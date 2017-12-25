أكراد تركيا يشكلون كياناً على أراضي العراق والديمقراطي الكردستاني لـ( الزمان): إقليم قنديل إلى زوال وإعلانه مجرد دعاية ومصيره كالزاب وخاكورك

بغداد – قصي منذر

قال الحزب الديمقراطي الكردستاني ان إقدام حزب العمال الكردستاني على اعلان اقليم ذاتي في جبال قنديل على اراضيه يدخل في اطار الدعاية، مؤكداً ان هذا الاقليم سرعان ما سيختفي كسابقيه الزاب وخاكورك، مؤكداً رفض الحزب لهذه الخطوة من جانب الحزب المعارض لتركيا.وقال عضو الحزب اسلام حسين لـ (الزمان) امس ان (موضوع انشاء اقليم ذاتي من حزب العمال ليس بجديد حيث اعلن هذا الحزب سابقا ايضا جمهورية الزاب وحكومة خاكورك وهذا الاعلان مرفوض من اقليم كردستان والحكومة العراقية جملة وتفصيلا ونحن لن نقبل ان تاخذ اية جهة جزءًا من اراضينا )، مبينا ان (منطقة قنديل هي عبارة عن سلسلة جبال ومناطق وعرة تقع داخل الاقليم وجزء منها تابع لتركيا ولكن بسبب جغرافية هذه المنطقة لم تستطع الحكومة العراقية سابقا ولا الاقليم السيطرة عليها وقد حاول الاقليم السيطرة عليها بتنفيذ هجوم بري وجوي الا انه لم يتمكن من ذلك للسبب ذاته). واعلن حزب العمال امس عن تشكيل إقليم ذاتي يضم خمس مناطق في جبال قنديل بإقليم كردستان العراق قرب الحدود مع تركيا في خطوة رأى مراقبون ان من شأنها تعقيد المشهد العراقي في شمال البلاد ودفع أنقرة إلى تنفيذ هجوم بري واسع على المنطقة، كما حدث قبل سنوات. وتابع حسين ان (حكومة الاقليم قد تتعاطف مع اكراد حزب العمال ولكن لا يمكنها قبول خطوتهم باعلان اقليم ذاتي على اراضينا وهو امر غير ممكن)، مضيفاً (اعتقد ان هذه الخطوة هي عبارة عن اعلان لا غير يرافق ذلك مزايدات من الحكومة التركية التي تحاول ان تحل مشاكلها مع الاكراد الاتراك وكسب ودهم ودعمهم وانا اعدها خطوة خاطئة من جانب انقرة ولاسيما ان اغلب مناطق قنديل تقع داخل اراضي كردستان العراق مع كل هذا لا تستطيع حكومة الاقليم ان تتخذ اي اجراءات بسبب صعوبة السيطرة على هذه المناطق )، مؤكدا ان (اقليم قنديل لن يستمر طويلا كونه عبارة عن اعلان ودعاية فقط وكان اكراد تركيا قد اعلنوا سابقا حكومة الزاب وخاكورك الا ان الامر لم يستمر). وقال العمال الكردستاني المصنف على لائحة الإرهاب في بيان امس أنه (تم الإعلان عن إقليم قنديل بحضور أكثر من 300 شخصية سياسية وهو يضم مناطق الييان وناودشت وسوردي وقلاتوكا وماردوو).

وأضاف أن (الخطوة الثانية هي انتخاب مجلس لإدارة الإقليم والبدء بخطوات الإعمار فيه) .ونقل البيان عن أحد المشاركين في المؤتمر قوله أن (إدارة الإقليم عليها أن تنأى بنفسها عن أي مشاكل مع حكومة كردستان وأن تحترم القوانين) مؤكداً أن (أهالي سفوح قنديل سينتخبون بأنفسهم ممثليهم في إدارة الإقليم الجديد).وتقع منطقة جبال قنديل في شمالي العراق عند نقطة التقاء الحدود العراقية الإيرانية التركية وتمتد بعمق نحو 30 كيلومتراً داخل الأراضي التركية ونحو 10 كيلو مترات داخل إيران وتبـــــــــعد 150 كيلومتراً عن أربيل. في غضون ذلك، قتل جنديان تركيان واصيب ثالث جراء هجوم شنه عناصر من حزب العمال الكردستاني .قال بيان صادر عن رئاسة الأركان التركية الإثنين إن عناصر الحزب (هاجموا مجموعة من الجنود الأتراك أثناء عملية أمنية للمجموعة في منطقة شمدينلي التابعة للولاية هاكاري).

وأفاد البيان بأن الهجوم أسفر عن مقتل جنديين اثنين، وإصابة ثالث بجروح.

وأكد أن (الجيش التركي سيواصل بكل حزم وعزيمة محاربة جميع التنظيمات الإرهابية لحين القضاء على آخر إرهابي).على صعيد آخر، قالت عضو لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف ان هناك مؤشرات ووثائق تشير إلى (فساد) هوشيار زيباري عند تسنمه منصب وزير الخارجية في الحكومة السابقة خاصة بما يتعلق بعقارات الدولة الموجودة خارج العراق المسجلة باسم الوزارة التي تم التحايل قانونياً في تحويل ملكيتها لاسماء أخرى في حقبته بحسب قولها.وتابعت نصيف في بيان ان ( زيباري تسلم رشا من الكويت في ملف تنفيذ القرارات الدولية التي اهدى فيها وزير خارجيتنا ثروات البلاد سواء في النفط أو الارض)، محملة اياه (مسؤولية خسارة العراق للاراضي والثروات الطبيعية والمائية خلال مدة توليه الوزارة). واضافت (كنا نتأمل من رئيس الوزراء حيدر العبادي أن يفكك ملفات الفساد وليس التحدث عنه بشكل عام والبدء بأهم الملفات وهو ملف وزارة الخارجية وعدم المجاملة لحسابات سياسية)، على حد قولها.