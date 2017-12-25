ساكو يريد للمسيحيين أن يكونوا قوة تغيير إيجابية

مغتربون لـ(الزمان): أعياد الميلاد لا تحلو إلا في منزل الطفولة والبيت الكبير

بغداد ــ داليـا أحمـد

ابدى مغتربون مسيحيون سعادتهم بإجراء احتفالات عيد ميلاد السيد المسيح ورأس السنة الميلادية في ظل تحقيق النصر النهائي على تنظيم داعش، معربين في الوقت نفسه عن حزنهم لعدم تمكنهم من مشاركة اهلهم واصدقائهم في العراق الاحتفالات والفرحة، فيما تلقت (الزمان) التهاني بمناسبة العام الجديد.

وتفضل المدير العام ورئيس مجلس ادارة المصرف العراقي للتجارة فيصل الهميص بإرسال بطاقة تهنئة للجريدة لمناسبة قرب حلول العام الجديد. وتمنى الأمين العام لاتحاد الحقوقيين العرب شبيب المالكي في تهنئة بعث بها الى (الزمان) ان يعم السلام والأمن ارجاء العراق ويحفظ العراقيين من كل مكروه. من جهة اخرى، رأى وقال عضو مجلس النواب عماد يوخنا ان اعياد هذه السنة اكتملت بتحرير كامل الاراضي من داعش. وقال يوخنا لـ (الزمان) أمس ان (العيد الراهن افضل بكثير من الاعياد السابقة نظرا لتحرير المناطق من عصابات داعش الارهابية)، مستدركًا ان (التحديات مازالت قائمة نظرا لأن غالبية البنى التحتية لاتزال مهدمة فضلا عن ان دور العبادة والكنائس مازالت تروي حكاية الارهاب بالتهديم والحرائق وغيرها من الاضرار الاخرى التي لامست المسيحيين كما ان القلق مازال يخيم على نفوس المواطنين) وتابع ان (على الحكومة الاسراع في ملف اعادة النازحين الى مناطق سكناهم واعادة الحقوق التي سلبها التنظيم الارهابي فضلا عن حل المشاكل السياسية العالقة بين بغداد واقليم كردستان نظرا لأن اغلب سكان المناطق المحاددة بين الطرفين هم من الطائفة المسيحية).

إعادة رمزية

مشيراً الى ان (الصراع بين الجانبين سيلقي بظلاله سلبا على المسيحيين) ولفت الى ان (الاعياد ستبقى رمزية حتى حل جميع المشاكل واعادة الامن والسلام الى جميع ارجاء البلاد). وقالت المغتربة نورس براء لـ (الزمان) امس ان (اعياد الميلاد عادة ما تكون وسط لمة الاهل والاقارب لكن عند تدهور الاوضاع وتردي الامن بدخول داعش الارهابي محافظة نينوى اضطررنا الى الهجرة بشكل مشتت حيث اصبحت عوائلنا كل على حدة بينما طغى على الاعياد السابقة المآسي والآلام بين قتيل وجريح ومهجر فضلا عن السبايا من النساء اللواتي وقعن ضحية انتمائهن الديني بيد تنظيم ارهابي) واضافت ان (عيد الميلاد لهذا العام لا يعد عيدا فحسب، بل اعياد متراكمة منها النصر على داعش الارهابي وعودة الكثير من النازحين الى مناطق سكناهم فضلا عن الاخذ بثأر السبايا بتراكم جثث عناصر التنظيم لكن فرحتي بالعيد لا تكتمل الى حينما اقضيه وسط منزلنا ذاته برغم انني استقبل العام الجديد مع جميع افراد عائلتي ونحن مغتربون في امريكا الا ان روح السعادة تعاد بذكريات منزلنا القديم ولمة الاهل في منزل العائلة الكبير)، متمنية ان (تستعيد بلادي الامن والسلام بشكل كامل ولجميع الطوائف كي تمارس طقوسها وتحتفل بأعيادها ومناسباتها وشعائرها الدينية بكل حرية). واشار المغترب سامر موسى الى شعور غريب ينتاب المرء بمزيج من الفرح والحزن والحنين الى الماضي حتى ان كان وسط اجمل بلاد الدنيا ليتمنى العود الى ديار الطفولة.وقال موسى لـ (الزمان) امس ان (الغربة حنين قاس ودموع تضرب اجمل لحظات السعادة فأنا اليوم وسط بلاد تمثل طائفتي بشكل كامل حيث اشاهد اعياد الميلاد بأبهى صورها فهنا كل مكان يروي حكاية العيد بلا منازع على عكس بلادي حيث يقتصر العيد على طائفة المسيحيين فقط ويعدون قلة الا انني اتشوق لعودة الزمن الى الوراء كي اعيد ذكريات الاعياد بمنزل جدي الكبير ولمة جميع الاهل والاقارب فبهم تكون الاعياد اجمل) واضاف (خلال السنوات الثلاث الماضية كانت الاعياد بالنسبة لنا مجرد طقوس نقيمها تحديا للارهاب،نظرا للظلم والقتل والفوضى التي مارسها داعش على الطائفتين المسيحية والازيدية الا ان العام الحالي هو عبارة عن فرحة اعياد متراكمة نريد بها ان نعلن انتصار الحق ونؤكد للارهاب بأن حباله قصيرة والحق لمن يمارس طقوسه الدينية بتجرد بعيداً عن التطرف والتكفير). وشرعت عوائل عراقية باقتناء أنواع مميزة من هدايا أعياد الميلاد وبطاقات التهاني وقد مثّل المعروض منها في الأسواق والمتاجر الأكبر من نوعه منذ سنوات.وينتظر أن يشهد العراق مراسم احتفالات كبيرة ومميزة بمناسبة أعياد الميلاد والعام الجديد بعد أن تمكن من تحرير جميع أراضيه من سيطرة تنظيم داعش، وتحقيق استقرار أمني ملموس بعد أكثر من ثلاث سنوات من القتال المتواصل مع هذا التنظيم.وأبرز ما يميز احتفالات هذا العام، هو اقتناء أشجار أعياد الميلاد، التي عرض منها أنواع وأحجام فاخرة وسط حرص العوائل على تزيين منازلها بهذه الاشجار وتطريزها بمختلف أنواع الزينة والبالونات والدمى ومواد الإنارة والشرائط الملونة.كما سارعت أمانة بغداد الى تزيين الشوارع بمواد الإنارة الملونة بشكل يضفي حالة من البهجة والتفاؤل استعدادا لاستقبال عام جديد بعيداً عن مظاهر العنف والقتال.وقال سليم أحمد (صاحب محل تجاري)، ان (أسواق بغداد تعج بالمتبضعين، وهناك هدايا جميلة عرضت هذا العام وسط تسابق العوائل على اقتنائها).واستعدت كبريات الاسواق التجارية والمولات والشوارع الرئيسة لأحياء أعياد الميلاد والعام الجديد؛ فنصبت عشرات أشجار أعياد الميلاد محاطة بأنواع مميزة من الهدايا ودمى بابا نوئيل، في ظل استعدادات لإقامة كرنفالات احتفالية واسعة، وسط انتشار واسع للقوات الأمنية لتأمين الحماية قرب المحال التجارية والمطاعم والمولات التجارية والحدائق العامة .وزينت الأديرة والكنائس ودور العبادة المسيحية في العراق، التي فتحت أبوابها لإجراء مراسم الاحتفالات وإقامة القداس في ظل خطط أمنية وانتشار للقوات الأمنية لمنع أي خرق أمني. وهنأ رئيس الجمهورية فؤاد معصوم العراقيين والمسيحيين منهم بوجه الخصوص بأعياد الميلاد المجيد، قائلا إن هذه المناسبة تأتي هذا العام(بعد انجاز الانتصار على الارهاب)، مضيفًا إن المسيحيين (أسهموا في صنع هذا الانتصار، ونحيي صبرهم وتضحياتهم واعتزازهم بعراقهم حيثما كانوا سواء في داخل البلد أو خارجه). وهنأ وزير النفط جبار علي اللعيبي المسيحيين بعيد الميلاد المجيد.

سعادة دائمة

وتمنى في تهنئته التي تلقتها(الزمان) امس للمسيحيين (دوام السعادة والعيش الكريم في عراق موحد ينعم أبناؤه بالامن والامان،بفضل الانتصارات التي حققتها قواتنا الأمنية والحشد الشعبي الأبطال على عصابات داعش الإرهابية)، مضيفاً ان (تزامن افراح شعبنا العظيم بيوم النصر مع افراح اخوة الارض والمصير المشترك بعيد الميلاد المجيد هو عنوان رسالة محبة وسلام لعراق يجتمع تحت خيمته جميع مكونات الطيف العراقي).وذكر مسؤول أمني، فضل عدم ذكر اسمه، أن (القوات الأمنية ستؤمن جميع شوارع بغداد، وخاصة قرب مناطق الاحتفال في الساحات العامة والمولات التجارية والمطاعم والمنتزهات، والفنادق لإتاحة المجال أمام الأهالي لقضاء أوقات ممتعة)، معرباً عن أمله في ان(يتقيد المحتفلون التقيد بتعليمات الأجهزة الأمنية من أجل تحقيق انسيابية أكثر للحركة والتنقل بسهولة بين مواقع الاحتفالات، التي نتوقع لها أن تكون كبيرة وتستمر حتى ساعات الفجر). وأحيت الكنائس ودور العبادة المسيحية في العراق، مساء الأحد، قداس ليلة عيد الميلاد المجيد، في ظل إقبال كبير من المسيحيين للمشاركة فيه. وابتهل المشاركون خلال مراسم القداس إلى الله أن يعم الأمن والسلام في العراق وأن يكون هذا اليوم انطلاقة للكنيسة في البلاد ودعم المصالحة الوطنية وإعادة بناء العراق وإشاعة ثقافة التسامح والاحترام. وقال بطريرك المسيحيين الكلدان في العراق والعالم البطريرك عمانؤيل لويس ساكو خلال مراسم القداس ان (على المسيحيين أن يكونوا قوة تغيير إيجابية في العراق والعمل سوية على إشاعة ثقافة التسامح والاحترام وتفعيل ثقافة الحوار وطي صفحة الماضي وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة) وأضاف (لقد احتفلنا اليوم في كنائس الموصل احتفالا حقيقيا بأعياد الميلاد، بعد أكثر من ثلاث سنوات، وكانت الكنيسة مليئة بالمسيحيين والمسلمين وكبار المسؤولين).

أمن وإستقرار

وتابع أن (رسالتي للجميع أن نعمل يدا بيد من أجل أمن واستقرار وتقدم وأمان العراق،ويجب أن يعود العراق بلدا أخضر بين رافديه)، مضيفاً إن (شجرة الميلاد هي من تراث العراق الكلداني والأشوري وإن العراق اليوم يسير نحو مرحلة جديدة فيها الكثير من الأمل والرجاء، وإن المسيحيين بدأوا يعودون إلى بلداتهم في الموصل من أجل إعادة الحياة إليها). وأعرب عن أمله في (أن يكون العراقيون قد أخذوا درسا من ما جرى من أحداث طوال السنوات الثلاث ونصف السنة الماضية وأن يتجهوا نحو الحوار وإشاعة ثقافة التسامح والسلام وأن يكون عام 2018 عام خير ومحبة على جميع العراقيين).