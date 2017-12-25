الصحة: خلو مخلّفات محطة كهرباء الدورة من التلوث الإشعاعي

بغداد – داليا احمد

اكدت وزارة الصحة والبيئة خلو المخلفات الحديدية التابعة لمحطة كهرباء الدورة من التلوث الاشعاعي .وقال مدير عام دائرة التوعية والاعلام امير علي الحسون في بيان امس ان (تقاريرالمسح الاشعاعي والفحص الموقعي التي اجرتها فرق الوقاية من الاشعاع للمخلفات الحديدية التابعة للمحطة خالية من اي تلوث اشعاعي)، مؤكدا ان (القراءات ضمن الخلفية الاشعاعية الاعتيادية المعتمدة عالميا).

عمليات فحص

من جهتها اوضحت مدير عام مركز الوقاية من الاشعاع بشرى علي احمد ان (المركز اعتمد في عمليات الفحص والمسح احدث التقنيات المتبعة في تقويم المواقع الملوثة واجراء المسوحات الاشعاعية المتكاملة على المخلفات واجزاء من المحطة التي خضعت مسبقا لعمليات الصيانة الدورية وباستخدام اجهزة قياس مستوى الاشعاع الحديثة المتضمن عدد من الكيبلات الكهربائية وحاويات تحتوي على مادة النحاس المستخدمة في المحطة)،مشيرة الى ان (النتائج اثبتت خلو المخلفات من التلوث الاشعاعي)،وتابعت ان ( فرق الوزارة مستمرة بعمليات الفحص والمسح الاشعاعي لكل المواقع التي تعرضت للقصف خلال الحرب الاخيرة للتأكد من عدم وجود اي تلوث اشعاعي). وكانت الوزارة قد افتتحت منظومة الانذار المبكر للتحسس الاشعاعي في مركز الوقاية من الاشعاع تتولى مهمة مراقبة النشاطات الاشعاعية في العراق واعداد خارطة بيانات يتم تحديثها بشكل يومي للتعرف على المتغيرات التي قد تطرأعلى النشاط الاشعاعي . من جهة اخرى ناقشت الوزيرة عديلة حمود حسين مع الوكيل الفني لشؤون البيئة جاسم الفلاحي ومدير عام الدائرة القانونية أياد كاظم اليات تفعيل العمل البيئي ومعالجة المعوقات المالية . واطلعت حمود خلال اللقاء على (اجراءات الوزارة لمعالجة موضوع شح المياه ومخاطر الجفاف الناتجة عن تأثير التغيرات المناخية وقلة الاطلاقات المائية من المنبع)، ووجهت حمود بـ (اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة بشأن ما تم طرحه من محاور في هذا المجال). الى ذلك اقامت شعبة الامراض الانتقالية في صحة بغداد الرصافة حملة لمكافحة نواقل الامراض في مستشفى الرشاد .

أمراض انتقالية

وقالت مديرة شعبة السيطرة على الامراض الانتقالية في الدائرة خالدة سلمان أن (الهدف من الحملة القضاء على الحشرات الناقلة للأمراض و التي تصيب الانسان، فضلا عن حملة لمكافحة القوارض)، واضافت ان (الدائرة ستقوم بحملات مستمرة في تلك المؤسسة). ونفذ قطاع الاستقلال للرعاية الاولية حملات رقابية ميدانية برش المدارس الابتدائية بالفاركون المطهرة. واوضح مدير القطاع بارزان اسماعيل ان (القطاع وضع خطة استباقية من قبل وحدة الانتقالية وبالتنسيق مع أدارات المدارس ضمن الرقعة الجغرافية من اجل ضمان سلامة التلاميذ من خلال اجراء حملات رقابية مكثفة في المراكز الصحية برش جدران وارضية المدارس الابتدائية بالفاركون المطهرة بهدف القضاء على القوارض والحشرات الناقلة للأمراض).