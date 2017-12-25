تونس: الامارات لديها معلومات جدية عن اعتداء إرهابي 

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تونسالزمان 

قالت المتحدثة باسم الرئاسة التونسية سعيدة قراش الاثنين ان الاجراء الاماراتي ضد المسافرات التونسيات على خطوطها والذي اثار جدلا واسعا، سببه مخاوف من حدوث اعتداء تنفذه نساء يحملن جوازات سفر تونسية. فيما طالباتحاد الشغل في تونس الحكومة بالرد المتشدد ضد اجراء الامارات 

وكانت وزارة النقل التونسية اعلنت مساء الاحدتعليق رحلات شركة الخطوط الإماراتية من وإلى تونس الى حين تمكن الشركة من ايجاد الحل المناسب لتشغيل رحلاتها طبقا للقوانين والمعاهدات الدوليةاي لحين رفع الاجراء بحقالتونسيات.

وتتحدث السلطات التونسية عن منع التونسيات من التوجه الى الامارات ما اضطرها للتدخل في الايام الاخيرة مرارا لدعم مواطناتها في تونس وايضا في ابوظبي وبيروت.

اما السلطات الاماراتية فانها تتحدث عن مسالةامنيةواجراءاتخاصة ومؤقتةدون تقديم ادنى تفسير.

واكدت الناطقة باسم الرئاسة التونسية الاثنين لاذاعةشمس اف امالخاصةهناك معلومات جدية لدى السلطات الاماراتية حول احتمال ارتكاب اعتداءات ارهابية“.

واضافت ان معلوماتهم تشيرالى انه في اطار عودة المقاتلين (الاسلاميين المتطرفين) وخروجهم اساسا من سوريا ومن العراق هناك مخططات وامكانية وقوع عملية ارهابية تنفذها نساء اما تونسيات او تحملن جوازات سفر تونسيةفي تلميح الى احتمال استخدام جوازات سفر تونسية مزورة.

وقال انور قرقاش وزير الدولة الاماراتي للخارجية في تغريدة الاحدتواصلنا مع الأخوة في تونس حول معلومة أمنية فرضت إجراءات محددة وظرفية“. واضافنقدر المرأة التونسية ونحترمها ونثمن تجربتها الرائدة، ونعتبرها صمامالأمانداعيا الىتفادي محاولات التأويل والمغالطة“.

واكدت سعيدة قراشنتفهم هذا الجانب (المخاوف الاماراتية) ونحن حربنا مشتركة ضد الارهاب، لكن تونسلا يمكن ان تقبل الطريقة التي تم التعامل بها مع النساء التونسيات“.

واكدت قراش ان الخطوط الاماراتية تلقتتعليمات واضحةبمنع التونسيات من الصعود الى طائراتها.

ومنذ الجمعة، وبحسب شهادات، تم اعلام المسافرات في رحلة تونس دبي من موظفي الخطوط الاماراتية ان كافة التونسيات ممنوعات من صعود الطائرة، دون اي تفسير.

وسارع السفير الاماراتي حينها الى تقديم توضيحات للخارجية التونسية مؤكدا ان المنعرفعوتمكنت الراكبات الجمعة من الصعود الى الطائرة.

بيد ان الامر تكرر خلال نهاية الاسبوع بما في ذلك خارج تونس ما ادى الى بقاء مسافرات تونسيات عالقات لعدة ساعات قبل تدخل السلطات التونسية.

واثار ذلك جدلا واسعا في وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في تونس. ونددت احزاب سياسية ومنظمات غير حكومية بهذا الاجراءالتمييزيمطالبين السلطات التونسية بالحزمفي مواجهته.

وأكد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي الاثنين، بحسب بيان للرئاسة،حرصه على عدم المسّ بحقوق المرأة التونسيّة مهما كانت الدواعي والمبررات“.

لكنه كلف ايضا وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناويبالعمل على تجاوز هذه الاشكالات في اقرب الاوقات حفاظا على علاقات الأخوة والتعاون القائمة بين الشعبين التونسي والاماراتي“.

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