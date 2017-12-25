الإعدام بحق داعشيين إثنين نفذا تفجير المقدادية

ديالى تسمي 2017 سنة حرائق البساتين لكثرة الحوادث

ديالى ــ سلام عبد الشمري

بغداد – محمد الصالحي

اعلنت مديرية الدفاع المدني في محافظة ديالى، الاحد، إندلاع حريق كبير اتى على عدد من البساتين ،شمال بعقوبة. وتابعت، ان (فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد حريق واسع اندلع في 10 بساتين بقرية (رگة الحاج سهيل) ، لافتة الى ، ان (فرق الدفاع المدني وبجهود استثنائية تمكنت من السيطرة على النيران واخمادها بوقت قياسي).

ووصف مجلس محافظة ديالى العام الجاري بعام الحرائق في المحافظة مسجلاً اعلى معدلات حرائق البساتين في تاريخ المحافظة ، فيما اطلق عليه عام حرائق البساتين

وقال رئيس المجلس علي الدايني لــ (الزمان ) إن (العام الجاري 2017 يعد عام حرائق البساتين ) في ديالى كونه سجل معدلات هي الاعلى في تاريخ المحافظة وتسببت في هلاك مساحات شاسعة من البساتين بعضها يعود عمرها الى عقود).

معدل حرائق

واضاف الدايني، ان (متوسط معدل الحرائق خلال 2017 كان حريق بستان كل يومين وهذا يبرهن على حجم الكارثة التي تضرب قطاع البساتين في المحافظة). لافتا الى ان (النسبة الكبرى من حرائق البساتين كانت بفعل فاعل والهدف هو التجريف لتحويلها الى اراض سكنية لبيعها بسبب المغريات المادية).

واشار رئيس مجلس ديالى الى ان (قطاع البستنة في المحافظة يواجه تحديات كبيرة بالسنوات الاخيرة بسبب حمى تحويلها الى اراض سكنية، ما ادى الى تفاقم موجات التجريف والتي اصحبت الحرائق احدى ادواتها) .

الى ذلك أقامَ قسم الاقتصاد في كلية الادارة والاقتصاد بجامعة ديالى ندوة بعنوان (أثر مواقع التواصل الاجتماعي على المستويات العلمية للطلبة ).

وقال مدير اعلام الجامعة علي العبيدي لــ ( الزمان ) ان (الندوه تهدف الى بيان الاثر السلبي لمواقع التواصل الاجتماعي على المستوى العلمي للطلبة اذ استخدمت الاستبانة بوصفها مناسبة لاستطلاع الآراء وقياس الاتجاهات ووجهات النظر للظاهرة المبحوثة، فضلاً عن أنها دقيقة في التشخيص ويمكن من خلالها الحصول على البيانات التي يسهل معها تحديد النتائج، وقد صممت الاستمارة وفق محورين الأول الخصائص والمعلومات الشخصية والمحور الثاني عمليات استخدام منصات التواصـــــل الاجتماعي).

واضاف العبيدي ان ( الندوة اوصت باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لأغراض علمية بدلاً من التسلية والاستخدامات الاخرى غ?ر العلمية والتعليمية , وتجنب ?در الوقت من خلال استخدام الألعاب والدردشة غ?ر المجد?ة ، وتقليل وقت الاستخدام لأنها تؤثر بصورة سلبية على الصحة العامة من ح?ث النظر والأعصاب والتركيز المستمر بل وحتى طريقة الجلوس عند الاستخدام).

احكام اعدام

من جهة اخرى أصدرت محكمة جنايات ديالى حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت على متهمين اثنين ينتميان إلى تنظيم داعش نفذا العديد من العمليات الإرهابية أبرزها تفجير مزدوج في قضاء المقدادية عام 2016.

وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى في بيان امس ان (محكمة جنايات ديالى قضت بإعدام متهمين ينتميان إلى تنظيم داعش نفذا عدة عمليات في المحافظة).

وأضاف أن (ابرز تلك العمليات تفجير مزدوج بحزام ناسف وعجلة مفخخة استهدف كازينو في منطقة الحي العصري في قضاء المقدادية عام 2016 وراح ضحيته عدد من المواطنين مابين شهيد وجريح).وتابع ان (المحكمة اصدرت قرارها وفقا لأحكام المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الإرهاب خاضعاً للطعن التمييزي).

يذكر أن 23 شخصا استشهدوا، فيما اصيب 44 اخرون بانفجارين متعاقبين استهدفا كازينو شبابياً في قضاء المقدادية شمال شرقي مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى في 12 كانون الثاني 2016.

وقال مصدر امس ان ( القوات الامنية تمكنت من القاء القبض على عنصرين ينتميان الى تنظيم داعش في ناحية كنعان وسط محافظة ديالى).

وأضاف ان (العنصرين اعترفا بانتمائهم الى تنظيم داعش).

مشيرا الى ان (القوات الامنية عثرت بحوزتهما على اجهزة اتصالات).

وفي بغداد قال مصدر امس ان (عبوة ناسفة زرعها ارهابيون بالقرب من سوق شعبي بحي الوحدة انفجرت، ما ادى الى استشهاد شخص وإصابة ثلاثة اخرين بجروح متفاوتة).