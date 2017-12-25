العراق وثلاث دول تمنع إستيراد الدواجن من السعودية

بغداد – صباح الخالدي

قررت وزارة الزراعة منع استيراد الدواجن ومشتقاتها من المملكة العربية السعودية وذلك لانتشار مرض انفلونزا الطيور في البلاد واصابة قطاع الدواجن فيها بهذا الوباء ، كما قرر كل من سلطنة عمان والاردن ودولة الامارات العربية منع الاستيراد ايضا وشمل المنع الدجاج الحي والمجمد والريش والبيض والطيور الداجنة المصابة كافة.

وقال الوكيل الفني للوزارة مهدي ضمد القيسي في بيان تلقته (الزمان) امس ان (قرار المنع يأتي انسجاماً مع قانون الصحة الحيوانية العالمية في حالة حدوث اصابة في بلد ما ، وحرصاَ من الوزارة على حماية المواطن وحفاظا على سلامته).

واضاف ان (الوزارة وجهت جميع المستوردين والمنافذ الحدودية بالالتزام بهذا القرار). وعلى الصعيد نفسه أعلنت سلطنة عمان والأردن، حظر استيراد الطيور الحية من السعودية، بسبب انتشار فيروس أنفلونزا الطيور. وقال بيان امس ان (قرار الدول الثلاث، جاء بعد ساعات من إعلان دولة الإمارات، قرارا مماثلا، إثر ظهور إصابة المئات من الطيور بفيروس إنفلونزا الطيور في العاصمة الرياض)، وقالت وزارة الزراعة والثروة السمكية العمانية، في بيان أمس إن (الإجراء جاء ضمن بعض الإجراءات الاحترازية الأخرى بعد التنسيق المباشر مع المختصين بوزارة البيئة والمياه والزراعة بالسعودية، والتواصل مع المختصين بشأن مستجدات الوضع الوبائي للمرض)، واضاف أنه (تم توجيه جميع المختصين من الأطباء البيطريين في المنافذ الحدودية للسلطنة، بتشديد الرقابة وتكثيف إجراءت الحجر الصحي)، واوضح البيان انه (تم إبلاغ الشركات المستوردة بوقف إصدار تراخيص استيراد الطيور الحية والبيض من السعودية).

وفي الأردن، طمأن وزير الزراعة خالد الحنيفات ، مواطنيه حيال رصد حالات نفوق طيور في السعودية، وقال في تصريح امس ان (الأردن لا يستورد الطيور الحية الداجنة أو المجمدة من المملكة وان الوزارة أدرجت السعودية على قائمة الدول التي يحظر الاستيراد منها)، واوضح الحنيفات أن (الأردن مكتف ذاتيا على مستوى الطيور الحية الداجنة)، مشيرا إلى أن (الأردن خال تماما من الفيروس، وأن الاستيراد مقتصر على اللحوم المجمدة، من البرازيل وأوكرانيا ودول أوروبية أخرى وجميعها خالية من الفيروس أو أي وباء آخر).

وأشار إلى أن (الوزارة تتابع باستمرار المنظمات الدولية المعنية بهذا الشأن)، مؤكدا (وقف الاستيراد مباشرة من أي دولة في حال ثبت إصابة منتجاتها بالفيروس أو غيره).

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، اعلنت عبر موقعها الإلكتروني، عن إصابة عدد من الطيور بمرض إنفلونزا الطيور في العاصمة الرياض. وقالت في بيان (إنها حظرت نقل الطيور الحية من وإلى الرياض، في إطار الخطة الوقائية لمكافحة انتشار الفيروس). وكانت المنظمة العالمية للصحة الحيوانية قالت، الجمعة الماضية في بيان ان (السعودية أكدت تفشيا لسلالة شديدة العدوى من فيروس إنفلونزا الطيور في الرياض، مما استدعى إعدام نحو 16 ألفا من البط)، واضاف ان (السلالة الفايروسية أصابت وقتلت 14 طائرا في موقع غير محدد في العاصمة السعودية وانه تم إعدام باقي الطيور التي كانت معرضة للإصابة بالفيروس، من ضمن مجموعة مكونة من 60 ألف طائر). وعلى صعيد اخر اوضح القيسي بان الوزارة مستمرة بمنع استيراد المحاصيل الزراعية من خلال الروزنامة الزراعية التي تعتمدها، وفي موسم غزارة الإنتاج، كاشفا عن (منع آخر قد أصدرته الوزارة يخص استيراد محصول الذرة الصفراء)، لافتا إلى ان (الوزارة مستمرة بمراقبة الانتاج الزراعي وخاصةً محاصيل الخضر، وحال توفر كميات كافية لتغطية الطلب المحلي سيتم منع الاستيراد علماً بأن السماح بالاستيراد هو مقنن بموجب ما متوفر من منتج محلي) وتابع القيسي إن (الوزارة تسعى من خلال ذلك إلى تحقيق الأمن الغذائي عن طريق حماية المنتج المحلي وعدم إغراق السوق بمحاصيل مستوردة يمكن الاستغناء عنها ، حماية للفلاح والمواطن) .