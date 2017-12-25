البابا يدعو في رسالة الميلاد الى السلام في القدس

العراق جريح ومنقسم وحرب منسية في اليمن



الفاتيكان– روما –الزمان –القدس –أ ف ب)

– دعا البابا فرنسيس الاثنين في رسالة الميلاد السنوية في ساحة القديس بطرس “المدينة والعالم“، الى السلام في القدس وكل الاراضي المقدسة غداة دعوته 1,3 مليار كاثوليكي في العالمإلى عدم تجاهل محنة المهاجرين الذين يُدفعون إلى ترك أرضهم بسبب قادة تتملكهم نزعة إراقة “دماء بريئة“.

من على شرفة كاتدرائية القديس بطرس، عبر البابا ايضا عن أمله “في ان تسود رغبة استئناف الحوار من اجل التوصل الى حل متفاوض عليه يتيح التعايش السلمي بين دولتين“.

واشاد ايضا بجهود المجموعة الدولية الهادفة الى مساعدة “هذه الارض الجريحة على ايجاد الوئام والعدالة والامن الذي تنشده منذ فترة طويلة“.

وبعد قرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب في 6 كانون الاول/ديسمبر الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل والذي اثار موجة تنديد عالمية، دعا البابا في الاونة الاخيرة الى “احترام الوضع القائم” في القدس بما يتوافق مع قراراتالامم المتحدة.

وتابع البابا “نرى يسوع المسيح في اطفال الشرق الاوسط الذين لا يزالون يتألمون بسبب تفاقم التوترات بين الاسرائيليين والفلسطينيين“.

وفي جولة افق على الدول التي يعاني فيها الاطفال من النزاعات تطرق الى الاطفال السوريين “الذين طبعتهم الحرب” معبرا عن الامل في ان تستعيد سوريا “الكرامة لكل فرد” من ابنائها، عبر الالتزام بالعمل على “اعادة بناءالنسيج الاجتماعي بمعزل عن الانتماء الاتني والديني“.

كما تطرق الى العراق “الذي لا يزال جريحا ومنقسما من جراء الاعمال العدائية” التي وقعت في السنوات ال15 الماضية. وتحدث البابا ايضا عن اليمن “حيث يدور نزاع تم نسيانه الى حد كبير” فيما يعاني شعبه من المجاعةوالامراض.

وذكر البابا ايضا مناطق اخرى تشهد صعوبات مثل جنوب السودان وفنزويلا قبل ان يؤكد ان “رياح الحرب تعصف بعالمنا“.

ووجه البابا ايضا نداء الى اعتماد “الثقة المتبادلة” في شبه الجزيرة الكورية. وقال انه يصلي “لكي يتسنى تجاوز المواجهة في شبه الجزيرة الكورية وليمكن تطوير الثقة المتبادلة بما فيه مصلحة العالم بأسره“.

وكان البابا قال للمصلين في كاتدرائية القديس بطرس مساء الأحد “لا ينبغي أن يشعر أحد بأن ليس له مكان في هذا العالم“، قبل عظته الخامسة لعيد الميلاد التي يغلب عليها الطابع السياسي.

لقد أولى البابا الارجنتيني وهو نفسه حفيد مهاجرين إيطاليين أهمية لقضية المهاجرين منذ توليه الكرسي الرسولي قبل قرابة خمس سنوات.

واضاف البابا “هناك الكثير من الخطى المتوارية في خطى يوسف ومريم . نرى آثار الملايين من الاشخاص الذين لا يختارون الرحيل وإنما يدفعون الى ترك أرضهم وترك أحبائهم خلفهم“.

– عدد أقل من السياح في بيت لحم –

خلال قداس منتصف الليل في كنيسة القديسة كاترينا في بيت لحم ندد المدبر الرسولي لبطريركية اللاتين في القدس بيير باتيستا بيتسابالا بالحروب التي يخوضها “(أشباه) هيرودوس اليوم للاستحواذ على المزيد من السلطةواحتلال حيز أوسع“. ويعد المسيحيون هيرودوس طاغية لأنه أمر بقتل كل مواليد بيت لحم عندما بلغه أن المسيح ولد فيها.

وحض بيتسابالا “مسيحيي الأراضي المقدسة الشاعرين بالقلق وربما خائفين مع تراجع أعدادنا، وقلة حيلتنا، وانعدام الأمن الذي يطغى على حياتنا اليومية” على التحلي بالشجاعة في منطقة مضطربة.

وانتقد بيتسابالا ترامب مؤكدا ان “القدس مدينة السلام، ولن يحل السلام اذا ما استُبعد أحد. القدس يجب أن تجمع وليس أن تفرق“، مشددا على مبدأ أن القدس مدينة لكل الشعوب وللديانات السماوية الثلاث.

وقال في حضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن “القدس هي أمنا (وعندما) تفقد الأم أحد أبنائها لا يمكن أن يطمئن قلبها، ولهذا علينا أن نصلي من أجل سلام القدس“.

ونظمت كشافة بيت لحم عرضها التقليدي بمناسبة الميلاد عبر القرع على الطبول والنفخ في القرب في حين تجمع المئات في جو بارد في ساحة المهد لمتابعة العرض حتى كنيسة المهد.

لكن قلة من السياح وفدوا الى المدينة هذه السنة بعد أن ألغت عشرات المجموعات حجوزاتها اثر قرار ترامب.

وقال سامي خوري مدير مشروع “زور فلسطين” السياحي الالكتروني لفرانس برس “لم يكن هناك الكثير من (الفلسطينيين) ليكون هناك سياح“.

واضاف “لا نشعر انه عيد الميلاد” موضحا ان “الكثير من الوفود السياحية التي كان من المفترض ان تصل في 24 و 25 من الشهر الغت رحلاتها“.

من جهته، قال القس الفلسطيني متري الراهب راعي كنيسة الميلاد اللوثرية الانجيلية في بيت لحم، ان اجواء عيد الميلاد لهذا العام “يمتزج فيها الحزن مع الفرح“.

لكنه قال ان الاحتفال بعيد الميلاد نوع من “المقاومة المبدعة. لا ننكفىء على أنفسنا ولا نيأس بل نصمد (…) ونحتفل بالطفل الذي ولد في هذه المدينة المقدسة“.

وقالت نهيل بنورة (67 عاما) وهي مسيحية من بلدة بيت ساحور القريبة من بيت لحم، إن عيد الميلاد ليس محملا بالبهجة. واضافت وهي تمسك بحفيدتها التي ارتدت قبعة بابا نويل وحملت بالونا، “الوضع تعيس. الناس يخرجون فقطللترويح عن نفسهم“.