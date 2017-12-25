أبيض.. أسود

البرجوازية الوطنية.. من يدق الأجراس؟ – مازن صاحب

اعتمدت تجارب الشعب الحية في تجاوز المحن، بعد ان تنفض غبار الحروب، إطلاق القدرات الإبداعية في معادلة مجتمعية بارزة ما بين الطاقات المنتجة وأصحاب الأموال بوجود سياسات عامة لعقد اجتماعي يؤسس لإدارة دولة معاصرة، هكذا كانت التجربة اليابانية بعد الحرب العالمية الثانية وكذلك تجربة كوريا الجنوبية وربما يمكن ان ندرج تحتها تجربة النمور الاسيوية.

السؤال : لماذا لم ينهض العراق اقتصاديا بوجود نظام برلماني ديمقراطي اتحادي ؟؟

قد يصف البعض هذا السؤال بـ” البلاهة” ويمط شفتيه قائلا : الا تعرف معضلة العراق في مفاسد المحاصصة، الجواب على ذلك يتمثل في نموذج المسؤولية المجتمعية التي نهضت بها تلك الشعوب الحية التي لم تتحدث عن حضارة 7 الاف عام وان الحرف الأول كتب مسماريا في تراثها العتيد، بل استحضرت عدالة مجتمعية واضحة المعالم أجبرت الدولة على الاتيان بسياسات عامة غبر منفعية لأي طرف حزبي او مكون اجتماعي او شريحة طبقية، أسست عمود ركائز الحكم الرشيد فيها على وجدان المواطنة، الفرضية الغائبة عن العراقيين، وابرزهم من يصفون اليوم انفسهم ب”رجال الاعمال”، فيما المفترض ان تكون لهذه الشريحة التي تتملك موارد راس المال، ليس الاتجار بقوت الشعب من خلال البضائع الاستهلاكية، وتؤسس لبرجوازية وطنية، تحاكي البرجوازية الوطنية العراقية التي ظهرت في العهد الملكي على ابسط صورها في معمل (فتاح باشا) للنسيج على سبيل المثال لا الحصر، او ان تحاكي تجربة البنك العربي الاردني لمؤسسة عبد الحميد شومان، والمنتدى الثقافي الذي ما زال قائما في رفد الثقافة العربية بالكثير من الابداعات المتجددة .

في أكثر من مؤتمر عقد في بغداد لمجموعات معنية بأمور رجال الاعمال، لم الحظ أي نموذج لبلورة برجوازية وطنية الا بالقدر الذي يطالب به رجال الاعمال الدولة تسهيلات لتراكم الأرباح وتقليل مفاسد المحاصصة، وهم أبرز ممول لها ومستفيد منها بذات الوقت وارباح مزاد العملة في البنك المركزي وتلك البنوك التي خرجت من معطف مكاتب او اكشاك الصيرفة فيما يعرف بـ(البورصة) في الحارثية او الكفاح، خير دليل على ذلك.

المطلوب اليوم ان يتحدث من يصف نفسه بوصف “رجل اعمال” عن تأسيس متجدد للبرجوازية الوطنية، بمشاريع صناعية وزراعية تستقبل رؤوس الأموال وتفتح أبواب العمل للطاقات الشبابية المعطلة لا تكون بضائعه الاستهلاكية نموذجا لهجرة رؤوس الأموال من سوق الاستثمار طويل الأمد، وبدلا من لعن ظلام الفساد وضعف الاستراتيجيات الحكومية والفجوة في التطبيق، والبحث عن الربح السريع في عقود تفوح منها رائحة مفاسد المحاصصة، على القطاع الخاص ومجالس رجال الاعمال بمختلف مسمياتها وهي تضم شخصيات عراقية معتبرة، البعض منها من ذلك الزمن الجميل للتكافل الاجتماعي في مجلس اعيان العراق وسياساته التي عرفت اليات بناء مدارس ومستشفيات خيرية، بعناوين عامة، وعرفت اليات حلول معرفية تتجاوز روتين دوائر الدولة، فيما اليوم تكثر جعجعة الحديث عن مفاسد المحاصصة، وينزل الطحين من أرباحها في جيوب البعض الكثير من المتحدثين دون ان نرى أي مظاهر لتطبيقات مجتمعية الا ما يبارك علاقة ” رجال الاعمال” بمفاسد المحاصصة .

النصيحة ان يدق الجميع جرس العمل على مشاريع تؤكد وجود برجوازية عراقية وطنية، عندها تستقيم معادلة العقد الاجتماعي وتفرض على الدولة الاتيان بسياسات عامة بعيدة عن تلك المفاسد، ويستشعر المواطن العاطل عن العمل ان هناك(اعيان) في بلده يحمونه من فاقة الجوع بتوفير فرص العمل وليس بالصدقات او التبرعات لهذا الطرف او تلك الجهة .. فمن يدق هذه الاجراس ؟

بغداد