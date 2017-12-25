مصادر: وزيرا الداخلية والدفاع يزوران الإقليم قريباً

رسالة من نيجيرفان إلى العبادي دون رد

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

اربيل – فريد حسن

كشفت مصادر كردية عن توجيه رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني رسالة إلى رئيس الوزراء حيدر العبادي، دعاه فيها الى حل المشكلات الراهنة بالحوار، لا عن طريق المؤتمرات الصحفية، فيما بعث رئيس الجمهورية فؤاد معصوم رسالة مشتركة لكل من العبادي والبارزاني والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس للتعجيل بالمفاوضات. وأوردت شبكة رووداو الإعلامية المقربة من حكومة الاقليم معلومات افادت بتوجيه البارزاني رسالة إلى العبادي، قال فيها أنه (من غير الممكن أن نرد على بعضنا من خلال المؤتمرات الصحفية، وفي نهاية المطاف وبحسب معلومات ينبغي حل المشكلات الراهنة عن طريق المفاوضات)، وبحسب المعلومات فإن (العبادي لم يرد على الرسالة حتى الآن). وكشفت المصادر عن توجيه معصوم رسالةً مشتركة لكل من العبادي والبارزاني وغوتيريس طالب من خلالها ببدء فوري للمفاوضات بين أربيل وبغداد. وكشفت المصادر ايضًا عن اعتزام وزيري الداخلية قاسم الأعرجي والدفاع عرفان الحيالي زيارة أربيل لبحث ملف المطارات والمنافذ الحدودية مع المسؤولين في حكومة الإقليم.وقال النائب عن حركة تغيير في البرلمان مسعود حيدر إن (زيارة الوزيرين تأتي بعد الضغوط الدولية والداخلية على بغداد)، موضحاً أن (الزيارة لها علاقة بتصريحات نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي الأخيرة بشأن الأزمة العالقة بين أربيل وبغداد). وأبدت اوساط كردية ارتياحها لتصريحات المالكي التي اظهرت مرونة حيال الاقليم ودعوته لحل المشاكل بين الجانبين عبر التفاوض . وقال رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في البرلمان الاتحادي آريز عبد الله إن (المالكي يدعم الحوار لكونه يعلم جيداً أنه قد تشكل دعم دولي لإقليم كردستان وان تأخير المفاوضات له تأثير على جميع العراق).من جانبه، قال رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان عرفات أكرم أن (الرسائل التي وجهها المالكي في تصريحاته إيجابية في الإطار العام، إلا أن قادة الشيعة يغيرون سياساتهم بمجرد وصولهم إلى الحكم)، على حد قوله. ورأى ان (أمريكا والمرجعية الدينية تستطيعان الضغط على الحكومة العراقية)، مشيراً الى أن (إيران لا تريد للحوار بين بغداد وأربيل ان يبدأ لأنها تود أن يسقط كيان إقليم كردستان إلا أن بغداد ستكون في النهاية مجبرة على الجلوس على طاولة الحوار مع أربيل). من جهة اخرى، دعا مجلس الدفاع عن أهالي حلبجة امس إلى إعلان الإضراب العام احتجاجا على سوء الأوضاع في الإقليم .وقال المجلس في بيان إن (السلطات المحلية قامت بتحويل مدن كردستان إلى معسكرات لبث الرعب بين المدنيين الذين يطالبون بحقوقهم بسبب غياب القانون والخدمات والرواتب وسوء الأوضاع)، مضيفاً أن (أية حكومة لا تستطيع توفير الخدمات للمواطنين فمن الأفضل لها أن تستقيل بأسرع وقت).وطالب البيان بإلغاء ماسماه بـ( الأحكام العرفية)، وإنهاء (الحصار العسكري على المدن)، مشددا على (أهمية دعم قوات الأمن والبيشمركة لحقوق المواطنين)، داعيا إلى (إعلان الإضراب العام احتجاجا على الأوضاع التي يعشيها الإقليم).