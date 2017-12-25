وقاية المزروعات تكافح أدغال الحنطة

الزراعة لـ (الزمان): إنشاء سد أليسو وراء الأزمة المقبلة

بغداد ــ داليـا أحمـد

حذر وزير الموارد المائية حسن الجنابي من حالة جفاف خطير في العراق فيما اكدت وزارة الزراعة ازدياد الازمة في العام المقبل على اثر انشاء تركيا لسد أليسو.

وقال الوكيل الفني للزراعة مهدي ضمد القيسي لـ (الزمان) أمس ان (الجفاف الذي تشهده البلاد يعود لاسباب من بينها انعدام هطول الامطار خلال موسم الشتاء الحالي حتى الان فضلا عن قلة الايرادات المائية من تركيا بوصفها الممول الرئيس لنهر دجلة واخطر مؤشر يمكن ان تشهده الازمة هو انشاء تركيا لسد أليسو خلال شهر اذار من العام المقبل عندها يمكن ان الازمة ستصل الى مراحل خطرة وتمس حتى الايرادات المنزلية وليست الزراعية فحسب).

واضاف ان (دائرة الموارد المائية التابعة للوزارة حضرت اجتماعات عدة بشأن الازمة المائية وتخلل دورها بتقليل قناني المياه في الري بالتنقيط لمواجهة الازمة فضلا عن الخطة الزراعية التي يتم دراستها بشكل دقيق جدا وبالتعاون مع الموارد لانجاح الخطة).

مؤشرات جفاف

فيما اعلن الجنابي في صفحته على فيسبوك عن انه اجتمع بشكل طارئ باللجنة المتعددة الأطراف التي شكلها رئيس الوزراء حيدر العبادي لمعالجة الشح الصيفي المُحتمل في ظل استمرار مؤشرات جفاف خطيرة بحضور وكلاء وزارات الداخلية والزراعة والصحة والاسكان والبلديات والصناعة والكهرباء وممثلي قيادة العمليات وشبكة الاعلام العراقية وملاكات الوزارة).

وأضاف الجنابي انه (تمت مناقشة مؤشرات ومخاطر الشح ثم اقرت مجموعة من التوصيات والاجراءات الهادفة الى تنظيم تزويد السكان بمياه الشرب والزراعة).

يذكر ان العراق يمر بشح مائي متفاقم حيث لم يشهد خلال هذا الشتاء أي أمطار – حتى الآن- ما قد ينذر بنقص حاد في مخزونه المائي بالاضافة الى عزم تركيا البدء بملأ سد أليسو الواقع على نهر دجلة في اذار المقبل مما يقلل حصة العراق من المياة .

وأكدت تقارير دولية ان ( الموارد المائية المتجددة في المنطقة العربية تعد محدودة، بل ونادرة نسبيا، مقارنة بالزيادة السكانية المتنامية، علاوة على أن الموارد المائية السطحية في غالبية الدول العربية هي مياه مشتركة مع دول من خارج المنطقة، مما يهدد أمن وسلامة هذه الموارد بالرغم من الاتفاقيات الدولية المبرمة بين كل من دول المنبع ودول المجرى والمصب).

واضافت ان ( أزمة المياه في نهري دجلة والفرات تمثل أنموذجا لازمة المياه في الشرق الأوسط فتركيا باعتبارها دولة المنبع تمتلك ميزة جغرافية واستراتيجية تتمثل بالسيطرة كاملة على كل من هذين النهرين في مواجهة الدولتين المتشاطئتين معها سوريا والعراق وبرزت المشكلة المائية بين العراق وتركيا لأول مرة في منتصف السبعينات من القرن الماضي،أثر انجاز تركيا بناء سد كيبان احد السدود الضخمة وتخزين المياه فيه). واوضحت التقارير ان (نقص المياه في العراق بلغ حدا كبيرا،بسبب العجز في الميزان المائي بين العرض المحدود والطلب المتزايد على المياه و المشكلة المائية بين العراق وتركيا).

مشاريع مائية

وترى التقارير ان (ازمة خطرة وربما الكارثية يمكن أن يواجهها مستقبل العراق،نتيجة المشاريع المائية ذات الصلة بنهري دجلة والفرات من قبل دول الجوار الجغرافي للعراق تركيا وسوريا وإيران، التي أدت إلى تجاوز هذه الدول على حقوق العراق المائية في نهري دجلة والفرات نتيجة الممارسات غير القانونية المتبعة في مشاريع الدول المذكورة ، ويمكن القول أن أزمة المياه بين العراق وتركيا من دون تجاهل أبعادها الأخرى هي قضية قانونية أولا والسؤال المطروح هوهل أن نهري دجلة والفرات ينطبق عليهما وصف النهر الدولي؟ وهل يجوز لكل دولة تمر فيها مياه دجلة والفرات أن تتصرف أو تستحوذ على المياه وتحبسها حسب مصالحها؟).

وعلى صعيد اخر بحث القيسي مع السفير التركي في بغداد حسن كوكاسوي تعزيز التعاون الزراعي بين البلدين.

وتابع البيان ان (القيسي اكد خلال اللقاء حرص الحكومة المتمثلة بالوزارة على تعزيز التعاون المشترك للقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني الذي أصبح من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني وضرورة تنمية هذا النشاط الحيوي). واضاف البيان ان (كوكساوي اكد استعداد بلاده بتطوير العلاقات والتواصل الزراعي من أجل خدمة المصالح المشتركة بين البلدين ).

واوضح البيان ان (مديرية زراعة محافظة كربلاء اعلنت عن قيام لجنة من دائرة وقاية المزروعات ودائرة زراعة المحافظة بزيارة عدد من حقول الحنطة في شعبة زراعة المركز من أجل البدء بعملية مكافحة أدغال الحنطة ضمن الرقعة الجغرافية لشعبة زراعة المركز).

تقديم خدمات

وتابع انه (ضمن سعي الوزارة الحثيث للارتقاء بالواقع الزراعي وتقديم افضل الخدمات ما يضمن الازدهار والنمو الاقتصادي وبغية الحد من تأثير الادغال التي تصيب المحاصيل الزراعية قامت لجنة متخصصة من دائرة وقاية المزروعات وقسم الوقاية في المديرية ،بإجراء مكافحة لحقول الحنطة باستخدام مبيد كونيكورد وسبوت لايت لمكافحة الأدغال الرفيعة والعريضة في هذه الحقول من خلال استخدام مبيد كونيكورد بنسبة 5,187 ملمتر للدونم ومبيد سبوت لايت بنسبة 5 غرامات للدونم ).

واوضح البيان (كما تم حساب عدد الأدغال قبل الرش بحساب الكثافة في المتر المربع الواحد وتم تقسيم الحقل إلى ثلاثة أقسام لغرض رش مبيد عريضة الأوراق وأخر رفيعة الأوراق والثالث يرش تجلط مبيد الرفيعة- العريضة الأوراق ،حيث يتم تغيير المرشة المستخدمة قبل تنفيذ عملية المكافحة لضمان الحصول على النسبة المحددة للدونم الواحد وتوزيعها توزيعا متجانسا بين عموم المساحة وذلك باستخدام كمية من الماء ومعرفة المساحة التي تغطيها المرشة الواحدة ثم إضافة كمية المبيد لتلك المساحة) .