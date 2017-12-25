طريقنا نحو الدولة المدنية – خالد محسن الروضان

لايزال موضوع الدولة المدنية شغالاً وتفرعاته متفاعلة في الشارع السياسي، بالرغم من ان اشكالياته لاتزال قائمه واحياناً تجد تعبيرات جديدة لها، بحكم التنوع والاختلاف والتعددية في الهويات والرأى والتصورات والمصالح.

وبما ان مفهوم الدولة المــــــــدنية ارتبط بالمواطنة من حيث علاقته كرابطة حقوقــــــــية وقانونية، تحدد حـــــــــقوق وواجـــــــبات الافراد، في ضل دولة يفتـــــــــرض فيها تأمين مبدأ المساواة للجميع.

فالدولة اعظم من يقوم بهذه المهام لانه بدونها لايمكن تأمين وظيفتين اساسيتين هما حفظ الامن والنظام العام وحماية ارواح وممتلكات المواطنين، فأن دولة الرعاية حيث المواطنة العضوية تقوم على اركان اربعة اساسية هي الحرية والمساواة والشراكه والعدالة.

لاسيما العدالة الاجتماعية، هذه الاركان مترابطة متفاعلة ولصيقه بالقيم الانسانية التي تضـــــــــمنتها الشريعة الدولية لحقوق الانسان، وهي حقوق وحريات متواصلة مع تواصل وصعود وتطور المجتمعات البشرية في موضوع المواطنة، وعلى الرغم من التطور الذي حصل في هذا الميدان فأن المجتمعات البشرية واجهت العديد من التحديات.

اما في العراق فكانت المواجهة مركبة ومعقدة ومزدوجة وكانت تأثيراتها خطيرة وسبل حلها كان ينحو باتجاه العنف والاقصاء والتهميش وبالطبع عدم الاعتراف بالاخر.

وذلك بسبب التعصب والتطرف الطائفي والعنصري والعشائري والتي تعد من التحديات الواقعية والفعلية التي غذاها المحتل مضافاً اليها الاوهام والتصورات غير الواقعية الاخرى في التطبيقات الديمـــــــــــقراطية المشتزئة والمشــــــــــوه التي عجزت عن تـــــــــقديم الحلول لمسألة المواطـــــــــــنة، بدليل ان فئات عديدة في المجتمع لازالت تعـــــاني شعوراً بالتميز وبالتهميش والاجتثاث، وتزداد رغبتها في تأكيد هوياتها الفرعية وخصوصياتها.

فاذا كان العراق احدى من دول العالم الثالث التي تعاني عدم تحقيق الاركان الاربعة الاساسية للمواطنة، فهناك تجارب ناجزة حتى الان تحققت فيها مسالة المواطنة بتأكيد احترام الحقوق والحريات والهويات الفرعية، مثلما هي الهند المتعايشة في اطار مواطنة متساوية للقوميات والاديان والطوائف واللغات وكذلك ماليزيا وغيرها.

ان تحقيق قدر من التسامح واعتماد مبدأ المســـــــاواة يمكن ان يكون طريقنا نـــــــحو الدولة المدنية والمواطنـــــة العضوية الذي يبعدنا عن صراع دامٍ قد يكون مميـــــــت والموضوع لايتعلق بالموقف من الديــــــــن بل بالعلاقة بالسياسة والدولة وهذة الاخيرة لها قوانينها وهي المرجعية التي تعلو فوق جميع المرجعيات الاخرى .