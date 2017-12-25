التعليم يوفّر 70 زمالة دراسية هنغارية للماجستير والدكتوراه

بغداد – داليا احمد

وفرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، 70 زمالة دراسية هنغارية للموظفين وغير الموظفين لنيل شهادتي الماجستير والدكتوراه في تخصصات علمية وإنسانية، مؤكدة أن آخر موعد للتقديم الذي سيكون الكترونيا عبر الرابط الخاص بدائرة البعثات يوم الاثنين الموافق لليوم الخامس عشر من الشهر المقبل .وقال المتحدث الرسمي للوزارة حيدر العبودي في بيان امس إن (الزمالات الهنغارية توزعت بواقع 30 زمالة لدراسة الماجستير مخصصة لغير الموظفين في تخصصات هندسة النفط، وهندسة الطائرات، وهندسة اجهزة طبية، والتخطيط الحضري والاقليمي، وعلوم الفلك والفضاء)، واضاف انه ( تم تخصيص 40 زمالة للموظفين لدراسة الدكتوراه في تخصصات الاعلام الرقمي، والاجتماع، والاثار، وادارة المشاريع، والفلسفة، وهندسة النفط، وهندسة السدود والموارد المائية، وهندسة اجهزة طبية)، وتابع أن (الشروط المطلوبة للمتقدم الاّ يكون منتسبا للدراسات العليا داخل العراق، والاّ يقل معدله عن 70 بالمئة أو ان يكون تسلسل تخرجه ضمن الربع الاول مشفوعا بكتاب تأييد من الجامعة المتخرج فيها بالنسبة للمتقدمين لنيل شهادة الماجستير، وكذلك لا يقل معدله عن 70 بالمئة لدراسة الدكتوراه، ولا يزيد عمره على 24 سنة بالنسبة للمتقدمين للماجستير و 50 سنة للدكتوراه)، واوضح العبودي ان (الشروط نصّت ايضا على الاّ تقل خدمة المتقدم للدكتوراه عن سنتين بعد اخر شهادة باستثناء المشمولين بالقرار 518 لسنة 1986 مشفوعا بكتاب تأييد من جهة ايفاده سنة خدمة فعلية بعد آخر شهادة، ويخضع لشروط الدولة المانحة)، وتابع ان (المستمسكات المطلوبة للتقديم، كتاب ترشيح مثبت فيه اسم المرشح والمعدل والخدمة الوظيفية بعد اخر شهادة والمواليد واللقب العلمي وخلاصة الخدمة، فضلا عن وثيقة البكالوريوس مترجمة ومصدقة للمتقدمين للماجستير، ووثيقتي البكالوريوس والماجستير للدكتوراه، ومشروع بحث الماجستير للمتقدمين للماجستير ومشروع اطروحة دكتوراه للمتقدمين للدكتوراه وتوصيات عدد 3 باللغة الانكليزية من أستاذ او أستاذ مساعد)، ودعا العبودي (الراغبين بالتقديم من الموظفين في الوزارات والجامعات كافة والهيئات غير المرتبطة بوزارة وكذلك غير الموظفين الى التقديم عبر الرابط الإلكتروني الخاص بالزمالات.