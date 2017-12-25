منبّئ جوي يحذّر من تقلّبات الطقس في الأيام المقبلة

بغداد – تمارا عبد الرزاق

حذر منبئ جوي من تقلبات الطقس في اجواء العراق الايام المقبلة، فيما توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل ان يكون طقس العراق في اليومين المقبلين غائماً ممطرا واستمرار موجة الامطار والثلوج في المنطقة الشمالية مع انخفاض شديد في درجات الحرارة يصل الى ما دون الصفر المئوي في المناطق الشمالية. وقال المنبئ الجوي صادق عطية في صفحته على الفيسبوك امس ان (هناك انخفاضا تدريجيا لدرجات الحرارة مع بداية تحول الرياح للشمال الغربي وتأثير المرتفع الجوي على العراق والمنطقة ويبرد الطقس بشكل ملحوظ خلال الايام المقبلة)، وأضاف (نلاحظ من خرائط الكتل الباردة المرصودة الان، وجود الجبهة الباردة حالياً وهي في طريقها للتوغل أكثر في مدن الوسط لتتجاوز العاصمة بغداد لتصل الى مناطق الجنوب مع تحول الرياح الى شمالية غربية).

أمطار وثلوج

واكدت الهيئة في بيان تلقته (الزمان) امس (استمرار موجة الامطار والثلوج في المنطقة الشمالية مع انخفاض شديد في درجات الحرارة يصل الى ما دون الصفر المئوي في المناطق الجبلية،وسيكون طقس اليوم الثلاثاء غائماً جزئياً يتحول تدريجياً الى صحو)، واضاف ان (درجة الحرارة العظمى المتوقعة ستكون 20 درجة مئوية والصغرى 11 درجات وحركة الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ومدى الرؤية 8-10 كيلو مترات)، واوضح البيان ان (طقس يوم غد الاربعاء سيكون في الوسطى غائما جزئيا يتحول تدريجيا في الاقسام الغربية الى غائم ممطر وتصاعد غبار، وفي الشمالية غائما مع تساقط زخات مطر تكون رعدية احيانا، مع ثلوج في اقسامها الجبلية ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق وفي الجنوبية غائما جزئيا مع استقرار في درجات الحرارة)، وأشار البيان الى ان (طقس يوم الخميس المقبل سيكون في المناطق كافة غائماً جزئياً، أما طقس الجمعة فيكون غائماً جزئياً يتحول تدريجياً الى غائم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق). وتعرضت منطقتي (هجدك) و(كوهبنان) في محافظة كرمان جنوب شرق ايران لعدة هزات أرضية أقوها 4.7 درجة على مقياس ريختر امس الاثنين.وقالت مؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران ان (مراصدها رصدت خمسة هزات أرضية متتالية في منطقتي هجدك وكوهبنان محافظة كرمان بقوة 4.3، 3.7، 3.6، 4.4، 4.7 درجة على مقياس ريختر وان المركز سجل هذه الهزة على أعماق مختلفة تبدأ بـ 14 كيلومترات إلى 6 كيلو مترات في كوهبنان ولم تسجل أية خسارة جراء تلك الهزات). ويذكر ان العراق يمر بشح مائي متفاقم حيث لم يشهد خلال هذا الشتاء أية أمطار – حتى الآن- ما قد ينذر بنقص حاد في مخزونه المائي بالاضافة الى عزم تركيا البدء بملء سد أليسو الواقع على نهر دجلة في اذار المقبل مما يقلل حصة العراق من المياه. وأكدت تقارير دولية ان (الموارد المائية المتجددة في المنطقة العربية تعد محدودة، بل ونادرة نسبيا، مقارنة بالزيادة السكانية المتنامية، علاوة على أن الموارد المائية السطحية في غالبية الدول العربية هي مياه مشتركة مع دول من خارج المنطقة،مما يهدد أمن وسلامة هذه الموارد بالرغم من الاتفاقيات الدولية المبرمة بين كل من دول المنبع ودول المجرى والمصب).