وزير الشباب يعلن خريطة طريق لحل الأزمة

القضاء يرد دعويين ضد الأولمبية تعدانها كياناً منحلاً يهدر المال العام

بغداد – الزمان

ردت محكمة بداءة الكرخ اول امس الاحد وامس الاثنين دعويين ضد اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية تقدم بهما عضو اللجنة المالية في مجلس النواب رحيم الدراجي بداعي انها كيان منحل ولتسببها بهدر المال العام، وذلك لعدم كفاية الادلة. ونقلت قناة _(الشرقية) عن مصدر في اللجنة الاولمبية القول ان (محكمة بداءة الكرخ ردت اول امس دعوى قدمها الدراجي ضد رئيس اللجنة رعد حمودي كونها مستمرة بالعمل رغم انها كيان منحل حسب قرار الحاكم المدني بول بريمر)، مضيفا ان (المحكمة ردت الدعوى لعدم كفاية الادلة) واضاف المصدر ان ( المحكمة ذاتها ردت امس الاثنين دعوى اخرى للنائب نفسه ضد حمودي ايضا بتهمة هدر المال العام بسبب ممارستها العمل بلا غطاء قانوني باعتبارها ضمن الكيانات المنحلة)، مبينا ان (المحكمة ردت الدعوى ايضا لعدم كفاية الادلة ). يذكر ان النائب الدراجي تقدم بالعديد من الدعاوى ضد اللجنة بتهم مختلفة حيث اعلن في اكثر من تصريح صحفي ان اللجنة كيان وهمي موجها لها تهما تتعلق بالفساد وهدر المال العام. واعلنت اللجنة عن ايقاف جميع نشاطاتها وفعالياتها الداخلية والخارجية بعد ان حجبت وزارة المالية مخصصاتها واوقفت اجراءات الصرف بايعاز من لجنة الشباب والرياضة النيابية بوصف اللجنة الاولمبية كيانا منحلا وفقا لقرارات قضائية. من جهته اعلن وزير الشباب والرياضة عبد الحسين عبطان امس الاثنين، ان (أزمة اللجنة الأولمبية حُلتْ بعد إطلاق وزارة المالية للمنح المخصصة للجنة الأولمبية). وقال عبطان انه (تم التوصل الى مشتركات وخارطة طريق تدعم اللجنة لاستمرار عملها الرياضي خلال المؤتمر الصحفي الذي اقيم في وزارة الشباب والرياضة، بحضور ممثل اللجنة الأولمبية الدولية حيدر فرمان ورئيس اللجنة الاولمبية رعد حمودي). وأضاف عبطان إن (الاتفاق بين الوزارة واللجنة تلخص في نقطتين أولهما تقديم الدعم الحكومي للجنة لمساعدتها في استمرار العمل، وثانيهما العمل على إقرار قانون للجنة الأولمبية، في مجلس النواب لمزاولة عملها بشكل قانوني). وبيّن عبطان، ان (هناك لجنة شكلت لتعديل قانون رقم 20 لرفعه الى مجلس الوزراء، ومن ثم الى البرلمان فضلا عن اللجنة الأولمبية الدولية التي لا بد ان يكونَ لها رأي في القانون، موضحاً ان الوزارة ستبقى داعمةً لعمل اللجنة الأولمبية من اجل استحقاقات الرياضة العراقية). من جانبه قال حمودي إن (اللقاء جاء من اجل ايجاد حلول للمشكلات العالقة، وقد حلت الأزمة) مبيناً ان (اللقاءات مهمة حتى نصل بالرياضة العراقية الى بر الأمان).

واضاف حمودي إن (المساعي كبيرة من أجل الوصول الى قانون يمنح اللجنة الأولمبية شرعيةً في العمل الرياضي، من دون المساس بخطوات سير عملها)، فيما أكد حيدر فرمان، إن (اللجنة الأولمبية الدولية موجودة اليوم في العراق من اجل حل المشكلات العالقة، مبيناً إن (الزيارة شملت اللقاء برئيس البرلمان وامين عام مجلس الوزراء فضلا عن وزير الشباب والرياضة، وقد وجدت عند الجميع نوايا طيبة لحل سوء التفاهم والاطراف متفقة بالايجاب ونحترم القوانين العراقية).

واضاف فرمان ان (الأزمة قد حلتْ تماماً، وهناك ضمانات كبيرة لاستمرار عمل اللجنة الأولمبية بدعم حكومي من اجل الدفع بالعجلة الرياضية الى الأمام).