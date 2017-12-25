إخفاقات الاتحادات الرياضية والبطولات الوهمية تحت المجهر

شريف يبحث الفساد الرياضي في ندوة عامة بالقاهرة

القاهرة – الزمان

قدم الزميل الصحفي الرياضي العراقي المقيم في مصر ابراهيم محمد شريف ورقة عمل تحت عنوان ( أسباب إخفاق الاتحادات الرياضية العربية في تنفيذ برامجها السنوية وإيجاد الحلول المناسبة ؟) وذلك في ندوة اقيمت في القاهرة بحضور عدد كثير من الشخصيات الرياضية العربية فضلا عن الامين العام للاتحاد الدولي لرفع الاثقال وعضو الاتحاد العراقي المركزي لرفع الاثقال محمد حسن جلود.وتضمنت الورقة تقديم تفاصيل الاخفاقات التي تتعرض لها بعض الاتحادات الرياضية العربية وعدم تنفيذ برامجها للدورات الانتخابية وتراجع في مستوى نشر اللعبة في الدول وعدم الاكتراث بالانظمة والقوانين واللوائح الاسترشادية الرياضية والشبابية والاعتماد على الاجتهادات والعلاقات الشخصية ودون الرجوع الى مراجعها الادارية ( وزارات الشباب والرياضة او اللجان الاولمبية ) وظهور حالات تنظيم بطولات وهمية تشترك بها دولتان او ثلاثة.حيث لايجوز تنظيم اية بطولة لا تشارك فيها 7 سبعة دول عربية وبموافقات وزارة الشباب والرياضة واللجنة الاولمبية في الدول المذكورة اي اصدار كتب الايفادات بموافقات رسمية لضمان حقوق الجميع وتجنب الوقوع في الفساد الجديد ( الفساد الرياضي ) الذي ستكون له عواقب سلبية على الاتحادات والشخصيات التي تعتمد عليه لاجل تمرير منافعها الخاصة واعداد قيادات وقاعدة عمل فاشلة لانها تعتمد على التزوير وليس العمل بمباديء الخلق الرياضي الرفيع والمعتمد عربيا واقليميا ودوليا .

وتم تناول الموضوع بتقديم وشرح تفصيلي لتقييم العمل الرياضي لبعض الاتحادات الرياضية العربية بشكل واقعي وعبر دراسات ميدانية والعوامل التي تؤثر سلبا على العملية الادارية في الاتحادات ومقدار القياس للبعد والقرب عن الاهداف المرسومة لها باسلوب علمي يتصف بالاستمرار والشمول والدقة وقياس النتائج الفعلية المتحصلة من تنظيم البطولات .

كما تمت الاشارة الى ضرورة معرفة واطلاع وزارات الشباب والرياضة واللجان الاولمبية على حقيقة تنفيذ البطولات العربية باسلوب مثالي لايشوبه التزوير او التضليل وعرض هذه الحقائق امام الجمهور الرياضي بكافة وسائل الاعلام اولا ثم امام المسؤولين عن الرياضة والشباب لاجل تجنب الوقوع في ( الفساد الرياضي ) واتخاذ العقوبات الرادعة لعدم تكرار هذه الظاهرة بتجميد نشاط الاتحاد الذي يمارسه وحرمان مجالس ادارات الاتحادات المشاركة بالبطولات الوهمية ولجانها المعاونة من العمل الرياضي وسحب الشهادات والاوسمة منهم .

وتم عرض التساؤلات الخاصة بالورقة على العديد من المختصين من اكاديمين ورياضيين واعلاميين وذوي العلاقة وكانت الاجابة بمجملها تشخيص السلبيات والايجابيات وفي ضوء ذلك تم الخروج بتوصيات عديدة اهمها : –

– ان يكون لكل اتحاد رياضي عربي ( 7 ) سبعة اتحادات وطنية فعلية او اكثر معتمدة من وزارات الشباب والرياضة او اللجان الاولمبية .- عرض الوثائق للبطولات من قبل الاتحاد المستضيف وتسلم للوفود المشاركة بملف متكامل لعرضه امام الوزارات او اللجان الاولمبية للدول المشاركة بالبطولات وعددها 7 سبعة فما فوق ودولة المقر ,

– وتم تناول موضوعة التمويل والاستثمار والتسويق الرياضي بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد الدولي للتسويق والاستثمار الرياضي وسيدات ورجال الاعمال والتخطيط الستراتيجي لدعم الاتحادات ماديا لتمشية وتنفيذ برامجها بدقة عالية .

– كما تم عرض العديد من التوصيات الخاصة بمعالجة هذا الجانب المهم والتنسيق مع وسائل الاعلام ووزارات الشباب والرياضة ووزارات الداخلية ( بخصوص تسهيل منح التاشيرات للوفود (الرياضية) ووزارات النقل بشان اعفاء الوفود الرياضية من قيمة تذاكر السفر للوفود الرياضية او تخفيضها لنصف القيمة ) واللجان الاولمبية بالاضافة الى جامعة الدول العربية مكتب الامانة الفنية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب .

وقد حظيت الورقة التي وزعت للجميع بالاهتمام الكبير من الحضور وستتخذ الاجراءات المناسبة والقانونية لتنقية الرياضة العربية من اية اخفاقات وتصرفات غير صحيحة وغير مسؤولة تؤدي الى زرع التضليل والكذب والخداع في نفوس روادها ولا سيما الجيل الجديد الذي يفترض ان يتربي على القيم والاخلاق الفاضلة والصدق والحرص على التنمية للوصول الى النجاح بدلا من الوصول الى الفشل مع سبق الاصرار .