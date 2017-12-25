البابا يدعو في رسالة الميلاد الى السلام في القدس

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 العراق جريح ومنقسم وحرب منسية في اليمن

الفاتيكانروماالزمانالقدسأ ف ب)

دعا البابا فرنسيس الاثنين في رسالة الميلاد السنوية في ساحة القديس بطرسالمدينة والعالم، الى السلام في القدس وكل الاراضي المقدسة غداة دعوته 1,3 مليار كاثوليكي في العالمإلى عدم تجاهل محنة المهاجرين الذين يُدفعون إلى ترك أرضهم بسبب قادة تتملكهم نزعة إراقةدماء بريئة“.

من على شرفة كاتدرائية القديس بطرس، عبر البابا ايضا عن أملهفي ان تسود رغبة استئناف الحوار من اجل التوصل الى حل متفاوض عليه يتيح التعايش السلمي بين دولتين“.

واشاد ايضا بجهود المجموعة الدولية الهادفة الى مساعدةهذه الارض الجريحة على ايجاد الوئام والعدالة والامن الذي تنشده منذ فترة طويلة“.

وبعد قرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب في 6 كانون الاول/ديسمبر الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل والذي اثار موجة تنديد عالمية، دعا البابا في الاونة الاخيرة الىاحترام الوضع القائمفي القدس بما يتوافق مع قراراتالامم المتحدة.

وتابع البابانرى يسوع المسيح في اطفال الشرق الاوسط الذين لا يزالون يتألمون بسبب تفاقم التوترات بين الاسرائيليين والفلسطينيين“.

وفي جولة افق على الدول التي يعاني فيها الاطفال من النزاعات تطرق الى الاطفال السوريينالذين طبعتهم الحربمعبرا عن الامل في ان تستعيد سورياالكرامة لكل فردمن ابنائها، عبر الالتزام بالعمل علىاعادة بناءالنسيج الاجتماعي بمعزل عن الانتماء الاتني والديني“.

كما تطرق الى العراقالذي لا يزال جريحا ومنقسما من جراء الاعمال العدائيةالتي وقعت في السنوات ال15 الماضية. وتحدث البابا ايضا عن اليمنحيث يدور نزاع تم نسيانه الى حد كبيرفيما يعاني شعبه من المجاعةوالامراض.

وذكر البابا ايضا مناطق اخرى تشهد صعوبات مثل جنوب السودان وفنزويلا قبل ان يؤكد انرياح الحرب تعصف بعالمنا“.

ووجه البابا ايضا نداء الى اعتمادالثقة المتبادلةفي شبه الجزيرة الكورية. وقال انه يصليلكي يتسنى تجاوز المواجهة في شبه الجزيرة الكورية وليمكن تطوير الثقة المتبادلة بما فيه مصلحة العالم بأسره“.

وكان البابا قال للمصلين في كاتدرائية القديس بطرس مساء الأحدلا ينبغي أن يشعر أحد بأن ليس له مكان في هذا العالم، قبل عظته الخامسة لعيد الميلاد التي يغلب عليها الطابع السياسي.

لقد أولى البابا الارجنتيني وهو نفسه حفيد مهاجرين إيطاليين أهمية لقضية المهاجرين منذ توليه الكرسي الرسولي قبل قرابة خمس سنوات.

واضاف الباباهناك الكثير من الخطى المتوارية في خطى يوسف ومريم . نرى آثار الملايين من الاشخاص الذين لا يختارون الرحيل وإنما يدفعون الى ترك أرضهم وترك أحبائهم خلفهم“.

عدد أقل من السياح في بيت لحم

خلال قداس منتصف الليل في كنيسة القديسة كاترينا في بيت لحم ندد المدبر الرسولي لبطريركية اللاتين في القدس بيير باتيستا بيتسابالا بالحروب التي يخوضها “(أشباه) هيرودوس اليوم للاستحواذ على المزيد من السلطةواحتلال حيز أوسع“. ويعد المسيحيون هيرودوس طاغية لأنه أمر بقتل كل مواليد بيت لحم عندما بلغه أن المسيح ولد فيها.

وحض بيتسابالامسيحيي الأراضي المقدسة الشاعرين بالقلق وربما خائفين مع تراجع أعدادنا، وقلة حيلتنا، وانعدام الأمن الذي يطغى على حياتنا اليوميةعلى التحلي بالشجاعة في منطقة مضطربة.

وانتقد بيتسابالا ترامب مؤكدا انالقدس مدينة السلام، ولن يحل السلام اذا ما استُبعد أحد. القدس يجب أن تجمع وليس أن تفرق، مشددا على مبدأ أن القدس مدينة لكل الشعوب وللديانات السماوية الثلاث.

وقال في حضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس إنالقدس هي أمنا (وعندما) تفقد الأم أحد أبنائها لا يمكن أن يطمئن قلبها، ولهذا علينا أن نصلي من أجل سلام القدس“.

ونظمت كشافة بيت لحم عرضها التقليدي بمناسبة الميلاد عبر القرع على الطبول والنفخ في القرب في حين تجمع المئات في جو بارد في ساحة المهد لمتابعة العرض حتى كنيسة المهد.

لكن قلة من السياح وفدوا الى المدينة هذه السنة بعد أن ألغت عشرات المجموعات حجوزاتها اثر قرار ترامب.

وقال سامي خوري مدير مشروعزور فلسطينالسياحي الالكتروني لفرانس برسلم يكن هناك الكثير من (الفلسطينيين) ليكون هناك سياح“.

واضافلا نشعر انه عيد الميلادموضحا انالكثير من الوفود السياحية التي كان من المفترض ان تصل في 24 و 25 من الشهر الغت رحلاتها“.

من جهته، قال القس الفلسطيني متري الراهب راعي كنيسة الميلاد اللوثرية الانجيلية في بيت لحم، ان اجواء عيد الميلاد لهذا العاميمتزج فيها الحزن مع الفرح“.

لكنه قال ان الاحتفال بعيد الميلاد نوع منالمقاومة المبدعة. لا ننكفىء على أنفسنا ولا نيأس بل نصمد (…) ونحتفل بالطفل الذي ولد في هذه المدينة المقدسة“.

وقالت نهيل بنورة (67 عاما) وهي مسيحية من بلدة بيت ساحور القريبة من بيت لحم، إن عيد الميلاد ليس محملا بالبهجة. واضافت وهي تمسك بحفيدتها التي ارتدت قبعة بابا نويل وحملت بالونا،الوضع تعيس. الناس يخرجون فقطللترويح عن نفسهم“.

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