إتصالات ذي قار تنظّم حملة تأهيل الشبكات الهاتفية

مناقشة مشروع توطين رواتب الموظفين ألكترونياً

بغداد- شيماء عادل

نظمت الملاكات الهندسية والفنية في مديرية إتصالات محافظة ذي قار التابعة للشركة العامة للإتصالات أعمال الصيانة للشبكة الهاتفية ضمن حملة اطلقتها .

وقال بيان للوزارة تلقته (الزمان) امس انه (تم خلال الحملة إصلاح 4 عارضات وربط 7عقد ذات سعات 8 مشتركين و 43 و15 و 75 و5 مشترك وكذلك تنظيف 14 كابينة وإعادة 40 خط هاتف للمواطنين و 20 خط هاتف حكومي لعدد من مؤسسات الدولة منها دائرة الصحة والمصرف الزراعي ومديرية البطاقة الوطنية وبعض دوائر الشرطة واستمرت الحملة لتشمل مجمعات الاقضية والنواحي في مجمع الفــــــــضلية والغراف وقضاء الشطرة وسوق الشيوخ واستبدال بعض الأعمدة التالفة وإصلاح التقاسيم العاطلة ورفع العارضات عن الكابلات المتضررة وبسعات مختلفة وأثمرت تلك الجهود عن إعادة جميع الخطوط المقطوعة للخدمة).

دورة تدريبية

على صعيد متصل نظمت شعبة التراسل وشبكة البيانات في اتصالات المحافظة دورة تدريبية لموظفي وزارة النفط عن تطبيقات مشروع الحكومة الالكترونية كون دوائرهم من الدوائر المرتبطة بالمشروع وتضمنت الدورة إدارة البرامج الخاصة بكل دائرة وطريقة انشاء البريد الالكتروني الحكومي لأستخدامه في عمليات التخاطب الالكتروني بين المؤسسات الحكومية كذلك شـــــــرح مفصل عن كيفية إنشاء الصفحات الخاصة بالدوائر ضمن بوابة ذي قار الالكترونية ).

متابعا ان (المشروع في المحافظة يربط اكثر من 130 دائرة حكومية ومدرسة بالكابل الضوئي ومركز البيانات حيث جاز مسارين ضوئيين لمشروع الحكومة الالكترونية لصالح الأمانة العامة لمجلس الوزراء المسار الاول ربط مبنى الامانة العامة للمجلس مع بدالة الجادرية اما المسار الثاني ربط مبنى الامانة العامة مع فندق الرشيد وتم توقيع محاضر باستلام المسارات مع لجنة الاشراف على المشروع المشكلة في امانة المجلس والعمل مستمر لتنفيذ المسارات المتبقية بهدف الإنتهاء من أعمال الحكومة الالكترونية و تقديم خدمات هذا الإنجاز لجميع مؤسسات الدولة من خلال ربطها بشبكة موحدة).

ندوة تعريفية

واضاف البيان انه ( بتوجيه من مدير عام الشركة العامة للاتصالات ناظم لفتة خشجوري اقيمت ندوة تعريفية بمشروع توطين الرواتب الكترونياً وبالتنسيق مع مصرفي الرافدين والخليج التجاري حيث تناولت الندوة شرحاً مستفيضاً عن اهمية نظام توطين الرواتب لما يتمــــــــتع به من مزايا تعـــــــــــود بفوائد مالية وخدمية ومن خلاله يتم تحويل الرواتب من يدويـــــــة يتم استلامها عن طريق الدوائر الى الكترونية يمكـــــــــن استلامها من البنوك والمصارف الحكومية او الاهليـــــــــة وذلك عن طريق حساب خاص يفتح للموظف في المصرف).

واضاف انه (يقوم بالسحب منه بواسطة بطاقــــــــــة الدفع الالكترونية ويحد من مخاطر نقل راتب الموظف نقــــــــــداً وله الحرية الكـــــــــاملة في السحب والايداع والتحويل المالي بناء على رغبته اضافة الى تسهيلات القـــــــروض وان هذا المشـــــــروع سيعمم على كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية استناداً لقرار مجلس الوزراء المرقم 313 لسنة 2016).