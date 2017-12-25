حروب الموناليزا – نعيم عبد مهلهل

في عام 1986 عرضت سينما غرناطة في الباب الشرقي الفيلم الفرنسي الشهير (حب في سوان) وهي ترجمة خاطئة من المترجم رقيب الأفلام في وزارة الثقافة والإعلام العراقية حيث بقيَّ الفيلم محجوزا اكثر من ستة أشهر بحجة أننا نحتاج الآن الى أفلام تعبوية وليس الى أفلام رومانسية، والاسم الحقيقي للفيلم هو (سوان العاشق) من بطولة النجم الفرنسي ألن ديلون والممثلة الإيطالية المثيرة أورنيلا موتي.

من بين الذين حضروا الحفل، القاص (محمد روضان صبر)، وقد شغلته القراءة السحرية لمارسيل بروست وإعجابه بالسحر الميتافيزيقي لاورنيلا موتي وقد كانت من بعض ملاذات الغرام لعاطفة الشباب وبدايات كتابات القصة، وهروبا من شظايا مدافع بنجوين حين اقترب الموت منه كثيراً هناك، فكان وجه اورنيلا موتي بعضا من تعويذة النجاة وقد عرف بذلك جميع أصدقائه من مثقفي الثورة حيث صحبه لمشاهدة الفيلم ثلاثة أصدقاء من قطاعات مختلفة ولكن الرحلة المدرسية جمعتهم وكذلك قبعة الجندية.

علي فرحان شاعر سريالي، محمد دخيل فاضل رسام تشكيلي، نوري غامد عنتر، ( بطال عطال ) هارب من الخدمة ويشتغل عامل مقهى في ساحة .55

حين ابتدأ الفيلم وتساقط الهمس الفرنسي على شكل قبلات فم حارة بين ديلون وموتي ساد قاعة السينما صمت رهيب.

وبعض الأرائك دفعها الشوق والفحولة الى أن تهتز مع أفخاذ جالسيها، وحده نوري غامد اخترق الصمت الشهي وصاح:

ياالله هاي مو شفايف، هاي قيمر وخد العنبر للمعيدية سنية، أحلى نسوان ستة وستين.

المعيدية (سنية ماهود ارشيم ) تجلس من نومها مبكرا في الساعة الرابعة صباحا حيث ينتظرها ورفيقات لها سائق سيارة الفولكا موديل 1972 السائق الكهل عبد خطار هاشم وقد أجرنه لينقلهن وبضاعتهن من القيمر والخاثر من بيوتهن في منطقة الكمالية وحتى ساحة 55 في مدينة الثورة، حيث يخترن مكاناً قريباً من منطقة وقوف باص مصلحة نقل الركاب ذي الرقم 55 وهو ما سميت الساحة باسمه، وأكثر زبائنهن من عمال مساطر الطين والجنود المكلفين الذاهبين فجراً الى عرضات التدريب في ثكنة التاجي.

وحدها سنية كانت تسخر من أصحاب البدلات الرسمية وربطات العنق حين يمرون وهم يرسلون نظراتهم الشهية بأطراف أجفانهم وتقول لهم: ابقوا خائفين من نسائكم. ستظلون والى الأبد في حسرة لضحكة سنية وقيمرها.

حفظت سنية أسماء كل زبائنها من الجنود، وصارت تعرف مواعيد إجازاتهم، والجبهات التي يأتون منها ويذهبون إليها، وحين يتأخر أحدهم عن صحون صباحات قيمرها وقت الالتحاق تعرف أنه لم يأت مجازا بسبب معركة ما، وحين يطيل غيابه، ما تفعله عجيباً وغريبا.

أنها تتقصى عن مكان بيته بسرية تامة، وبغرائبية لا مثيل لها، يأخذها إحساسها أن شيئا ما حدث الى ذلك الجندي الذي تعود أن يجد المزيد من الحياة في ابتسامات بنات المعدان.

وعندما تستدل على بيته، يفاجئها الجدار بلافتة سوداء تقول إنه الآن أصبح شهيداً!

ما تفعله سنية ماهود ارشيم، التي أتت من أب ولد في قرى اهوار حلفاية ميسان وهاجر وجواميسه الى منطقة الكمالية قبل عشرين عاماً حين سمع أن أهل بغداد يحبون قيمر المعدان أكثر من قيمر سدة الهندية، ما تفعله هو أنها تشتعل بلحظات من نحيب خافت ومكتوم، وبهدوء وبعيدا عن عيون المارة تضع صحنا من القيمر تحت اللافتة المعلقة على الجدار ثم تمضي بعيداً.