ريال مدريد يغيّر أولوياته في المريكاتو الشتوي

{ مدريد – وكالات: كشف تقارير صحفية إسبانية مساء اول امس الأحد، عن تغيير نادي ريال مدريد خططه الخاصة بمدة الانتقالات الشتوية المقبلة، خاصة بعد الخسارة الثقيلة في الكلاسيكو، بثلاثية نظيفة، وضعف هجوم الفريق الملكي خلال النصف الأول من الموسم الحالي. وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، إن الرئيس فلورنتينو بيريز، قرر التعاقد مع مهاجم في مدة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد العقم الهجومي للفريق في ظل وجود اللاعب كريم بنزيما، الذي يتعرض للكثير من الانتقادات منذ بداية الموسم الحالي. ويأتي ذلك رغم أن زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد لا يريد ضم أي لاعب في يناير للفريق خوفًا من التأثير على اللاعبين الحاليين، ولمنع أي خلافات داخل غرف الملابس. ولكن الصحيفة المعروفة بميولها الكتالونية، قالت إن فلورنتينو بيريز، وضع ماورو إيكاردي مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، كأولوية في الشتاء المقبل، حتى إن كان النادي سيدفع شرطه الجزائي والبالغ 100 مليون يورو، كما أنه سيكون قادرًا على المشاركة مع الفريق في دوري أبطال أوربا. إيكاردي ليس اللاعب الوحيد الذي يريده ريال مدريد في خط الهجوم، فهناك أيضًا اللاعب الأرجنتيني الآخر سيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي، الذي يقدر ثمنه بـ70 مليون يورو. من ناحية أخرى فإن ريال مدريد يسعى للتعاقد مع الإسباني الشباب كيبا أريزابالاجا، حارس مرمى فريق أتلتيك بيلباو الإسباني، والذي من المرجح أن ينضم للفريق في يناير القادم.