الذات الثورية

الذات الثورية لا يعني التعصب للدين ومحاولة نشره واحياه بكل السبل، ولا ان يعني بان تكون شيوعيا مناهضا للدين محاولا بسط ما في فكرك الى الملأ،ببساطة لو رجعنا الى سيرة حياة العظماء من قبلنا لوجدنا ان الثورة هي قمع الاقلية المترفة المسيطر من قبل الاكثيرة الفقيرة الضعيفة،

نجد هذا الشيئ في ثاني اعظم خلق الله الا وهو الامام علي (عليه السلام)كيف اصر على قضيته حتى نال الشهادة،والثائر جيفارا كيف تم اغتياله بابشع الطرق من قبل الغرب،خوفا من اتساع نفوذه في النهوض من شان الفقير،والثورة قبل كل شيئ هي الثورة على النفس،كيف تنتشل نفسك من بيئة تثبط من عزيمتك وقدرك على التحليق عاليا ،الثورة هي ان تشق لك طريقا غير الذي وضع لك مثل سائر الناس،الايمان بقضيتك ومحاولة ايصالها الى الغير هو الهدف الاعظم حتى ولو كان ذلك على حساب حياتك،الرضوخ للقوي الظالم خوفا على النفس قاد الامم الى مهانة وضعف حط من قدرها في نظر العالم الى الحضيض ،متى ما قدمنا مصلحة الاجيال القادمة على حساب مصلحتنا سيقام لنا قائمة في ذلك الحين،الفلاح والنخلة ابسط مثال على ذلك ،فهو يزرعها وعمره قد تجاوز الستين، ليس لفائدة تعود له ،انما لاجيال القادمة،متى ما بات حرصنا على مستقبلنا كحرص الفلاح على احفاده سنرى النور في عراقنا،الخلاصة:الثورة هي من النفس وعليها قبل ان تكون على الغير.

اسامة زهير