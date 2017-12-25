تكليف هادي العتابي بمهام رئيس جامعة واسط

التعليم يشمل منتسبي الكليات الأهلية بالزمالات الدراسية

بغداد – داليا احمد

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي شمول منتسبي الكليات الأهلية بالزمالات الدراسية خارج العراق مؤكدة أهمية استقطاب حملة الشهادات العليا. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الوزير عبد الرزاق العيسى اكد شمول منتسبي الكليات الأهلية بالزمالات الدراسية خارج العراق وجدد أهمية استقطاب حملة الشهادات العليا خلال ترؤسه اجتماع التعليم العالي الأهلي حيث اعرب عن تقديره لحرص هذه المؤسسات على تطوير بناها التحتية ومخرجاتها).

واضاف البيان ان (اعضاء مجلس التعليم الاهلي صوتوا على فتح باب التقديم والقبول للطلبة العرب والاجانب في الكليات الاهلية بالعام المقبل), ودعا العيسى الى (استقطاب حملة الشهادات العليا في الجامعات والكليات الاهلية والمتميزين واجتذاب التدريسين الأجانب بنسبة معينة تحقيقا لمعايير التصنيفات العالمية المختصة بجودة الأداء الاكاديمي), مثمنا (الموقف الوطني لكلية النور الجامعة في محافظة نينوى التي وفرت بنايتها واقسامها الداخلية لطلبة جامعة الحمدانية القادمين من كل المحافظات) .فيما أتفق العراق وتركيا على تبادل التدريسيين والطلاب والخبرات الاكاديمية في اطار مذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين.

واوضح البيان ان (العيسى بحث مع رئيس هيئة التعليم العالي التركي محمد ياكتا سراج التعاون الاكاديمي وتوفير المناخات العلمية المشتركة بما يحقق مصلحة البلدين).

وتابع ان (خبراء الوفدين بحضور العيسى وسراج عقدوااجتماعا مشتركا اتفقا فيه على وضع آليات خاصة بابتعاث الطلبة العراقيين الى الجامعات التركية لدراسة التاريخ العراقي في الارشيف العثماني).

فيما اكدالوفد التركي استعداده لتسهيل المنح والزمالات الدراسية للطلبة العراقيين عبر قنواتها الرسمية.وثمن (العيسى مساحة التعاون التعليمي والاكاديمي والتقني الذي يبديه الجانب التركي واستعداده للاسهام في دعم وتأسيس مركز الاحصاء السكاني), موضحا أن (الوزارة حريصة على تبادل الخبرات مع الجامعات التركية الرصينة وزيادة قائمة المؤسسات التعليمية التي يتعامل معها الطلبة العراقيون وتعزيز الاشراف المشترك بين تدريسيي البلدين).

فرص جديدة

من جهة اخري كلف وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الرزاق العيسى،القيام بمهام منصب رئيس جامعة واسط هادي دويج العتابي.وقال بيان امس ان (العيسى جدد خلال لقاء التكليف حرص الوزارة على إعطاء فرص جديدة للاساتذة بتبؤ المواقع القيادية في الجامعات).

مثمنا (جهود الرئيس السابق للجامعة عبد الرزاق النصيري في خدمة التعليم العالي ), حاثا على( الإفادة من دوره التدريسي في مجال الاختصاص) حسب البيان .وعلى صعيد اخر احتل العراق الموقع العاشر عربيا على صعيد البحوث المنشورة في قواعد البيانات العالمية سكوبس. ونقل البيان عن مدير البحث والتطوير غسان حميد عبد المجيد القول إن (عدد البحوث المسجلة للعراق ضمن بيانات سكوبس العالمية قفزت إلى ثلاثة وعشرين الفا ومئتين وثلاثة عشر محققا بذلك قفزة الى المرتبة العاشرة عربيا من أصل ثماني عشرة دولة عربية مشاركة في قواعد البيانات).

بحوث منشورة

وأضاف أن (إعلان هذا التصنيف يأتي في سياق احتفال مؤسسة سكوبس بوصول عدد البحوث المنشورة ضمن قواعد بياناتها الى سبعين مليون بحث) .

مشيرا الى أن (المؤسسة العالمية أصدرت بهذه المناسبة إحصائية بعدد البحوث لمئة وستين دولة مشاركة في قواعد بياناتها وأن العراق احتل التسلسل 76 عالميا بعدد بحوثه البالغة ثلاثة وعشرين الفا ومئتين وثلاث عشر بحثاً فيما حجز الموقع العاشر عربيا).

وتابع البيان ان ( العيسى بحث مع وفد شركة هواوي الصينية التعاون مع الجامعات وتوفير بيئة تدريبية للطلبة العراقيين), وقال خلال لقائه الوفد إن (الوزارة ماضية في تنفيذ مشاريع التنمية والتطوير العلمية وتوفير الإطار المناسب لانخراط الخبرات الأكاديمية الوطنية بسوق عمل الاتصالات عبر استثمار الطاقات الشابة في تلك المجالات).

واضاف أن (الوزارة تحرص على تطوير سياسة الانفتاح بالتعاون مع الشركات العالمية والافادة من خدماتها وخبراتها).