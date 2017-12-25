خليجي 23 : إنتقادات لاذعة لقاسم بسبب أداء و نتيجة البحرين

الوطني في مواجهة قطر اليوم لا تقبل أنصاف الحلول

لناصرية – باسم ألركابي

تتجه الأنظار اليوم الى ملعب الشيخ جابر حيث يواجه منتخبنا نظيره القطري في مهمة تظهر حاسمة للفريقين بل استثنائية بسبب التطلعات للنتيجة التي تشكل التحول في مسار المنافسة في المجموعة والتطلع الى الخروج بكامل العلامات ما يتوقع ان ترتق من حيث المستوى الفني كما يتعين على منتخبنا ان يستعيد مستواه ويدافع عن حظوظه التي تتوقف على نتيجة اليوم والمباراة التي تشكل التحدي ولاتظهر اية أهمية على نتيجة الفوز وقدرة اللاعبين على تحقيقها لمحو اثار النتيجة المخيبة مع البحرين التي غيرت من نظرة المراقبين على لاعبي المنتخب في تحقيق الاهم حيث نتيجة الفوز التي ربما تاخذ الفريق الى هدف المشاركة كما يظهر شغف جمهور الفريقين في متابعة هذا الحدث.

الشارع الرياضي

فقد اشتعل الشارع الرياضي المحلي بالحديث المر عن نتيجة التعادل لمنتخبنا التي تركت غصة في النفوس لانه خرج بتعادل أشبه بالخسارة وفي مستوى لايليق به كما واجه المنتخب واللاعبين مع المدرب انتقادات لاذعة بعد العرض الهزيل الذي قدمه إمام البحرين في مستهل مشواره في بطولة خليجي 23 الجارية في الكويت الذي كاد ان يتعرض للخسارة في مباراة الافتتاح بعدما بقي متأخرا بهدف الى ما قبل دقيقتين على نهاية المباراة قبل ان يتمكن مهند عبد الرحيم من إدراك التعادل ويحفظ ما وجه المنتخب الذي لعب بعشوائية وهو يعاني من تأثيرات النتيجة والأداء الذي فأجا به الجميع ومعاناة الدفاع والهجوم و انعدام تنظيم الأداء واللعب القلق وهنالك لاعبين لايملكون مهارات اللعب للمنتخب ومنهم من زج للعب بسرعة مع وجود لاعبين أفضل منهم كانوا احق بالدعوة والتمثيل قبل ان يظهر العجز وإبقاء المنتخب مهددا بالخسارة قبل ان ينهي المباراة بالتعادل الأشبه بالخسارة وقلب الامور بالهدف لكنه لم يجد من يدافع عنه ما يتطلب من اللاعبين تغير وجه المنتخب خصوصا في مباراة اليوم التي تعكس المستوى المتقارب وتشابه الانجازات في البطولة عندما حصل منتخبنا على ثلاثة ألقاب ومثلها للفريق القطري أخرها في السعودية خليجي 22 ويتطلع الاثنين إلى الرابع بشغف كبير بعد وضع البطولة ضمن أنشطة ألفيفا وإمام تطلعات تحقيق الانجاز الأول في بداية الـــــعام القادم .

مغامرة قاسم

وكاد المدرب التشكي ان يقضي على مغامرة باسم قاسم عندما لجا للعب بتشكيلة ضمت وجوه جديدة وترك أهل الخبرة والأوراق الرابحة على دكه الاحتياط ووضع المنتخب في وضع مرتبك من دون التفكير بمخاطر النتيجة بسبب الاستخفاف بالفريق المقابل قبل ان يظهر منتخبنا في الحالة المتدنية وافتقد لخلق الفرص وتشكيل الخطورة بعدما واجه مدا هجوميا وادء منظم كثيرا من الطرف المنافس الذي فأجانا في الكثير من التفاصيل وكادان يسقطه لو حافظ على تقدمه قبل التفريط بالنتيجة التي لاقت رفضا من الشارع الرياضي العراقي بشدة الذي شن حملة انتقادات واسعة بسبب طريقة اللعب وأداء اللاعبين والنتيجة التي أثارت مخاوف الكل بعدما الت إليه الامور التي دخلت في دائرة الصعوبات الحقيقية بوجه المنتخب عندما انطلقت التعليقات الساخرة ضد اداء ونتيجة البحرين والتي حملت المدرب مسؤولية ما حصل بعدما خروج المنتخب بتعادل أشبه بالخسارة بصعوبة كبيرة كما جرت الإحداث ولانه وضع نفسه والمنتخب في ورطة ولانه افتقد للحلول بعد المجازفة الغير محسوبة في كل تفاصيل اللعب من حيث التشكيلة وطريقة اللعب الي كادت ان تاخذ المنتخب الى الطريق الأخر والتخلي عن المنافسة من الخطوة الاولى لتي مؤكد ستترك أثارها على مباراة اليوم التي تظهر صعبة جدا بعدما خرجت المباراة الأولى عن التوقعات ليبقى الحديث عن كيفية تجاوز الامور اليوم عندما يلاعب شقيقه منتخب قطر عند الساعة الثامنة من ليلة اليوم في مواجهة تظهر صعبة ولانها من تحدد ملامح الانتقال للدور أشبه النهائي وتطلعات قطر الى نفس الطموح وهو في الحالة الأفضل من حيث عدد النقاط بعد الفوز الكبير على اليمن بالرباعية النظيفة فيما تحقيق النتيجة المطلوبة لانها ستفتح الطريق إمامنا للانتقال للدور الاخر وغير ذلك ستتعقد الامور اكثر ويجعلها اكثر صعوبة ما يتطلب من اللاعبين القيام بأدوارهم الفنية والعمل سوية والكل يكمل الأخر لتحقيق المهمة التي لاتظهر سهلة إطلاقا إمام تطلعات قطر في مواصلة المشوار.

تطلعات الشارع

ويتطلع الشارع الرياضي عندما يتابع مباراة اليوم التي ستقام عند الساعة الثامنة الوقت الذي سيتيح المتابعة لأغلبية الشعب العراقي في متابعة المواجهة امام استحقاقات المنافسة في البطولة التي تحتل أهمية عندهم عبر ذكريات المشاركات السابقة وما رافقها من إحداث تحملها الذاكرة الكروية الراسخة في الأذهان بعد عودة البطولة التي دخلها منتخب العراقي بنوايا العودة باللقب لاكثر من سبب لكن ما بدا به من اداء ونتيجة مخيبين غيرا من وجهات النظر والتكهنات التي اكثر ما تخرج عن التوقعات ولان الحديث شيء والميدان شيء اخر لكن يبقى منتخبنا فرس الرهان وإمام فرصة إحراز اللقب.

ومؤكد ان نتيجة البحرين شكلت درسا مهما امام باسم قاسم في معالجة الامور بسرعة خصوصا في مباراة اليوم التي تشكل التحدي الحقيقي له في العودة بالفرق الى النتائج الايجابية والى الدفاع عن سمعة المنتخب في هذه البطولة التي شكلت مشاركتها من يومها الاول انعطافة كبيرة في المنافسات وزادها متابعة من خلال الظهور القوي المستمر والإعلان عن نفسه في الحصول على لقبها ثلاث مرات بقيادة نفس المدرب المرحوم عمو بابا فيما يريد باسم قاسم تحقيق الرابع والأول له ومنح الكرة العراقية لقبا يخفف من الام الخروج المر من كاس العالم وفي كل الأحوال سيكون مقبولا مع الفوارق الكبيرة بين البطولتين لكن هذا حال الكرة وحال منتخبنا الذي فاجا الجميع بالمستوى المخيب إمام البحرين والنتيجة التي ربما تكون ضارة نافعة.

مبراة صعبة

وسيكون المدرب امام مباراة صعبة ومهمة وربما مفترق طرق ما يتوجب إجراء المعالجات على التشكيلة التي كانت مخيبة بكل ما تعنيه الكلمة ومهم ان تضم أفضل اللاعبين إمام القيام بالدور الفني وحسم المهمة كما يجب ولان الامور تتطلب ذلك ولاتقبل غير نتيجة الفوز التي مهم ان يخطط لها المدرب الذي مؤكد كان قد شاهد لقاء قطر مع اليمن مع كل الفوارق الفنية لكن لابد من معرفة بقطرالمنافس المتصدر للمجموعة.

مؤكدان المدرب انتبه للأمور وحدد نقاط الضعف التي ظهرت واضحة ومؤثرة من اغلب عناصر الفريق الذي مهم ان يدخل بصفوف اكثر تنظيما ولاعبين مهارين وتدارك مشاكل الهجوم بعد العجز التهديفي مقابل الدفاع والأداء السلبي لعناصره التي لم تتمكن من ايقاف المد الهجومي وخرجوا من حساباتهم وسببوا المشاكل بعدما فشل الكل في عكس مستواهم الفني وشخصية المنتخب الذي عانى كثيرا.

حالة التوازن

المطلوب من المدرب خلق حالة التوازن في خطوط الفريق خصوصا الوسط من اجل الحد من فاعلية وخطورة هجوم الطرف المقابل عندما تمكن من تسجيل اكبر عدد من الأهداف بين عموم الفرق المشاركة مع الفوارق بينه واليمن المعروف بمستواه لكن قطر تعاملت مع الامور برغبةالفوز من دون النظر الى واقع وحجم الطرف الاخر ولعبت بقوة وتركيز لان تاثير الامور يظهر مع الخطوة الأولى وهو ما قام به منتخب قطر على عكس تقديرات باسم قاسم الذي كاد ان يجر الفريق الى نفق النتائج ويطيح بنفسه بالمهمة لتي لاتبدو سهله اليوم ولان الحاجة تظهر الى تحقيق نتيجة الفوز لاغير.

مع تأثير نتيجة التعادل الواضحة وما أحدثته من ردودا فعال يظهر منتخبنا بحالة ربما أفضل من قطر فقط يحتاج الى جهود عناصره وهذا متعلق باختيارات التشكيلة المتكاملة لان الكل يتساءل من سيلعب للمنتخب بعد المستوى المتراجع في لقاء السبت رغم واقع المواجهة التي تختلف عن اليوم لكن تبقى العبرة بالنتيجة التي هي من تحدد مسار الامور ما يدعو اللاعبين الى الهدوء واللعب الجماعي وأداء الوجبات التي سيحددها المدرب الذي يعلم أهمية النتيجة على واقع المشاركة وعليه ان لاينسى عن ماذا يريد الشارع الرياضي .

ولن نجد فوارق بين الفريقين لكن تبقى الامور على عاتق المدرب الذي خلط الأوراق وذهب الى تشكيلة غير متجانسة والاهم هنا تظهر أهمية الدقة في اختيار من سيلعب للمنتخب من اجل تجنب أي تعثر وهو يعلم والكل ان غير الفوز ستذهب الامور الى مسار سلبي وقد تضع نهاية للمشاركة التي عقدها المدرب واللاعبين الذين لم يقدموا المستوى الذي يستحقون عليه درجة تمثيل المنتخب بعد الاداء المخيب وما اثاره من تساؤلات هو كيف سيكون شكل الفريق في مباراة قطر التي تختلف في تفاصيلها اللقاء الاخير ولان الوضع سيكون مختلف امام قطر التي ستلعب منتشية بالفوز والعراق الباحث عن التوازن والعودة الى مسار المنافسة ومؤكد سيكون تحت ضغط النتيجة بعد الانتقادات لتي طالت المدرب قبل غيره ولايهم في نظر الأنصار ان يفوز تجريبيا لكن لايقبل تحت أي مسوغ ان يخرج من دائرة الصراع على اللقب المرشح له حتى من الفرق المنافسة.

اهمية المباراة

وتبرز أهمية المباراة والنتيجة لما تشكله من تأثير على واقع المشاركة وان يعود المنتخب الى المنافسة عبر التفكير على تحقيق نتيجة الفوز الخيار الذي يفترض ان يلعب به وكل شيء غير ذلك مرفوض.

يؤمن الشارع الرياضي والمراقبون بقدرة منتخبنا في الخروج بفوائد المباراة والاستمرار في المنافسة والصراع على اللقب اذا ما تخطى عقبة قطر التي زادت قوة بعد الفوز الكبير على اليمن والتطلع بثقة اكبر لمواجهتنا التي ستضمن له الانتقال المباشر للدور الشبه النهائي ما يجعل من اللاعبين بذل ما في وسعهم لحسم الامور فيما تظهر خطورتها علينا لان الفريق سيلعب تحت ضغط لنتيجة بالمقابل ان البحرين ستلعب مباراة سهله عندما تواجه اليمن وتظهر متحمسة لقطر من اجل إيقاف منتخبنا وأبعاده خارج الصراع المتوقع ان يتحدد اليوم عبر ما تسفر عنه نتيجتي المباراتين الحساستين والمهمتين.

تبقى امالنا معقودة على اللاعبين من خلال تقديم العطاء واللعب بتركيز ومن دون أخطاء وهنالك لاعبون قادرون على العطاء وحسم النتيجة وتجاوز صاحب اللقب الذي لايبدو سهلا.

منتخب قطر

وبالنسبة لمنتخب قطر سيدخل الملعب منتشيا بالفوز على اليمن ويدرك جهازه الفني ان الامور اليوم تختلف كثيرا عن مواجهة السبت مع النتيجة العريضة وتصدر المجموعة الثانية لكن كل الأشياء تتعلق بنتيجة مباراته امام العراق التي يريد ان يضرب اكثر من عصفور بحجر حيث العمل الكبير الذي ينهي الامور لمصلحته ولأن النتيجة الايجابية ستبقيه في الصدارة وتنقله مباشرة للدور قبل النهائي بغض النظر عما تسفر عنه نتيجة مباراته الثالثة الجمعة مع البحرين لذلك يريد اللعب بقوة وتقديم الاداء الافضل للمرور من دون تحديات ولو هذه تكهنات لانه بالمقابل قد تظهر التحديات الحقيقة في اللقاء القادم ما يدفع اللاعبين الى تقديم الأداء الذي يقود لتحقيق الفوز وإنهاء الأمور اليوم.

حرص منتخب قطر على الدفاع عن اللقب الذي عاديه من السعودية النسخة الأخيرة ما يجعله عكس نفسه من انه الفريق المتمكن من تحقيق اللقب الرابع.

يمتلك الفريق القطري قوة هجومية السلاح الذي سيشهره بوجه فريقنا بعد الاطلاع على اداء لاعبينا وتحديد نقاط الخلل التي يريد اللعب عليها.

الحالة النفسية التي عليها لاعبو قطر تظهر أفضل منا حيث صدارة المجموعة بعد الفوز الكبير الذي تحقق على اليمن ويريد تأكيد جدارته على حساب منتخبنا ومن ثم مواصلة نتائجه والدفاع عن اللقب الذي قد يأتي عبر عبور بوابتنا اليوم.

جليل زغير

ويقول رئيس فرع اتحاد الكرة في ذي قار جليل وغير ان مهمة اليوم لاتبدو سهلة وفي نفس الوقت ان منتخبنا قادر على تحقيق الفوزاذا ما حدد المدرب من سيلعب ومن هو قادر على العطاء وصنع الفرصة امام فريق قوي ومتمرس ويمر بوضع مناسب وسيكون ندا لنا ما يتطلب من باسم قاسم تحديد خطوط اللعب عبر الدفاع والوسط وفي اختيار لاعب الارتكاز والحال للهجوم في اختيار راس الحربة للتعامل مع الفرص وتحويلها الى أهدف ولان ذلك سيكون مصدر النجاح المنتظر من اللاعبين الذين يعلمون طبيعة الامور تحدد بالفوز وحده وهو الطموح واستعادة توازن الفريق بعد العرض المخيب البعيد كل البعد عن مستواه.

ويدرك الكل ان مباراة اليوم تشكل التحدي لنا من كل الجوانب ولابد من خوضها بالجاهزية والقوة وبتركيز لكي نجب المنتخب النتيجة السلبية ولاننا قادرون على الحسم من خلال وجود أسماء يفترض ان تكون جاهزة لخوض غمار المباراة المرتقبة التي مهم ان يكون التعامل معها بحذر الشديد بعد الحال المرتبكة لتي كان عليها فريقنا مع الاختلاف بين المباراتين ولان فريقنا بحاجة الى الخطوة المطلوب ممثلة بحسم النتيجة امام قوة المنافس الأخر الذي يمتلك مقومات اللعب ويأمل ان تظهر عناصره بأعلى المستوى وتدخل في حالة فنية عالية ممكن ان تدعمه اليوم لفرض نفسه في تحقيق النتيجة التي ستحدد مصيرنا أكثر من قطر لأنهم يمتلكون ثلاث نقاط وفي وضع مناسب في وقت لدينا نقطة واحدة واي نتيجة غير الفوز ستترك أثارها على الفريق وربما تعرقل المهمة من كل جوانبها لكن تبقى الآمال معلقة على جهود اللاعبين التي مهم ان تنعكس على الأداء المطلوب من اجل السيطرة على مسار الامور.

ويقول الحكم الدولي السابق محمد صاحب لقد لعب فريقنا امام البحرين بشكل غير مقنع كما شهدت المباراة أخطاء للاعبين والتخلي عن واجباتهم بشكل غير مقبول في وقت هم يعلمون ماذا تحمل مباراة الافتتاح التي دوما تظهر تحت رهان الفرق واداء اللاعبين ما لديهم من جهود تكرس بقوة للمباراة التي ستحدد مصير المنتخب الذي سيكون امام فريق قوي ومتكامل وجاء من نتيجة ايجابية رفعت من حالته المعنوية في وقت يرى منتخبنا صعوبة المهمة امام البطل ومتصدر المجموعة الذي فاجا به الكل الذين يأملون ان يكون الجهاز الفني قد تدارك الامور وان يحدد ملامح التشكيلة القادرة على تقديم المستوى الفني واللعب بتركيز ومن دون أخطاء والتعامل مع الفرص وأهمية اختيار لاعبي الوسط من اجل تحقيق التوازن وعودة الفريق الى مستواه المعهود ولاننا نمتلك عناصر قادرة ان تعلب وتقدم وتغير من الصورة المرتبكة التي عكسها امام البحرين ولان مسؤولية الدفاع عن المهمة تتطلب اللعب بأفضل مستوى ولاعذر إمام تحقيق نتيجة الفوز المنتظرة مطالب الشارع الرياضي الذي وجه انتقادات حادة للمدرب واللاعبين بعد المستوى الغريب في مهمة كانت كل الترشيحات منصبة لفريقنا الذي على عناصره ان تتعامل بجد على مستوى الأداء والنتيجة وان تتوج الجهود بالفوز الحل الاول والأخير لانهاء امر المجموعة ومتوقع ان تكون مبراة اليمن محسومة قياسا لواقع الفريقين لكن الأول على لاعبينا التعامل المطلوب مع مباراة قطر التي تشكل التحدي.

و تظهر مباراتنا مواجهة البحرين واليمن حيث الأول بنقطة وهدف والاخر من دون نقاط وأهداف قيل ان تستقبل شباكه أربعة أهداف وتظهر الامور والحسم الى جانب البحرين بعد العرض الطيب الذي قدمته مجموعته الشبابية ضد منتخبنا والنتيجة التي يعول عليها الفريق ي مهمة اليوم التي يسعى الى حسمها ليخدم تواجده والبقاء في دائرة المنافسة ولان الفوز سيعطي الفريق البحريني زخما في المنافسة في وقت تريد اليمن ان تكون حجر عثرة امام تطلعات البحرين من خلال اللعب بقوة واندفاع واللعب المؤثر.