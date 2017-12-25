هذا ما تركه مسيحيو العراق من ملامح على وجه عام 2017 -1

مشاعر الألم تشوب عام التحرير تجاه مخلفات داعش والكثيرون يختارون الرحيل

الموصل-سامر الياس سعيد

يوشك عام 2017 على الرحيل لذلك تبقى كل الانظار موجهة تجاه ما واجهته ايام العام من انباء سارة واخرى حزينة لكل من يستعرض ايام العام ليبحث في اوراق روزنامته على ما شهدته ميادين الحدث لذلك ومن اضطلاع جريدة (الزمان) بتسليط الضوء على الاحداث التي مر بها مسيحيي العراق فانها ستسلط الاضواء على الاحداث التي مروا بها خلال العام الموشك على الرحيل وستنطلق برحلته بجزئين حيث سيتحدد الجزء الاول من اليوم الاول للعام حتى 30 حزيران منه على ان تستكمل الزمان جولتها بين احداث مسيحيي العراق بجزئها التالي الذي سيستعرض احداثهم من مطلع تموز حتى نهاية العام ..ففي الاول من كانون الثاني التهبت مواقع التواصل الاجتماعي بصور وثقت جولة لاحد الناشطين ممن ارادوا ان يقضوا اخر ليلة من ليالي عام 2016 بشكل مختلف حينما ارتدى شاب عراقي بدلة بابا نويل وجاب اغلب الاحياء المحررة لمدينة الموصل حاملا فيها جوالا بلون احمر لايحتوي هدايا بل علما عراقيا صغيرا ..

وابرزت الصور التي تداولها موقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) جولة للشاب العراقي علي الذي ارتدى قناع بابا نويل مع بدلته الحمراء المميزة ليجوب عددا من المناطق المحررة لمدينة الموصل مع عنوان فرعي يقول بابا نويل في الموصل واظهرت الصور زيارة الشاب علي لكنيسة القديسين مار بهنام وسارة المحروقة في بلدة (بغديدا) وايقاده لشموع الميلاد فيها فضلا عن صورة تبين جلوسه حزينا على احد المصاطب الخاصة بالكنيسة كما ابرزت صورا اخرى تقديمه لاعلام عراقية لعدد من الجنود المرابطين على عجلاتهم العسكرية وتقديمه هدايا لاطفال في بعض المناطق ..وفي البصرة التي احيت رأس السنة الميلادية للمرة الأولى حيث عدَّ مجلس البصرة، ان الاحتفالات الواسعة التي غصت بها شوارع المدينة بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة 2017، تدلل على تماسك أبناء المحافظة، وفي حين أبدى التزامه بتأهيل الكنائس كجزء من واجباته تجاه مكونات المحافظة، دعا المسيحيين المهاجرين إلى العودة لوطنهم خاصة أن أقرانهم عادوا لمناطقهم المحررة من الإرهاب.وفي الثاني من هذا الشهر أكد رئيس أساقفة إقليم كوردستان وكركوك والموصل، المطران يوحنا بطرس موشي، أن “أمنياتنا هي أن تتحرر جميع مناطقنا ويكون لدينا حكم ذاتي وقوة تحمينا من المشاكل والجماعات المسلحة”.

وقال بطرس موشي، إن “إقليم كوردستان احتضن الكثير من النازحين المسيحيين وآواهم، ونحن نشكر الرئيس والحكومة والشعب الكوردي على استقبالنا، ولن ننسى هذا الموقف النبيل”.

وتابع رئيس أساقفة إقليم كوردستان وكركوك والموصل أن “زيارة الرئيس الفرنسي لإقليم كوردستان ليست الأولى من نوعها، وقبل أيام التقينا برئيس إقليم كوردستان وأوضحنا ما لدينا من مطالب، كما نطالب الرئيس الفرنسي بالاستمرار في دعم إقليم كوردستان ومحاربة داعش”.

وأوضح يوحنا بطرس موشي بالقول: “نحن نطالب جميع دول العالم، وعلى رأسها فرنسا، بدعمنا للحصول على الحكم الذاتي، كما أننا لا نريد الانفصال عن العراق، ولكن يجب أن يكون لدينا منطقة آمنة وقوة تحفظنا”.

حل وحيد

مشيراً إلى أن “الحل الوحيد للحفاظ على المسيحيين والصابئة والكورد الإزيديين، وكذلك الكورد الشبك والكاكائيين، هو إقامة منطقة آمنة لهم وتوفير الحكم الذاتي لإدارة أنفسهم بأنفسهم، لأن الأفكار الداعشية والمتطرفة لن تنتهي في العراق”.وفي الثالث من كانون الثاني قال بطريرك بابل على الكلدان مار روفائيل لويس ساكو “إننا في العراق نشهد ثورة ضد الإرهاب وضد العنف”. وأضاف البطريرك ساكو في تصريحات لوكالة (آسيا نيوز) الفاتيكانية، أنه “بهذه الطريقة من الممكن هزيمة أولئك الذين يسعون إلى الموت والدمار ونشر الهجرة”. ورأى أن “الوقت قد حان ليتحرك المسلمون ويظهرون الجانب الإيجابي لدينهم”، وكذلك “ليعمل السياسيون على إزالة العقبات والتفكير بالصالح العام”. وتابع “من الضروري أن نسعى للحوار من أجل الوحدة ومستقبل العراق”. وأردف “ليلة رأس السنة، تحدثنا معهم (السياسيون ورجال الدين) وتبادلنا التهاني”، وهي “لفتات صغيرة لكنها ضرورية لدحض ايديولوجية تنظيم (داعش) الإرهابية”، والتي “ضربت بغداد بهجمات بالقنابل في هذه الأيام أيضا”.اما في الرابع من كانون الثاني فقد شهدت ناحية عنكاوا بالصلوات الجنائزية الحزينة والكلمات المؤثرة تشييع جثمان رئيس حركة تجمع السريان وعضو مجلس محافظة نينوى الفقيد الراحل “أنور متي هداية”. وسط حضور ديني ورسمي وشعبي واسع يتقدمهم اصحاب النيافة والسيادة المطارنة مار غريغوريوس صليبا شمعون ومار بشار متي وردة ومار طيمثاوس موسى الشماني ومار نيقوديموس داود شرف والاباء الكهنة ونوزاد هادي محافظ أربيل ونوفل العاكوب محافظ نينوى وبشار الكيكي رئيس مجلس محافظة نينوى ورؤساء الوحدات الادارية والمجالس المحلية في بغديدا وبرطلة وعنكاوا وعدد من ممثلي ابناء شعبنا في برلمان الحكومة المركزية واقليم كوردستان ومسؤولي احزاب شعبنا القومية والوطنية، فضلا عن عدد من مسؤولي وممثلي المنظمات والفعاليات والمؤسسات الامنية والثقافية والمدنية العاملة في عنكاوا وسهل نينوى وجمهور حاشد من المشيعين.

إجراء مراسم

ونُقل جثمان الفقيد من داره الكائنة في عنكاوا مرفوعا على أكُفِّ المقاتلين من لواء حراسات سهل نينوى الى كنيسة مارت شموني والقديسة حنة حيث جرت مراسيم وطقوس الموتى الراحلين. قرأ بعدها الاب شربل عيسو برقية التعزية التي بعث بها غبطة البطريرك يوسف الثالث يونان بطريرك الكنيسة السريانية الكاثوليكية خاطب فيها عائلة الفقيد وعشيرة آل هداية ورفاقه في حركة تجمع السريان وابناء بغديدا بضرورة التحلّي برباطة الجأش وتجاوز المحنة في هذه الظروف العصيبة التي يمر بها الشعب المسيحي في العراق. كما ألقى نجيب الياس نائب رئيس حركة تجمع السريان كلمة ذكر فيها مناقب الراحل وإخلاصه لقضية شعبه وأهداف الحركة ونضاله في سبيلهما وطيبته واخلاقه العالية وآماله التي التي وصفها بانها كانت بكبر السماء وأمنيته الاخيرة قبل رحيله بزيارة بلداتنا المحررة في سهل نينوى وزيارة الموصل ايضا وايمانه المطلق بوحدة شعبنا على اختلاف مسمياته وبحبه للعراق . وألقى ايضا رئيس مجلس محافظة نينوى كلمة مقتضبة جاء فيها عن الفقيد بأنه خير ممثل للمكون المسيحي في مجلس المحافظة وكان عنصرا مهما في مسيرة التعايش السلمي بين مكونات المحافظة المختلفة ومدافعا قويا عن البيشمركة واقليم كوردستان.بعدها نُقل جثمان الفقيد أنور هداية في موكب رسمي الى بلدته بغديدا المحررة ليوارى الثرى في مقبرتها.اما في الثامن من كانون الثاني قام جهاز قيادة مكافحة الارهاب بتحرير حي السكر بمدينة الموصل و الذي يعد ذات اغلبية مسيحية قبل ان يقدم تنظيم داعش على تهجير ساكنيه على اثر نشر بيان التنظيم الذي يخير مسيحيي المدينة ما بين اعتناق الاسلام او دفع الجزية وذلك في منتصف تموز (يوليو) من العام 2014 . وتابع الاف من اهالي الحي من المسيحيين المهجرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي تقدم القوات الامنية ووصولهم للحي الذي كان يضم مئات المنازل العائدة للمسيحيين ليجدوا ان منطقتهم قد تدمرت واغلب شواخصها المعروفة قد تحولت لمجرد اطلال لاسيما مستشفى الربيع الاهلي ومستشفى الخنساء الذي قام عناصر التنظيم باحراقه قبل تحرير حي السكر ببضعة ايام .فيما اعلن نائب محافظ نينوى ان المحافظة ستباشر باعادة اعمار وتاهيل كنيسة الروح القدس المعروفة بكنيسة السفينة قريبا ..واضاف حسن العلاف خلال زيارته برفقة حسام الدين العبار عضو مجلس محافظة نينوى للكنيسة التي تقع في منطقة حي الاخاء بالجانب الايسر من مدينة الموصل ان جهود الاعمار ستشمل كنائس المدينة من اجل ازالة مخلفات التنظيم الارهابي الذي ركز جهود على تفتيت التعايش الذي كانت مدينة الموصل تتسم به ..

وفي السادس عشر من الشهر ذاته اعلن جهاز مكافحة الارهاب انهائه لعملية تحرير حي الشرطة بالجانب الايسر من مدينة الموصل الذي دامت اربعة ساعات دارت فيها اشتباكات عنيفة ارغمت مقاتلي تنظيم داعش للهروب نحو حي العربي شمال المدينة.

ويحوي حي الشرطة اكبر كنائس المدينة ممثلة بكاتدرائية مار افرام التي تعود لطائفة السريان الارثوذكس وفيما يلي ابرز المحطات التي مرت فيها الكنيسة المذكورة اذ افتتحت في شهر كانون الاول (ديسمبر) من العام 1988 واغتيل كاهنها الاب بولس اسكندر في تشرين الاول (اكتوبر) عام 2006 واتخذها تنظيم داعش جامعا باسم جامع (ارض الخلافة)بعد السيطرة على المدينة في حزيران (يونيو)2014 اذ بادر لنزع صليبها في نهاية الشهر المذكور وباشر مطلع العام 2015 باخفاء صليب الواجهة بعلم كبير خاص بالتنظيم حيث نشر قيامه بهذه العملية في احدى منشوارته الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي كما قام بتوزيع مقاعدها الخشبية على نقاطه الاعلامية التي افتتحها التنظيم في عدد من احياء مدينة الموصل لنشر انتصاراته المزعومة ..اما في التاسع عشر من كانون الثاني فتواصلت قطعات الجيش العراقي المتمثلة بالفرقة المدرعة التاسعة واللواء الثالث الفرقة الاولى بالتقدم في احياء تلكيف بثلاثة محاور .وتمكنت من السيطرة على مبنى القائممقامية والمحكمة والمجلس البلدي وتم رفع العلم العراقي فوق تلك المباني حيث ما تزال القطعات تقوم بتطهير القضاء،و اشارت مصادرنا الى ان مسلحي داعش يفرون باتجاه منطقة القوسيات القريبة من مدخل الموصل الشمالي .بينما اعلن في اليوم التالي العميد بهنام عبوش مسؤول وحدات حماية سهل نينوى (NPU)، عن تحرير عائلتين من المكون المسيحي من قبضة تنظيم “داعش” الإرهابي، في شمال شرقي الموصل، في شمال العراق.

إضطرابات عقلية

وأوضح عبوش، أن العائلتين مكونتان من ثلاثة أفراد ” زوج وزوجته، وشقيق الزوج والذي يعاني من اضطرابات عقلية”، حررتهم القوات العراقية من سيطرة تنظيم “داعش” في قضاء تلكيف “18 كم شمال شرقي الموصل مركز محافظة نينوى شمال العراق”.وكشف عبوش، عن أسماء المحررين وهم: هيثم أبلحد كوركيس بلو، وشقيقه أثير.اما في الرابع والعشرين من شهر كانون الثاني فقد لاقى قرار بأعتبار مناطق سهل نينوى “منطقة منكوبة”، معارضة وتاجيل للمرة الثالثة في البرلمان العراقي خلال جلسته بعد رفض نواب عن المحافظة نفسها على صيغة القرار وأعتراضهم على التسمية، فيما طالب اخرون بالتريث الى حين تحرير الموصل بالكامل. وكان نواب يمثلون المكونات العرقية في مناطق التي تسمى بسهل نينوى من المسيحيين والايزديين والشبك تقدموا بطلب الى رئاسة البرلمان تضمن اعتبار سهل نينوى منطقة منكوبة جراء اعمال التخريب والدمار والنهب التي اقترفها تنظيم داعش الارهابي في المدن والبلدات التي أحتلها في أب 2014.

ورفض عدد من النواب العرب عن محافظة نينوى تمرير القرار بعدما أعتبروا صيغته تتعارض مع الوحدة الادارية للمحافظة، فضلا عن اعتراضهم على تسمية “سهل نينوى” كونها وبحسب رأيهم دخيلة وغير رسمية وتحمل في طياتها اجندات خارجية مرتبطة بالمحتل الامركي وغايتها تقسيم المحافظة .

وفي سياق متصل، أستغرب رئيس كتلة الرافدين يونادم كنا من موقف النواب المعارضين للقرار وتصريحاتهم المتشنجة بخصوص الاتهامات التي وجهت الى المطالبين بقرار سهل نينوى، فيما قال النائب عماد يوخنا أن صيغة القرار لا تتعارض مع وحدة المحافظة وانما اقراره سيعطي دعما معنويا لأهالي المنطقة ويترتب عليه تقديم المساعدة وتعويض سكانها من أجل عودة الحياة لها. من جانبه، رأى النائب رائد اسحاق أن صيغة القرار المقدم لا تعد خرقا للقوانين والحدود الادارية، مطالبا بضرورة التصويت على القرار كونه يعطي دافعا ايجابيا للمهجرين والنازحين عن تلك المناطق.وفي يوم 30 كانون الثاني الذي عد تاريخيا بالنسبة لسكان تللسقف حيث شهد اليوم المذكور اول يوم لاهالي تللسقف للسكن في قريتهم بعد عامين ونصف من تركهم لها .وعلى صفحته في موقع التواصل الاجتماعي نشر “ناطق قرياقوس عتو ” صورا لاستقبال الاب سالار راعي خورنة تللسقف له في منزله بمناسبة عودته للسكن في تللسقف .

وفي تصريح صحفي معه قال “عتو ” قررت ان اكون اول من يعود لان ذلك بحاجة الى تضحية ومن دون ذلك لانصل الى شي .” واضاف ” من خلال رجعتنا يمكن من الضغط على الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان والمنظمات الدولية المانحة كي يقدموا ما تحتاجه القرية من خدمات للاهالي .”وحل شهر شباط لتوثق من خلاله وكالة دويتشة فيلة الالمانية صورا عديدة بينت فيها مدى الدمار والخراب الذي حل بمناطق سهل نينوى ومن بين الصور التي ابرزتها الوكالة في الثاني من هذا الشهر صورة لعراقية مسيحية تحمل شمعة وسط مسيحيين ومسيحيات احتفلوا بقداس عيد الميلاد مع نهاية عام 2016 في كنيسة في برطلة، إحدى البلدات التي تقع في سهل نينوى، بمحافظة نينوى. من جديد يعود الزوار وتعود الكنائس للحياة في البلدة، التي خضعت لأكثر من عامين لتنظيم “داعش” الإرهابي.كما نشرت صورة للمسيح، مبينة بان هذه الصورة هي ماتبقى من كنيسة في قضاء الحمدانية في نينوى، بقيت شاهدة على ماحل بها من دمار. فبعد احتلال داعش لنينوى تعرضت كنائس للحريق والدمار كما أسكت التنظيم أصوات أجراس الكنائس، واضطهد المسيحيين، واتباع المعتقدات الآخرى. كما ابرزت صورة اخرى مظاهر دمار لحقت بكنيسة في بعشيقة قرب الموصل، هذا ماخلفه تنظيم “داعش” الإرهابي، الذي طرد من بعشيقة في أكتوبر/ تشرين الأول 2016، بعدما دمر أبرز المعالم المسيحية في المدينة. أغلبية سكان بعشيقة هم من المسيحيين والإيزيديين كما أن بها أقلية من العرب. وتعد بعشيقة إحدى أكبر المدن التي يسكنها أغلبية مسيحية في العراق.كما نشرت صورة اخرى لرجل مسيحي يقف مصدوما أمام الخراب الذي ألحقته ميلشيا داعش بكنيسة في بغديدا، بسهل نينوى. وبغديدا أو بخديدا هي بلدة تقطنها أغلبية من المسيحيين الآشوريين. وقد توقفت الصلوات في كنائسها منذ سيطرة داعش على مناطق سهل نينوى في صيف 2014، حيث نزح عشرات آلاف المسيحيين إلى مناطق مجاورة كما هاجر كثيرون خارج العراق. وفي الثالث من شباط قال مواطن موصلي يسكن بالقرب من احد كنائس مدينة الموصل ان تنظيم داعش اوكل مهمة تخريب كنائس المدينة لعدد من المقاولين وفق شروط اهمها انهاء اعمالهم قبل انسحابهم للساحل الايمن من المدينة بسبب تحرير الجانب الايسر من قبل القوات الامنية ..واضاف المواطن الساكن بالقرب من كنيسة مار بولص في حي المهندسين في تصريح خاص بان اعمال التخريب استهدفت قلع المرمر المكسي به جدران الكنيسة وقلع الابواب وشبابيك الكنيسة اضافة لهدم المذابح مشيرا بان اوضاع الكنيسة على ما هي عليه انتهت قبل ما يقارب الشهرين اي بالتزامن مع انطلاق جهود القوات الامنية لتحرير احياء الجانب الايسر من المدينة مختتما حديثه بان الكنائس هي وحدها من شهدت عمليات التخريب والتدمير بالمقارنة مع المباني الحكومية والمصارف التي لم تشهد مثل تلك الاعمال من قبل عناصر التنظيم ..فيما شهد السابع من شباط زيارة المطران مار نيقوديموس داؤد متي شرف رئيس طائفة السريان الارثوذكس في الموصل وكركوك واقليم كوردستان لاول مرة لكنائس الموصل المدمرة وذلك بعد عامين ونصف بعد تحريرها من قبضة داعش التى هدمت القباب والصلبان ورفعت الريات السوداء عليها وكتبت عبارات اسلامية على الجدران . وقام المطران بصحبة والمطران مار طيماثاوس موسى الشماني والاب الربان يعقوب باباوي وعضو مجلس النواب العراقي الاستاذ رائد اسحق وبعض ابناء الرعية باسقاط الرايات ولافتات السوداء لداعش اعلى كنيسة مار افرام للسريان الاثوذكس في الموصل لاول مرة بعد اكثر من سنتين ونصف وصلى بها صلاة التشمشت..

وفي التاسع من شباط نشرت مواقع مسيحية متخصصة خبرا عن واقع اشجار الزيتون في بعشيقة والتي تعتبرها البلدة مصدرا رئيسيا حيث بين الخبر انه في مطلع ايار من عام 2016 نشر تنظيم داعش على مواقعه الالكترونية صورا تبين طريقة سرقته لثمار الزيتون التي تعتبر ارث وثروة ناحية بعشيقة وقيامه بالاستفادة من تلك الثمار بطرق مختلفة بينما تواجه اشجار الزيتون التي يقدر عددها في هذه الناحية بمئات الالاف حملة ممنهجة لقطعها بعد ان تعرض اغلب تلك الاشار للتيبس نتيجة اهمالها في عهد سيطرة التنظيم على الناحية .وقال عبد الستار خضر وهو من المكون الايزيدي حيث يملك بستانا لاشجار الزيتون يقدر عدد اشجاره الى نحو مئتي شجرة بانه تعرض اغلبه للقطع حيث ياتي غرباء يحملون مناشير كهربائية بواسطة سيارت حمل صغيرة لتلك البساتين دون ان يستاذنوا اصحابها ليباشروا عملهم بقطع اغصان تلك الشجرة حتى تلك التي لم تتعرض للتيبس واحتمالية انتاجها للثمار من جديد بعد معاودة الاهتمام بها بينما يقول كوركيس خدر ان بستانه الذي يحوي ما يقارب ال250 شجرة تعرض لحملة للقطع بغيابه حيث يستقر حاليا في مدينة دهوك ويشير الى انه راجع مسؤول الاسايش في الناحية من اجل ابلاغه بهذا الامر فما كان من المسؤول ان يوجهه بضرورة تعيين حارس للبستان من اجل الحد من عمليات القطع ويضيف بانه تحرى عن امر تلك الحملة فوجد ان الغرباء يقومون ببيع اغصان اشجار الزيتون المقتطعة من بساتين بعشيقة الى اصحاب مطاعم السمك المشوي بغية استخدامه في الشواء حيث يبلغ سعر الطن الواحد من الخشب 150 الف دينار عراقي اي ما يعادل 115دولار امريكي ..وفي الثاني عشر من شباط تسلم السيد داؤد بابا يعقوب مهامه كعضو مجلس محافظة نينوى وممثل كوتا المسيحيين في المجلس بديلا عن الراحل انور متي هداية الذي وافته المنية في وقت سابق .وادى يعقوب اليمين الدستوية اليوم (الاحد) متعهدا باداء مهامه وفق القوانين السارية ولخدمة ابناء المحافظة ..وحمل داؤد بابا يعقوب التسلسل الثاني في القائمة الموحدة التي شارك فيها تجمع التنظيمات بقائمة حملت اسم قائمة ائتلاف التجمع الكلداني السرياني الاشوري بانتخابات مجلس محافظة نينوى والتي جرت في عام 2013 حيث اعلنت مفوضية الانتخابات يوم 26 حزيران (يونيو) من العام المذكور فوز المرشح انور متي هداية الذي كان تسلسله في تلك القائمة بالرقم (1)حيث حصل على (8635) صوت .وفي اليوم التالي اي في الثالث عشر بدات لجنة الاغاثة والاعمار التابعة للرابطة الكلدانية – الفرع الشمالي مرحلة تنفيذ الاعمال الكهربائية والصحية واعمال الصبغ وتركيب الجامات والابواب من اجل تهيئة تلك المنازل للسكن من قبل اهالي تللسقف.

وتم اختيار خمسين منزلا في تللسقف للوجبة الاولى حسب اولية التسجيل فيما اعطيت الافضلية للاهالي الموجودين والراغبين بالعودة على ان يتم استكمال المنازل تباعا .

وتم تقسيم كادر مكتب الاعمار الذي يشرف عليه الاب سالار راعي خورنة كنيسة تللسقف الى ستة لجان من مهندسين مختصين، تقوم كل لجنة بتولي الاشراف على عشرة منازل،فيما تم اختيار الفنيين والعمال اللذين رغبوا بالعمل ومعضمهم من اهالي المنطقة .وبدأت العشرات من العوائل بتنظيف البيوت من اجل اجراء الكشوفات ومن ثم التنفيذ .بينما في اليوم ذاته نظم مئات المسيحيين العراقيين مسيرة خارج المقر الإقليمي للأمم المتحدة في بيروت، مطالبين بتسريع عملية إعادة توطينهم.

اعادة توطين

وفر آلاف المسيحيين العراقيين جراء القتال في وطنهم طلبا للجوء في لبنان الذي تختلط فيه الأديان، وينتظر العديد منهم إعادة توطينهم في بلد ثالث، وشارك حوالي 200 عراقي في مسيرة اليوم.كما شهد الرابع عشر من شباط وفي اطار حراك شبابي لاحدى منظمات المجتمع المدني حيث اقدم اكثر من عشرين شاب وشابة من شباب مدينة الموصل بتنظيف كنيسة مريم العذراء الواقعة بمحلة الدركزلية بالجانب الايسر من المدينة . وبين رئيس كتلة الرافدين النيابية يونادم كنا،في 16 شباط ، أن أوضاع سهل نينوى مأساوية وان العوائل لم تعد إلى مساكنها،وأشار إلى أن المسيحيين ضحية لصراعات بغداد وأربيل السياسية.

وقال كنا في تصريحات صحفية إن “أوضاعنا مأساوية وسهل نينوى منطقة منكوبة بقرار برلماني، والحقيقة على الأرض مأساوية تماماً”، كاشفاً عن “عودة 5 عوائل فقط من أصل 9000 عائلة في قرقوش”.

وأضاف: “وكذلك تلسقف التي إنسحب منها داعش منذ 20 آب 2014، لكن لم يعد لها أكثر من 70 عائلة من أصل 1500″، منوهاً على أن “الأوضاع مؤلمة والناس لم تعد لمنازلها”

كما عبر تجمع التنظيمات السياسية الكلدانية السريانية الآشورية في ذات اليوم عن شجبه واستنكاره للتصريحات الغير مسؤولة والتي تناقلتها بعض وسائل الإعلام حول الأخذ بالثأر من أهالي مدينة الموصل وباقي المدن العراقية الذين عانوا الأمرين جراء احتلال ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي (داعش) لمدنهم وما تركه من آثار سلبية في نفوسهم من خلال زرع الفتنة والتعصب الديني والمذهبي .

وفي تصريحنا هذا نؤكد أن الحرب التي تخوضها القوات العسكرية والأمنية العراقية بكافة تشكيلاتها وقوات البيشمركة وبضمنها فصائل شعبنا الكلداني السرياني الآشوري هي حرب وطنية بالضد من قوى الإرهاب والظلام والتطرف وليست حرب دينية أو حرب بالإنابة عن جهة أخرى.فيما اشار رئيس ديوان اوقاف المسيحيين رعد كجة جي ردا على المقالة التي نشرت في موقع عنكاوا كوم والمعنونة ” عنكاوا كوم تستذكر مرور الذكرى التاسعة لاختطاف واغتيال المطران ماربولس فرج رحو، مسيحيو الموصل يؤكدون ان داعش لم يكتف باغتيال المطران بل دمر ضريحه وكنيسته ” والتي نشرت يوم الاثنين 20 شباط ببيان حول وجود اعترافات تفصيلية من قبل متهم قام مع اشخاص اخرين بخطف المثلث الرحمات المطران فرج رحو وتسليم جثته مقابل فدية مالية، وسيتم الكشف عن التفاصيل بعد ان يصدر القضاء الحكم النهائي في القضية علما ان ديوان اوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية يتابع مستجدات القضية ويقدم للمحكمة الوثائق والاستفسارات عنها.وفي 23شباط

اقتحمت القوات الامنية معسكر الغزلاني في الجانب الايمن من مدينة الموصل لتحقيق تقدمها في المعارك التي باشرت بها خلال الاسبوع الحالي من اجل تحرير الجانب الايمن من مدينة الموصل فيما اكدت مصادر امنية ان القوات الامنية قامت بتحرير اول اديرة المدينة في هذا الجانب وهو دير مار ايليا برغم قيام عناصر تنظيم داعش بتدميره في ايلول(سبتمبر) من العام 2014 ..في الثالث من اذار اوضح رئيس كتلة الوركاء النيابية ان الاراضي المحررة من قرى سهل نينوى اصبحت عرضة لمشاريع بعض الجهات المتنفذة والتي تسببت اصلا بهذه الكوارث التي حلت بالبلد، حيث يحاولون اليوم استغلالها من اجل التغيير الديموغرافي مثل قرية برطله و قريه قره قوش، حيث لا بد من اعادة الحق لاصحابه ومنع مثل هذه الانتهاكات التي ترتكب بحق الناس الابرياء واللذين تضرروا من الارهاب بصورة كبيرة جدا .وفي الخامس من الشهر ذاته قامت القوات الامنية باقتحام منطقة الدواسة في الجانب الايمن من مدينة الموصل والتي تعد من اهم المناطق التي سكنتها اغلبية مسيحية لاسيما مع بدايات تاسيسها في اربعينيات القرن المنصرم .كما شهد السادس من اذار اعلان مجلس محافظة كركوك،، عن تشكيل أول مجلس للطوائف المسيحية في المحافظة، مشيرا الى أن المجلس يهدف الى مناقشة أوضاع المكون ودعم التعايش السلمي له، فيما دعا المؤسسات التي تمثل المسيحيين الى الانضمام لهذا المجلس.

وقال رئيس المجلس ريبوار الطالباني في حديث لـ السومرية نيوز، إنه “تم تشكيل أول مجلس للطوائف المسيحية في المحافظة، ليكون له دور مهم في مناقشة أوضاع المسيحيين في كركوك، فضلا عن دعم التعايش السلمي وجعل موقف المسيحيين موحدا”.وفي يوم 15اذاراستلمت قوة من وحدات حماية سهل نينوى NPU المواطنان من أبناء شعبنا وليد بولص داؤد إينا من بخديدا وأركان صليوا متي حنوني من برطلة، كانا محتجزان لدى تنظيم داعش الإرهابي في الجانب الأيمن من مدينة الموصل، وتم تحريرهم من قبل الجيش العراقي يوم امس عندما دخل منطقة محطة القطار في الساحل الأيمن من المدينة بعد احتجازهم لاكثر من سنتين لدى التنظيم .وفي يوم 24اذارادى انفجار لغم ارضي الى وفاة شاب عشريني فوق تلة قرب دير مار اوراها (2كم) شرق قرية باطنايا .و الشاب المتوفي يقطن احدى القرى القريبة و كان يرعى الغنم بالقرب من دير مار اوراها وان اللغم انفجر به لدى صعوده على تلة تدعى “تل الذهب “، وادت الى وفاته على الفور .ولاتزال المنطقة غير امنة بسبب كثرة وجود الالغام التي زرعها “داعش ” لدى انسحابه من المنطقة التي ظلت تحت سيطرته لاكثر من سنتين .وفي يوم26اذاراختلط صوت الهلاهل بصوت النحيب في مراسيم تشييع جثمان الفقيد الراحل الباحث والناقد والاكاديمي “شوقي يوسف بهنام” في كنيسة ام النور في عنكاوا، ترأسها عدد من الاباء الكهنة رعاة كنائس برطلة والموصل بمعاونة الشمامسة وشارك في مراسيم التشييع القنصل العام لدولة الامارات العربية المتحدة والقنصل العام لدولة فلسطين في اقليم كوردستان وشخصيات من الوسط الثقافي والسياسي والاكاديمي واعضاء الهيئة التعليمية في جامعة الحمدانية وطلبتها وجمع من المشيعين من ابناء برطلة وبغديدا وكرمليس والموصل غصت بهم الكنيسة واروقتها. وعقدت الحركة الديمقراطية الاشورية مؤتمرها الثامن في دهوك للفترة من 23 n 25 اذار 2017، بمشاركة اكثر من 300 عضو من جميع افرع الحركة في الوطن، ومشاركة غفيرة من أعضاء الحركة القادمين من جميع قواطعها في المهاجر.تحت شعار “وحدة الخطاب ومواصلة النضال لمواجهة اثار الإبادة الجماعية والتغيير الديموغرافي، من اجل تعزيز وجودنا القومي”، وخلال المؤتمر وفي يومه الاخير تم انتخاب السيد يونادم كنا سكرتيرا عاما للحركة من قبل جميع الحاضرين الذين اتفقوا بالاجماع على منح السيد كنا ثقتهم لتولي مهام السكرتير العام للحركة الديمقراطية الاشورية لثلاث سنوات قادمة، بعدها تم فتح باب الترشيح للجنة المركزية وللجنة الرقابة والتدقيق، واستمر فرز الاصوات الى ساعة متاخرة من الليل واعلنت هيئة رئاسة المؤتمر النتائج النهائية لانتخابات اللجنة المركزية الجديدة المتكونة من 16 عضو اصلي و3 أعضاء احتياط، كما أعلنت هيئة الرئاسة النتائج النهائية لانتخابات ولجنة الرقابة والتدقيق المتكونة من 3 أعضاء .