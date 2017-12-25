قاضٍ أمريكي يمدّد حبس مدان من بلاك ووتر وخبير لـ(الزمان): فرصة الحصول على تعويضات لمتضرري جريمة ساحة النسور قائمة

بغداد – محمد الصالحي

أكد خبير في القانون امكانية حصول المتضررين من جريمة ساحة النسور في بغداد على تعويضات من اعتداء شركة بلاك ووتــــــر الامريكية بعد اعادة محاكمة المتورطين في الجريمة، مشيرا الى ان الضـــحايا لم يحصلوا على اي تعويضيات لغاية الآن .

وقال جبار الشويلي لـ ( الزمان) امس ان (اعادة فتح ملف جريمة ساحة النسور الذي راح ضحيته عشرات الشهداء والجرحى يساعد الجهات القضائية والحكومية العراقية على تحريك دعاوى متزامنة لاستحصال تعويضات من الشركة الامريكية).

تمديد سحب

واوضح الشويلي معلقاً على قرار اتخذه قاض أمريكي بتمديد سجن مقاول أمن سابق لشركة بلاك ووتر بعد إدانته بالقتل في جريمة ساحة النسور ،ان (المحاكم الامريكية فتحت الملف بناء على مستجدات قانونية جديدة ما يشجع الجهات المتضررة على رفع دعاوى ومحاسبة الجناة).

ولفت الى ان (الدعوى السابقة التي رفعتها وزارة الخارجية بالتعاون مع جهات دولية وقضائية لم تحقق هدفها المطلوب)، مضيفًا ان (الدعوى لم تسفر عن استحصال مبالع تعويضية من الشركة).

وقرر قاض اتحادي أمريكي تمديد سجن مقاول أمن سابق في بلاك ووتر، في انتظار إعادة محاكمته بعد إدانته بالقتل من الدرجة الأولى في جريمة مقتل 14 مدنيا في ساحة النسور ببغداد 2007.

وبحسب صحيفة واشنطن بوست فقد حدد قاضي مقاطعة كولومبيا، رويس سي لامبيرث موعدا لإعادة محاكمة نيكولاس سلاتن (33 عاما)، الذي يقضي حكما إلزاميا بالسجن مدى الحياة منذ شهر تشرين الأول عام 2014 موضحا أن الأدلة في القضية أثرت على الإفراج عنه قبل المحاكمة.

وأشار لامبرث، إلى أنه (استمع على مدى أسابيع لشهادات تحدثت عن خطورة المتهم على المجتمع)، مؤكدا أن (الأدلة المقدمة في المحاكمة كانت قوية بما فيه الكفاية لكي تحكم هيئة المحلفين عليه).

وتضيف الصحيفة ان (المحكمة مؤلفة من ثلاثة قضاة خلصت إلى وجود خطأ بعدم السماح بمحاكمة المدان بشكل منفصل).

وطلب محامو سلاتن الإفراج عنه بناء على إقراره الخاص، مع فرض قيود على سفره وحيازته للأسلحة النارية، في حين كانت المحاكمة الجديدة معلقة، وقالوا إن (هذه الشروط كانت مناسبة لأن سجله في السجن كان خاليا من الإجراءات التأديبية، وأنه أمضى ما يقرب من 6 أعوام).

غضب عراقي

وقام عناصر من بلاك ووتر في 16 أيلول 2007 بإطلاق النار على مدنيين عراقيين عزل في ساحة النسور ما أسفر عن استشهاد 17 وإصابة 20 آخرين، وهي جريمة أثارت غضب العراقيين .

وفي عام 2014 حوكم 4 من موظفي الشركة في المحكمة الاتحادية الأمريكية وأدين واحد من الموظفين بتهمة القتل المتعمد، فيما أدين الثلاثة الآخرون بتهمة القتل غير العمد باستخدام أسلحة نارية.وادعى حراس الشركة الأمنية آنذاك أن قافلتهم العسكرية تعرضت لكمين، وأنهم أطلقوا النار على المهاجمين للدفاع عن القافلة، في حين أكدت الحكومة العراقية والمحقق أن القتل لم يكن مسوغا، وفي اليوم التالي، تم إلغاء رخصة بلاك ووتر للعمل في العراق بصورة مؤقتة، وأقرت وزارة الخارجية الأمريكية بأن حصيلة الحادثة هو (سقوط أبرياء).