسية، لينا بو، إن ثمرة البطاطا غنية بالبيتا- كاروتين، وفيتامينات (ج، هـ)، ومضادات الأكسدة التي تقى من تدهور الخلايا العصبية والتي تعد أساس الشيخوخة المبكرة والسرطان، كما تنشط الجهاز المناعي وتسهل عملية الهضم وتحرك القولون الكسلان.

وأوضحت الخبيرة الفرنسية في أحدث دراسة نشرتها في مجلة “فام أكتويل” – أنه يفضل استخدام البطاطا عن طريق طهيها بالبخار وعدم تخزينها في مكان بارد حتى لا تفقد عناصرها الغذائية، كما يمكن طهيها في الفرن مع ملعقة كبيرة من زيت الجوز، لمدة 40 دقيقة وعند إخراجها يضاف إليها عصير الليمون.

فيما قالت الخبيرة بمعهد الزراعة والتغذية الفرنسية، كلارا باي، إن حليب جوز الهند يعد من المشروبات المهمة والمفيدة في فصل الشتاء، لاحتوائه على بروتينات ومعادن مفيدة للصحة، والتي تساعد على تقوية الجسم وتعويضه عن العناصر التي يفتقدها بسبب سوء النظام الغذائي.

وأضافت الخبيرة الفرنسية إن كوبا من حليب جوز الهند يحتوي على 13 جراما من الكربوهيدرات، و5 جرامات من الألياف، و5 جرامات من البروتينات، و57 جراما من الدهون، و552 سعرا حراريا، فيما تعد الدهون التي يحتويها مضادة للبكتيريا والفطريات والفيروسات، ذلك فهو يدعم مناعة الجسم وتقويته ويخفف من أعراض قرح المعدة ويعمل على ارتخاء الأعصاب والعضلات.