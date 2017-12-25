حسن العاقبة – عبد الزهرة خالد

كلما أشتد عظم المرء يبحث عن مجدٍ يرتقي به وسلّم يسمو به نحو الشهرة والرفعة والسمو لكن ما كل ما يتمناه المرء يجد تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. فدورة الحياة لعامة البشر بين السعي والفشل وضربة شاطر ولعبة حظ هي التي تحدد مصير وخاتمة حياة الإنسان ، ودائما ما نطلق عبارات على أصحاب المناقب والمناصب والدرجات العليا بأنهم محظوظون أو أي تبرير ليسكت الجدل عنهم .

وقد أختلف علماء الاجتماع والفقه والشريعة حول التفويض والأمر في الأختيار الصحيح باتخاذ مصيره وما يناسب عقله وبدنه وطموحاته.

دعونا نحن البسطاء نفكر في حياتنا كيف بدأت والى أين تنتهي وقد يلاقيك صديق مقرب جداً منك يدعو لك بحسن العاقبة ربما لم تكترث لهذا لأنك لا تستطيع أن تتخذ من قدرك ونصيبك مفرّاً لما أنت عليه.

فأيام العسكرية [ الأجباري والأحتياط ] عند فرارك منها قد ينعتوك فاراً متخاذلاً وكل التسميات الغير اللائقة لأجل أن تنال أقصى العقوبات من المجتمع وقد تصل الى الأعدام رمياً بالرصاص إذن لا فرار من القدر.

أغلب العراقيين عندما يتجاوز مرحلة الاعدادية بعد نجاحه يسعى لاختيار الجامعة والكلية المناسبة للدرجات التي نالها في الامتحانات العامة لذا تجده يتخبط من جامعة الى جامعة عدا أصحاب الدرجات العالية لعله ينال شيئاً من الحظ ليكون أحد خريجي الكلية الفلانية . لكن الطامة الكبرى تظهر في مسيرة حياته ومستقبله هي البحث عن الوظيفة خاصة في السنوات الأخيرة فعليه قبول أية وظيفة شاء أم أبى. في حين جيلنا شملته الفرص الجميلة في ايجاد الوظيفة حسب رغبته ومقدرته العلمية .

بعد هذه المقدمة المطولة أردت أن أميل على موضوع كان يحفزني في التفكير بعد استذكار حياتي الوظيفية والتقاعدية وهل للقدر دور في مصير الانسان ونحن نعيش في العراق قد يحدد المستقبل ورغبة المرء الانقلاب المعاشي والنفسي والمجتمعي في دورة الحياة .

لذا سأذكر دورة حياتي كإنسان عادي وما أفكر فيه حالياً نتيجة المتغيرات التي حصلت في المحيط الخارجي والذاتي طيلة مراحل العمر المتجه نحو الموت الحتمي :-

في تشرين الأول من عام 1970 بعد أن تمت مقابلة المتقدمين في القبول في كلية الأداب / جامعة بغداد وتصنيف الطلبة حسب الدرجات والرغبة والنجاح في المقابلة وكان حظي القبول في اللغة الأنكليزية وباعتقادي مع الأخرين أن هذا القسم يوازي الطب البشري لذا يسمونه ( الطب الأدبي ) وبعد المباشرة في الدوام نزح عدد من الطلاب الى قسم اللغة العربية الذي ترتيبه يلي اللغة الانكليزية حسب الترتيب الذي صنفه المجتمع الأكاديمي أما أسباب النزوح لكل طالب ظروفه الخاصة ، فمنهم من يجد الصعوبة في اجتياز المراحل الدراسية في اللغات ومنهم من لا يريد أن يتعب نفسه في الدراسة المتواصلة حسب متطلبات المذاكرة والفهم في القسم ، وبعضهم لم يعجبه الانقلاب الحاصل لدى عامة الشباب في ذلك الوقت والتحول نحو المدنية بتقليد العالم الغربي من ناحية السلوك العام والملابس وغيرها وكان في تلك السنة انطلاق ملابس الجارلس والخنافس بالنسبة للشعر والسلوك المغاير لما هو سائد في العراق وغيرها من أمور لا يسع المقال من ذكرها ، في حين كانت الحكومة تشجع عامة الشباب على التحرر من الطابع القبلي والعشائري والمناطقي لأجل ايجاد مجتمعاً أكثر تفتحاً نحو الحضارة الغربية ولا نعرف القصد من ذلك .

على كل حال كنا كطلاب ، اصدقاءً مع باقي الأقسام كالتأريخ والجغرافية وغيرها من الأقسام الإنسانية ، نشعر بشيء من التبجح والتفاخر بأننا أعلى مرتبة من البقية في ظل الدراسة والتعليم بحيث أكثر النكات نصوغها على الأخرين مستصغرين تعلمهم ومستواهم العلمي بدون مراعاة النظر الى المدى البعيد وقد تكون مجرد نزوة شباب متغطرس ومتهور وقد يكون التعنصر هو مجرد للمزحة ليس إلا .

ومرت الأعوام وشاخ الأصدقاء والأغلبية العظمى الآن في مرحلة التقاعد حسب التقادم العمري لاحظت أو أدركت نحن كطلاب لغة إنكليزية كنا على خطأ فادح خاصة خلال أيام تقاعدي تفرغت للأدب والكتابة باللغة العربية والظروف الصحية بان على سلوكيتي كثير النسيان حيث أغلب المعلومات التي كنت أعرفها قد نسيتها ، لذا اليوم أحتاج الى أختصاصات أخرى ومنها التأريخ وبقية العلوم الإنسانية وكذلك أصحاب اللغة العربية لكي يقوموا لي كتاباتي من الناحية النحوية واللغوية ويروادني بعض أصابع الندم على عدم دخولي الى قسم اللغة العربية في وقتها كنت ألوم الذين هجروا اللغة الأنكليزية لأسبابهم الخاصة .

لقد تغيرت نظرتي بدرجة كبيرة وعالية نحو الاختصاص العربي وكم هي أمنيتي الآن لو كنت مدرساً للعربية في مدراس العراق لأصبحت من أصحاب الملايين بتدريس الدروس الخصوصية والمدارس الأهلية أو على الأقل في قسم الاعلام القريب من قسم اللغات الأوربية ربما كنت من الاعلاميين المعروفين .

عليه من حدد مصيري أنا أم القبول وَمَنْ وجد لي الارضية المناسبة في اجتياز مصاعب الحياة الى هنا وقد شطبت كل ما مرّ علي لأني أرغب أن أكون أديباً أو أعلامياً أملأ شاشات التلفاز بالصوت والصورة .

أرجوكم لا تصدقوني فهو كلام جرايد.