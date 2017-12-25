 تركيا : سجال حاد خلال جلسة محاكمة صحافيين معارضين

اسطنبول– توركان اسماعيل

قام قاض تركي الاثنين بطرد صحافي استقصائي معروف من قاعة المحكمة بعد أن وجه انتقادات للحكومة ضمن سجال حاد تخلل جلسة محاكمة عدد من العاملين في صحيفة “جمهورييت” المعارضة بتهمة القيام “بأنشطةارهابية“، في قضية تثير مخاوف من تدهور حرية الإعلام في هذا البلد.

وساد جلسة الاثنين، وهي الخامسة في هذه المحاكمة، توتر شديد اذ طرد رئيس المحكمة احد المتهمين وهو الصحافي أحمد شيك خارج القاعة بعد ان اعتبر دفاعه عن نفسه بانه “سياسي” الطابع،

وبين الموقوفين، مدير الصحيفة أكين اتالاي ورئيس تحريرها مراد صابونجو المعتقلان منذ 421 يوما، في حين أمضى المحاسب امري ايبر 263 يوما في السجن.

وأخلت المحكمة سبيل عدد من المتهمين البارزين، بينهم المعلق السياسي قدري غورسيل،

وشعر القاضي بالاستياء والإهانة من تصريحات شيك الذي أدان الحكومة واتهمها انها تتعامل مع معارضيها كـ“إرهابيين“.

وقال شيك في معرض دفاعه عن نفسه إن “هناك قضاء تسيطر عليها الحكومة ويتحول مصطلح +الارهاب+ إلى اتهامات عبثية“.

ورد رئيس المحكمة عبد الرحمن اوركون داغ قائلا “كفى، اذا أردت ان تمارس السياسة، عليك أن تصبح نائبا في البرلمان. لا يمكن أن أسمح للمتهم المواصلة بهذه الطريقة. فليتم اخراجه من القاعة“.

على الفور، سارع العشرات من مؤيدي “جمهورييت” الحاضرين في القاعة بالتوجه الى القاضي قائلين “سيأتي يوم تخضع فيه للمحاكمة” و“سيخرج أحمد من السجن وسيكتب من جديد“، ما أدى الى تعليق الجلسة.