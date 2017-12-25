متى أصبح القاتل حمامة سلام ؟ – قاسم حمزة

اذا كان هذا قد جاء لرأس الحكومة في باريس بظرف صراعات قد اجتاحت اوربا وفرنسا بشكل خاص فليداوي جروح بلده وليعرف ماكرون ان هناك اصول معروفة بالتعامل مع الدول ووفق برتيكولات لا يمكن التغاضي عنها صحيح انك حديث بالموقع ولكن انت رئيس دولة عريقةبالادارة وكذلك ( بقتل الشعوب واحتلال الاوطان) ولها المستشارين لكل دول القارات والمشاكل المهمةة عالميا فهل تريد ان تكون بطلا برؤوس ابناء الرافدين وعلى حساب كرامة ارضهم وشعبهم وهل قدم لك المستشاارين نصيحة وهي الا يجوز استدعاء والتفاوض مع مواطن من بلدان العالم الا من خلال وزارة خارجية ذلك البلد ثم كيف وافقت ان يوضع علم غير علم الدولة التي ينتمي لها هذا المدعو وهل انت ودولتك بعيدة عن ما حدث في شمال العراق من تامر وتجاوز على الدستور وتمرد وممارسات غيرشرعية والمدعو لديكم هو على راس المتمردين ثم انتم قطعا وفي عموم اوربا تعرفون اساليب النهب والسلب لثروات العراق النفطية وغيرها والكذب على الدولة الاتحادية بل ابتزازها باعداد الكرد او مد انابيب الى خارج الحدود لنقل النفط وبيعه ايضا بواسطة المئات من الناقلات والسيطرة على المطارات والمنافذ الحدودية واستيفاء الرسوم الكمركية لحساب عائلة البرزاني دون علم السلطة الاتحادية او تثبيت الموارد بالحسابات المالية و ايضا لكم العلم بمد اذرعتهم للسيطرة على مناطق شاسعة من البلاد تصل لحدود محافظة واسط مستغلين وضع البلد وقتاله مع اكثر اجراما في العالم وهم الدواعش وبالتاكيد انتم تعرفون جيدا اننا نقاتلهم نيابة عن العالم باسره ولا نعرف ما هو المبرر الذي جعل ماكرون يفعل ذلك هل هو ينطلق من الاعتبارات الانسانية وحق تقرير المصير وهنا نصرخ بوجهه نحن العرب جميعا وكل اصحاب الضمير الحي في العالم-من قتل بسلاحه مليون شهيد–في ارض العرب الجزائر ومن ملاء السجون بالمناضلين والمناضلات وممارسة ابشع انواع التعذيب والاغتصاب وها هي البطلة (جميلة بو حيرد) كمثل يفضح به همجيتكم باساليب القمع والتعذيب ومن احتل اراضي الشعوب بالقوة الغاشمة ومن عمل بكل جهده فرنسة ومسح حضارة بلدان العرب من خلال احتلاله ففي قارة اسيا دول لبنان وسوريا وزرعوا بها اخطر الامراض الى يومنا هذا تداعياتها الطائفية الدينية والمذهبية ومبدأ المحاصصة البغيض ثم نعود الى جميع الدول العربية في القارة الافريقية وبلا استثناء وعملوا على تغير كل ملامحها العربية والاسلامية وفرنستها ماذا عملتم من جرائم بحق الشعب المصري ومن اين وكيف اصبحت متاحفكم بالمستوى الدولي اليس من سرقتكم للاثارمن مصر ومن دمر بمدافع العدوان وهشم نصف راس تمثال (ابو الهول) وهل ينسى ابناء العروبة.فهل تلك البلدان بلدانكم واغتصبها العرب ان على حكام العراق اذا بقي نقطة حياء في جباههم ان يتخذوا قرارا تاديبيا للحكومة الفرنسية وان يقدموا الفرنسين اعتذارا رسميا عن تصرفهم هذا المخجل والذي هو بمثابة اهانة للعراق وشعبه وسيتمادى غيرهم في التجاوز والتدخل بشؤون الاخرين.