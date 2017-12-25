جائزة كلوب سوكر: معلول مسيرة رائعة وإنجاز تاريخي

التونسي مرشّح لأفضل مدرّب في المنتخبات العربية

{ مدن – وكالات: يعتبر نبيل معلول المدير الفني لمنتخب تونس، المدرب العربي الوحيد الحاضر في مونديال روسيا 2018، من بين 32 مدربًا لجميع المنتخبات. ويدخل معلول ضمن ترشيحات جائزة كلوب سوكر لأفضل مدرب في المنتخبات العربية، خلال الحفل المقرر إقامته يوم 28 ديسمبر/كانون الأول في مؤتمر دبي الرياضي الدولي.

إنجاز كبير

قاد معلول منتخب تونس للتأهل إلى مونديال روسيا 2018، وذلك يعد إنجازا كبيرًا في تاريخ كرة القدم التونسية خاصة أنه أصبح ثاني مدرب تونسي ينجح في قيادة نسور قرطاج، إلى المونديال بعد عبد المجيد الشتالي، الذي قاد نسور قرطاج إلى مونديال الأرجنتين 1978 . وانتظرت الجماهير التونسية 39 عاما كاملة ليتكرر الإنجاز تحت قيادة تونسية، إذ تأهل لمونديال فرنسا 1998 على يد هنري كاسبرزاك، وفي 2002 على يد هنري ميشيل، وفي 2006 على يد روجيه لومير.

أولمبيك الكاف.. المحطة التدريبية الأولى

بعد اعتزال اللعب اقتحم نبيل معلول ميدان التدريب عام 1997 حيث أشرف على أولمبيك الكاف الذي كان ينتمي وقتها إلى الدرجة الأولى بالدوري التونسي، لكن التجربة لم تكن ناجحة، فاتجه معلول إلى التحليل الفني التلفزيوني.

مساعد لومير

عام 2002 التحق بالجهاز الفني لمنتخب تونس ليشغل منصب مساعد المدرب للفرنسي روجيه لومير واستمر معه حتى 2004 حين توج نسور قرطاج بأول بطولة أمم أفريقيا في تاريخ الكرة التونسية. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2004 تعاقد مع النادي الأفريقي، ليصبح مدربه الأول لكنه غادره يوم 10 أبريل/نيسان 2005 وخاض تجربة قصيرة مع البنزرتي سنة 2006، ليعود من جديد كمساعد لروجيه لومير في منتخب تونس واستمر معه حتى فبراير/شباط 2008.

ثلاثية تاريخية مع الترجي

في 27 ديسمبر/كانون الأول 2010 عين نبيل معلول كمدير فني للترجي الرياضي الذي يترأسه منذ ذلك الحين حمدي المدب وحقق معه ثلاثية تاريخية الدوري والكأس ودوري أبطال أفريقيا (2011)، كما قاده للمشاركة في مونديال الأندية في اليابان قبل أن يغادره ويعود من جديد في مارس/آذار 2012 . واستمر معلول حتى يناير/كانون الثاني 2013 ليغادره مجددا بعد أن تمت إقالته، وفي 14 فبراير/شباط 2013 عين مدربا لمنتخب تونس لأول مرة لكنه أعلن استقالته يوم 7 سبتمبر/أيلول من العام نفسه، إثر الهزيمة أمام الرأس الأخضر (0-2) والتي حرمت تونس من التأهل إلى مونديال 2014 . في 20 يناير/كانون الثاني 2014 تعاقد معلول مع نادي الجيش القطري، وفي 7 ديسمبر/كانون الثاني 2014 عين مدربا لمنتخب الكويت لينتهي عقده في العاشر من يونيو/حزيران 2016.

إنجازات 2017

رغم فشل نبيل معلول في التجربة الأولى مع منتخب تونس في 2013، قرر الاتحاد التونسي لكرة القدم تجديد الثقة فيه، وفي أبريل/نيسان الماضي، عاد معلول من جديد للإشراف على المنتخب التونسي، بدلا من المدرب الفرنسي هنري كاسبرزاك، الذي أقيل بعد النتائج المخيبة للآمال في كاس أمم أفريقيا 2017 . ومنذ المباراة الأولى، التي قاد فيها نسور قرطاج، عرف معلول النجاح بعد الفوز على مصر في أولى جولات التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2019 بالكاميرون. وتألق بعد ذلك في تصفيات كأس العالم، حيث فاز منتخب نسور قرطاج على الكونغو الديمقراطية في لقاء الذهاب (1-2)، ثم تعادل في لقاء الإياب في كينشاسا (2-2). وفي الجولة الخامسة من التصفيات، حقق تونس فوزًا ثمينًا على غينيا بكوناكري (1-4)، قبل أن يتعادل مع ليبيا سلبيًا في آخر جولة من التصفيات، وهو ما كان كافيًا لعودة تونس للمونديال بعد 12 عامًا من الغياب.