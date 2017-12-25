حديث عن كتب شعبان – حمدي العطار

في صبح بغدادي كانت فيه الــشمس تضحك علينا ولنا لأنها لا تفصل بين حرارة الجو وبرودته حتى اختلط على الحاضرين فيما اذا كانت التحية هي تحية الصباح او المساء!

عقدت في اتحاد الادباء جلسة ثقافية ممتعة ادارها الكاتب والناقد علي الفواز لتقديم ما أطلق عليه (الظاهرة) الثقافية والفكرية والسياسية “عبد الحسين شعبان” تحدث فيها شعبان عن حكايات بعض مؤلفاته!

ولا اعرف لماذا تذكرت هذه الطرفة حينما جاءني احد الزملاء يسألني ان يكتب عن احد كتبي!

فقلت له شكرا! ولم اعرف نيته، لكنه استدرك قائلا: ماذا تريد ان اقول عن كتابك؟

وحينما لمس استغرابي ، أستدرك كلامه بوضوح “أنت اكتب ماذا تريد وأنا اضعها بدون تغيير ! لأنك اعلم منا لماذا وكيف وماذا تقصد من تأليف الكتاب! وانا سوف اقدمه وكأنني من كتبه! ضحكنا معا على هذا الاجراء الغريب!

لكنني في جلسة اتحاد الادباء تأكدت بعد استمتاعي بما طرحه شعبان عن بعض مؤلــــــــفاته وقد تناول (11) كتابا أظن انه اعتبرهم من الكتب المهمة بمواضيعها وافكارها ومبررات تأليفها وما أحدثته من ردود فعل رســـــــمية وثقافية محلية وعربية ودولية جعلتني أؤمن بمقولة صاحبي بإن الكاتب هو أفضل من يتكلم عن مؤلفاته!

الاشكالية التي نسمع بها هو وجود الجفاء بين عبد الحسين شعبان والحزب الشيوعي هل هي قائمة حقا فنحن لم نر الحزب يوما يتهجم على شعبان ولم نسمع من شعبان اساءة للحزب الا ما يطرحه من قضايا نظرية تشكل على الجمود العقائدي وهذا لا يخص الحزب الشيوعي العراقي فقط بل كل الاحزاب الشيوعية في العالم ،وحينما سألت احد الرفاق عن المشكلة بين شعبان والحزب، رد قائلا:

عبد الحسين شعبان أحد كوادر الحزب غير المعروفين في سبعينات القرن الماضي وبعد 1979 وهجرته الى بيروت وسوريا والتشيك تهيأ له أن يكون ضمن مجموعة المنبر مع ماجد عبد الرضا ومهدي الحافظ، خرج من الحزب وأنجز مؤلفات وكتبا مهمة في الشأن الثقافي في الأدب والسياسة وقضايا مختلفة،الحزب الشيوعي لا يشهر به…

ربما هناك اشخاص يسيئون أليه هذا ممكن،هناك أخطاء ارتكبها الحزب في الثمانينات ولا سيما في المؤتمر الرابع وسببت كثيرا من ردود الافعال والمشاكل والتي ما زالت عالقة” وشعبان يمكن ان نطلق عليه الماركسي المتجدد وليس ماركسيا تقليديا، هو يؤكد في أحاديثه ماركس ليس هو الماركسية.

فالماركسية ليست تمامية وليست منتهية (نظرية معلبة) ،هي قادرة على ان تاخذ من الواقع وتتفاعل معه ،ما طرحه ماركس يصلح لعصره لكنه لا يصلح لعصرنا.

منهـــــــج ماركس ما زال صحيحا (المــــادية الديالكتيكية) لأن ماركس افاد من علوم عصره (الفلسفة الالمانية- الاشتراكية الفرنسية – الاقتصـــاد البريطاني) ومنها انطلقت نظريته ليس لتفســـير العالم بل لتغـــييره! لكن ماركـــــس مثلا لم يعط لعلم النفس دورا في إطروحــــــاته ، ولم يدرس الميثولوجيا ودورها في التاريخ ،ولم يدرس النقد الادبي .

هــــــــذه بعض اراء شعبان فهل فيها ما يثير الجدل!؟