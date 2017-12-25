مسيحيو نينوى يقيمون قداديس عيد الميلاد لأول مرة بكنائسهم

صلوات تسبغ الأمن والإستقرار على المدن وتزيل غبار الدمار

الموصل – سامر الياس سعيد

اقام مئات المسيحيين صلواتهم للاحتفال بعيد الميلاد وذلك للمرة الاولى بعد انقطاع عن اقامة تلك الصلوات بكنائسهم طوال السنوات الثلاثة الماضيات بعد سيطرة تنظيم داعش عليها وقيام عناصره بتخريبها وتدمير اغلبها. وقال الاب يوسف نعيم (اننا نقيم القداس بكنيستنا بمحافظة نينوى بعد ان بلغ فينا الشوق لاقامة تلك الصلوات بعد انقطاعنا عنها وقيامنا باقامة كل طقوسنا باماكن نزوحنا التي تباينت ما بين مدن الاقليم او اختيار الاغلب من ابناء شعبنا لملاذات مؤقتة ريثما تسنح لهم الفرصة بالهجرة الى الدول الاوربية والغربية وتابع نعيم تملؤنا الحسرة والالم لان كل كنائسنا تعرضت للتخريب والعبث ولم تسلم موجودتها من السرقة لكن يحدونا الامل ودائما ما نكرر في صلواتنا وتضرعاتنا ان يسبغ الامن والاستقرار لوطننا العراق وان تعود تلك الحواضر المسيحية لسابق عهدها ويعود ابناؤها من اجل اقامة طقوسهم فيها). وقالت بيداء متي انها تحضر هذا اليوم قداس ليلة عيد الميلاد لكن بقلبها غصة الم لان الكثير من افراد عائلتها تشتتوا في بلاد بعيدة واثرت هي الاستقرار في العراق دون ان تحدوها رغبة في مرافقة افراد عائلتها نظرا لياسهم من غياب الحياة المستقرة عن افق البلد وتابعت متي كنا هنا قبل ما يقارب لخمسة اعوام بكامل اعداد عائلتنا الكبيرة من اشقاء متزوجين واولادهم اما اليوم فانا ووالدتي المسنة فقط من نحيي هذه الليلة ونشعر بالحسرات والالم لذكرياتنا التي كانت تطوق حياتنا قبل سنين مضت). بينما قال ساندي يوسف ان (مسيحيي العراق طالما اعلنوا عن رغبتهم بالاستقرار ببلدهم شرط ان توفر لهم الحكومة الحياة الكريمة والمستقرة وازاء كل الدعوات التي تحدونا لانجد بصيص امل بما نامل دوما خاصة وان وسائل الاعلام تلتقينا ونكرر كلام كل عام بوجوب حماية المسيحيين وابعادهم عن الصراعات السياسية وعن المحاصصة الطائفية لكي يعودوا لسابق عهدهم من التميز والريادة في كل سنوات حياتهم التي عاشوها بمناطقهم المختلفة من العراق) وتابع يوسف (يامل الكثيرون من ابناء شعبنا من الحكومة بان توفر للشباب العاطلين الوظائف التي تضمن لهم حياة مستقرة من اجل تشجيعهم والعناية بهم وابعاد فكرة الهجرة والابتعاد عن الوطن خصوصا وان اغلب شبابنا العاطل هم من حملة شهادات جامعية ويحدوهم الامل في مشاركة اقرانهم من المسلمين والايزيديين ببناء الوطن ونفض غبار سنوات الحرب القاسية التي مرت عليه) اما مؤمن سالم فقال (نحتفل اليوم بعيد من اهم اعياد المسيحيين لذلك نامل ان يدوم الله هذه النعمة من عراق منتصر على قوى الارهاب والشر لكي يكون عيدنا مميزا تحمل فيه نكهة العيد الفرحة التي يتمناها كل عراقي لاسيما المسيحيين خصوصا وانهم حينما يوقدون شموع الميلاد يرددون مع جوقات الملائكة ما اعلنوه قبل الفي عام حينما ولد الرب يسوع المجد لله في الاعالي وعلى الارض السلام وفي الناس المسرة).