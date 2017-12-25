الدرّاجات النارية وقلق الشارع – علي العكيدي

لا يختلف اثنان على ما للنظام المروري في اي بلد من أهمية كبيرة بتنظيم قواعد السير، لتامين السلامة العامة لسالكي الطرق من سائقي العجلات والمشاة الراجلين على حد سواء ،وان كانت أهمية السائقين اكثر كونهم قائدي مركبات تؤثر وتتأثر بنظام المرور بشكل أدق من المشاة.

في سفرة لي قمت بها العام قبل الماضي لأ وربا شاهدت بأم عيني كم هو نظام المرور رائع، وكم هي عملية الالتزام بالتعليمات والضوابط أكثر من رائعة وذلك كله جاء نتيجة لشدة القانون الذي يحاسب على أدق التفاصيل ،الغرض من ذلك تامين السلامة لسالكــــــــــي الطريق أولا لكونهم مواطــــــــنين وعلى الدولة رعايتهم ،ولغرض ايصال رسالة للآخرين عن مدى تطور الدولة ونضجها وتفانيها بتحــــــقيق الأفضل والأحسن خدمة للصالح العام ثانيا.

قيل سابقا (الماطور يقتل صاحبه ) هذا القول كنت أسمعه وأنا طفل حيث الناس تتداول هذا الكلام للخطورة المتحققة من عملية استخدام الدراجة النارية كوسيلة من وسائل النقل الشخصية ،وقد كان ذلك يجري في زمن كانت الضوابط المعمول بها دقيقة والنظام المروري نظام مبني على الالتزام ،عكس ما نراه اليوم من أزمة خانقة حولت الشوارع الى شريعة الغاب ،حيث يزدحم الشارع العراقي والبغدادي منه على وجه التحديد بالمئات اذا لم يكن الرقم اكبر من ذلك ،بالدراجات النارية التي تجوب شوارع العاصمة ذهابا وإيابا دون ضوابط رادعة او قوانين ممكن الالتزام بها للتـــــــــــقليل من الحوادث المفزعة التي تحدث نتيجة للفوضى المرورية التـــــي تعصـــــــــــف بعاصمة التاريخ بغدادنا الحبـــــــــــيبة ، حيث كانت السياقة متعة قبل ان تتحول اليوم بفعل غياب القانون الى معضلة وهمّ يُضاف الى هموم المواطن التي أصبحت لاتحصىلا أعرف من أين جاء القول الذي فحواه ( ان الدراجة الناريه اذا صدمتك أو صدمتها فانت المقصر) من هو صـــــــاحب هذا القول ؟ وكيف أصبح واقع حال ؟

يبدو إنها تحصيل حاصل لما يجري من حوادث يومية يعاني منها سائقي المركبات من مستخدمي الطرق في بغداد وبعض المحافظات،حيث ان الحادث عندما يقع يتم تسجيله دائما لصالح سائق الدراجة وان كان مخالف لضوابط المرور بطريقة واضحة لا تحتاج الى رأي او اجتهاد ،ومــــــــن هنا ظهرت للوجود المقولة اعلاه. التقيت بصاحب عجلة حمل (طن) يقول كنت واقفا بسبب حالة الازدحام على الطريق السريع الداخل الى معسكر الرشيد ،وانا كذلك واذا بي أسمع صـــــــــوتا خلف سيارتي وعندما ترجلت منها وجـــــــــــدت راكب دراجــــــــة قد صدمني من الخلف وهو يسير بسرعة جنونية وعنــــــــــدما نقلته الى المستشفى توفي (رحمه الله) وقد تم تســـــــــــجيل الحادث عشائـــــــــريا ضدي ودفعت مايعرف بالعرف العشائري بالفصل بعد ان توقــــــــــفت على ذمة التحقيق مدة من الـــــــــزمن ،هـــــــــذه الحالة المغلفة بالباطل حيث يتم إيذاء ناس ابرياء لا ذنب لهم، تحدث يوميا وتفصيليا.

وقد حدث مثلها المئات او الالاف منذ ظهور الدراجات النارية على المشهد المروري في بغداد ،بعد التغير الســـــــــياسي الذي حدث عام 2003م .

حيــــــــث كان محظورا على الدراجات النارية الظهور في الشوارع قبل ذلك التاريخ وهنا لابد لمجلس النــــــــــواب كونه سلطة تشريعية ،وكذلك الحكومة كونهـــــــــــا سلطة تنفيذية من ان تقــــــــوم حالا بتـــــــشريع قانون لسير الدراجات النارية ليعرف سائق الدراجة ماله و ما عليه حــــــــفاضا على ارواح الناس من الضياع .

وعلى الصــــــــحافة ان تــــــــذكّر بخــــــــطورة ما يجري انســـــــجاما مع مهمتها الاجتماعية كوســــــــيلة اعلامية رائدة .

وكما جاء في الذكر الحكيم (ذكّر ان نفعت الذكرى) صدق الله العظيم .