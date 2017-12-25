رأي في المادة 140 من الدستور – سامي الزبيدي

حدد الدستور العراقي في مادته الـ 140 وبتأثير من الأكراد حلاً لما سمي بالمناطق المتنازع عليها بين الدولة الاتحادية وإقليم كردستان يضمن للأكراد ضم هذه المناطق بسهولة الى الإقليم وفق هذه المادة وتشمل هذه المناطق محافظة كركوك وعددا من الاقضية والنواحي في محافظة نينوى من أهمها سنجار والشيخان وتل كيف والحمدانية وبرطلة وبعشيقة ومخمور وغيرها من مناطق المحافظة وخانقين وجلولاء والسعدية وكفري في ديالى وطوزخورماتو في صلاح الدين وتضمنت المادة 140 لغرض التطبيق ثلاث مراحل الأولى تسمى بالتطبيع لعلاج المتغيرات التي حدثت على التركيبة السكانية في كركوك والمناطق المتنازع عليها في فترة النظام السابق والثانية الإحصاء السكاني والثالثة إجراء الاستفتاء لتحديد ما يريده سكان تلك المناطق وحدد الدستور 31 كانون الأول عام 2007 آخر موعد لتطبيق المادة 140 بمراحلها وباشر الأكراد بعد الغزو والاحتلال الأمريكي بعملية تغيير ديموغرافي كبير في هذه المناطق بنقل الأكراد إليها من محافظات العراق الكردية وحتى من أكراد دول الجوار وكان ذلك واضحاً في كركوك خاصة رافق حملة التكريد هذه عمليات تهجير للعرب والتركمان من كركوك والمناطق الأخرى بوسائل شتى من بينها الترهيب والاغتيالات والتهديد وتجريف الأراضي الزراعية والبساتين والاستيلاء على أراضي العرب والتركمان الزراعية وإعطائها للأكراد وعلى سبيل المثال فان سكان كركوك حسب إحصاء عام 1996 كان ستمائة ألف الأغلبية منهم تركمان يليهم العرب فالأكراد وبعد سنوات من عملية التكريد الممنهجة بعد الاحتلال أصبح سكان كركوك حسب إحصائيات وزارتي التخطيط والتجارة أكثر من مليون وستمائة وخمسين ألف أي أن الزيادة في عدد الأكراد الوافدين أكثر من سكان كركوك قبل الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 , وكان الأكراد قد أصروا على عدم تطبيق المادة 140 بداية الاحتلال الأمريكي أي في أعوام و 2005 و2006 ليتسنى لهم إكمال مخططهم لتكريد كركوك والمناطق المتنازع عليها لذا عندما حان موعد تطبيق المادة 140 في عام 2007 أعترض العرب والتركمان على ذلك بسبب عمليات التكريد الكبرى التي جرت وحدثت خلافات كبيرة بين الحكومة المركزية والإقليم حول الموضوع ولحل لخلافات فقد شكلت العديد من اللجان للتوصل الى حل لمشكلة المادة 140 أولها برئاسة حميد مجيد موسى في فترة حكم الجعفري والثانية في فترة حكم المالكي برئاسة وزير العدل هاشم الشبلي وبعد استقالته حل محله رائد فهمي ثم شكلت لجنة أخرى في آب 2011 برئاسة هادي العامري ولم تتوصل هذه اللجان الى حل بسبب عمليات التغيير الديموغرافي الكبيرة التي قام بها الأكراد في تلك المناطق وسيطرة البيشمركة والاسايش الكردية على تلك المناطق عسكرياً وأمنياً.

تطبيق مادة

لقد ظل الأكراد طيلة سيطرتهم على تلك المناطق يطالبون الحكومة المركزية بتطبيق المادة 140 رغم انتهاء سقفها الزمني الذي حدده الدستور لأنهم متأكدين تحقيق الأغلبية الكردية في تلك المناطق بعد عمليات التكريد الممنهجة في حين يعارض العرب والتركمان تطبيق المادة لان سقفها الزمني الذي حدده الدستور انتهى ويجب إجراء تعديل دستوري لتحديد موعد جديد وإزالة كل عمليات التكريد التي جرت بعد عام 2003 وبقيت الأمور على حالها حتى عام 2014 حينما سيطر الأكراد يشكل كامل على كركوك والمناطق المتنازع عليها بعد احتلال داعش للموصل وصلاح الدين وفي 27 حزيران 2014 أي بعد أيام على استيلاء الأكراد على كركوك والمناطق المتنازع عليها وفي مؤتمر صحفي لمسعود برزاني أعلن البرزاني ( أن المادة 140 من الدستور قد أنجزت وانتهت ولن نتحدث عنها بعد الآن وأضاف لقد صبرنا عشر سنوات على الحكومة الاتحادية لحل قضية المناطق المتنازع عليها وفق المادة 140 لكن بدون جدوى ) لكن مشكلة المادة 140 عادت للواجهة من جديد بعد استفتاء الانفصال الذي أجراه البرزاني في 25 أيلول الماضي كأحد الأسباب التي خرقت فيها الحكومات الاتحادية الدستور لأنها لم تطبق المادة 140 ونسي مسعود أسباب عدم تطبيق هذه المادة والتي يعرفها هو قبل غيره جيداً وهي التغيير الديموغرافي الشديد في التركيبة السكانية لكركوك والمناطق المتنازع عليها وإخضاع هذه المناطق لسلطة الإقليم المطلقة وليس لسلطة الدولة الاتحادية كما ينص الدستور.

وبعد إعادة انتشار القوات الاتحادية في كركوك والمناطق المتنازع عليها لفرض القانون والنظام بعد أحداث استفتاء الانفصال وبسط سيطرة الحكومة الاتحادية على المناطق المتنازع عليها كما ينص الدستور على ذلك ثارة ثائرة البرزاني والسياسيين الكرد السائرين خلفه حول الموضع حتى وصل الأمر بهم الى اعتبار ذلك العمل الدستوري والقانوني احتلال ولا أدري كيف يعتبر هؤلاء الجهلة بسط القانون والنظام وتواجد قوات اتحادية في منطقة عراقية والدستور يجيز للقوات الاتحادية الانتشار والعمل في كل مناطق العراق بما فيها إقليم كردستان احتلالاً وهل كركوك منطقة غير عراقية حتى احتلتها القوات الاتحادية كما يقول البرزاني وبعض مؤيديه ؟ ثم الم يقل البرزاني بعد سيطرة قواته من البيشمركة في 2014 في مؤتمر صحفي أمام وسائل الإعلام وأمام الكرد والعرب والتركمان ان المادة 140 قد أنجزت وانتهت ولن نتحدث عنها بعد الآن فلماذا يتحدث عنها بعد أن فرضت القوات الاتحادية القانون والنظام فيها معتبراً هو وأغلب السياسيين الكرد ان المادة 140 أحد اهم الأسباب التي دفعتهم لإجراء الاستفتاء ثم إذا كانت كركوك والمناطق المتنازع عليها لم تحل مشكلتها بعد لماذا شملها البرزاني باستفتاء الانفصال وهي ليست جزءاً من الإقليم اليست هذه مخالفة دستورية كبرى واستخفافاً وتحدياً للحكومة الاتحادية .

وعلى كل حال فان المادة 140 قد انتهى سقفها الزمني الذي حدده الدستور وهو عام 2007 ثم ان البرزاني اعتبرها بعد سيطرة قواته عليها عام 2014 أنها أنجزت ولن يتحدث عنها بهد الآن , وإزاء هذه التطورات والمواقف لابد من وجود حل للمناطق المختلف عليها والحل الأمثل لمشكلة هذه المناطق بسيط وفي متناول اليد وهناك العديد من المقترحات لحل هذه المشكلة وقبل أي حل يجب ان يتم اجراء تعديل دستوري وإلغاء المادة 140 لان سقفها الدستوري انتهى ويصار بعد ذلك الى : 1. إخضاع كركوك والمناطق المختلف عليها لسيطرة الحكومة الاتحادية أربعة عشر عاماً من الآن دون وجود لأي من قوات البيشمركة أو الاسايش أو أية قوات كردية أو تركمانية . 2. تعيين محافظ عربي لكركوك وتوزيع مناصب الدوائر الحكومية فيها بالتساوي بين جميع مكوناتها خصوصا الأمنية منها .

الغاء عمليات

العمل على إلغاء عمليات التغيير الديموغرافي (التكريد ) وإعادة جميع العوائل الكردية التي جيء بها الى كركوك بعد عام 2003 وعدم السماح بالسكن فيها إلا لمن يحمل إثباتات إحصاء عام 1957 .

4 . إعادة المهجرين من العرب والتركمان والمسيحيين والشبك والايزيديين الى مناطقهم في جميع المناطق المختلف عليها فوراً وتعويضهم عن أملاكهم . 5 . تكون اللغة العربية هي لغة التعامل في كركوك والمناطق المتنازع عليها في جميع الدوائر والمدارس والجامعات . 6. إعادة البيوت والأملاك الأخرى والأراضي الزراعية الى أصحابها العرب والتركمان والمسيحيين والايزيديين في كركوك و سهل نينوى وسنجار والشيخان بعد سيطرة الأكراد عليها والاحتكام الى المستندات الحكومية الرسمية ( الطابو ) في عائديتها . 7. تعيين قائمقامن ومديري نواح عرب لجميع المناطق المختلف عليها ولا يسمح بتواجد أية قوات غير قوات الحكومة الاتحادية فيها . 8. بعد أربعة عشر عاما من هذه الإجراءات بإمكان الحكومات الاتحادية إجراء استفتاء في المناطق المختلف عليها ووفق إحصاء عام 1957 ان أصبح هذا الأمر دستورياً وبتعديل الدستوري .