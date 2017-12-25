الكهرباء تبرم عقداً لتأهيل وحدة توليدية في الهارثة

الكرخ تناقش مفهوم مشاركة القطاع الخاص بالجباية

بغداد- تمارا عبد الرزاق

ابرمت المديرية العامة لانتاج الطاقة الكهربائية في محافظة البصرة عقداً مع شركة ميستوبيشي اليابانية لتأهيل الوحدة التوليدية الاولى في محطة الهارثة الحرارية بطاقة اجمالية قدرها 200 ميكا واط. وقال بيان للوزارة تلقته (الزمان) امس ان (مشروع التأهيل هو احد المشاريع المهمة التي تقوم بها الوزارة استعدادا للصيف المقبل)، معربا عن (سعادته وتفاؤله بإبرام مثل هكذا عقد مع شركة لها خبرة في مجال نصب وتأهيل وصيانة الوحدات التوليدية وسبق ان تم من قبلها تأهيل الوحدة الرابعة وبوقت قياسي لزيادة انتاج الطاقة الكهربائية واستقرار المنظومة)، موكداً ان (اهمية مشروع تأهيل الوحدة هو لرفع مستويات توليد الكهرباء والموثوقية لهذه المحطة وان هذا المشروع ياتي في إطار الجهود التي تتبناها الوزارة بما يدعم خطط التنمية الصناعية)، فيما تفقد مدير عام المديرية العامة لتوزيع كهرباء الكرخ بهاء زيد خلف برفقة عضو مجلس النواب شامل كهية العامري مناطق حيي الفرات و الجهاد للاطلاع على احتياجات المواطنين فيما يخص الكهرباء، مؤكداً أن (المديرية أولت اهتماماً بضرورة تقديم أفضل خدمة للمواطنين وعلى مدار الساعة).

اصلاح محولات

موعزاً (للملاكات بإصلاح المحولات وإجراء فك الاختناقات في هذه المناطق، الى جانب رفع التجاوزات على الشبكة الكهربائية لضمان استمرار التيار الكهربائي دون حدوث اي عطل فيه)، مشيراً الى (ضرورة تعاون المواطنين مع الوزارة لاسيما عدم التجاوز على الشبكة كظاهرة نصب مصابيح الهالوجين على الشبكة لما لها من إضرار كبيرة على اعطاب الشبكة الكهربائية وبالنتيجة تنعكس على المواطن)، من جانب اخر تفقد مدير عام المديرية العامة لانتاج الطاقة الكهربائية في محافظة صلاح الدين سعد ابراهيم حمودي محطة كهرباء كركوك الغازية للاطلاع على سير اعمال تأهيل الوحدة التوليدية الاولى التي توهلها شركة سيمنس بالتعاون مع ملاكات المديرية العامة.وتابع البيان ان (حمودي بحث مع الملاكات الهندسية والفنية في المحطة وملاكات شركة سيمنس الالمانية، مراحل العمل التي تم انجازها من قبل ملاكات الشركة حول تأهيل الوحدة التوليدية الاولى و احمال الوحدات التوليدية الاخرى في المحطة كما استمع الى الملاكات الهندسية و الفنية والمعوقات التي تواجه العمل).

تذليل عقبات

موعزاً (بتذليل العقبات وتوفيرمستلزمات التاهيل للوحدة التوليدية وربطها بشبكة الكهرباء الوطنية باسرع وقت ممكن)، واضاف البيان ان ( المديرية العامة لانتاج محافظة حصلاح الدين نظمت ندوة تثقيفية في الاعدادية المطورة للبنين لشرح مفهوم الشراكة مع القطاع الخاص الخدمة والجباية) .وتابع البيان ان ( المشاركين ناقشوا مشروع الشراكة مع القطاع الخاص التي تهدف اليه الوزارة هو يصب في مصلحة الجميع وخاصة ذوي الدخل المحدود، وان تسعيرة الكهرباء ثابتة ولاتستطيع الشركة التلاعب بها، ومدعومة من الدولة بنسبة 94بالمئة وهي مبالغ ميسرة بامكان المواطن تسديدها)، واضاف ان ( الندوة اكد ان قائمة الكهرباء تصدر من الوزارة وليست من الشركةالتي هي حلقة وصل بين المواطن والوزارة، وان هذا المشروع سوف يقضي على الضائعات والتجاوزات التي وصلت نسبتها الى 65بالمئة ، وسيوفر طاقة كهربائية لمدة 24 ساعة وباقل من الاسعار التي تدفع لاصحاب المولدات)، موضحا ان (تلك العقود ليست بخصخصة الكهرباء كما يدعيها البعض بل هي مشروع شراكة مع القطاع الخاص بعقود (الخدمة والجباية)، وان بعض من ضربت مصالحهم اخذو يروجون ضد هذا المشروع ولايريدون نجاح هذه التجربة التي تصب في مصلحة المواطن ).كما عقدت المديرية العامة لتوزيع كهرباء الكرخ ندوة تثقيفية في مديرية شباب ورياضة الكرخ لشرح مفهوم الشراكة مع القطاع الخاص وان مفهوم مشروع الشراكة مع القطاع الخاص عقود الخدمة والجباية ليست بخصخصة كما يدعيها او يروجها البعض، بل هي عقود شراكة مع القطاع الخاص بعقود (الخدمة والجباية، وان بعض من ضربت مصالحهم قاموا بالترويج ضد هذا المشروع ولايريدون نجاح تلك التجربة التي تصب في مصلحة المواطن ). على صعيد اخر اعلنت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة عن مواصلة اعمالها بتنفيذ حملات خدمية بأعادة تأهيل وتطوير وأكساء الشوارع المهمة والحيوية في ايمن مدينة الموصل. وقال بيان للوزارة تلقته(الزمان) امس ان (الملاكات الهندسية والفنية في مديرية بلدية الموصل التابعة لمديرية البلديات العامة احد تشكيلات الوزارة باشرت بتنفيذ اعمالها بأطلاق حملات واسعة لاكساء وتعبيد الشوراع المهمة والحيوية في ايمن مدينة الموصل)).

تبليط شارع

واضاف ان (الاعمال شملت تبليط الشارع المؤدي لتقاطع الزنجيلي ورفع الانقاض وفتح شارع وحملات تنظيف في حي نابلس شارع البدالة بالاضافة الى ازالة تجاوز لساحة لبيع المواد الانشائية و 4 محلات في منطقة دورة الرسالة)، وتابع البيان ان (مديرية بلدية الموصل بقطاعاتها في الجانب الايسر للمدينة متمثلة بقطاع الحدباء و نركال والسلام بالتعاون مع الجهد الخدمي و الهندسي للمديرية قامت بتنفيذ اعمال يومية واسعة في احياءعدة من المدينة والتي شملت تبليطاً في حي الحدباء و تقاطع الوحدة وتنظيف للكيترات و رفع نفايات من مناطق مختلفة فضلاً عن صب وردم بعض الحفر من شوارع المدينة ).

وتابع ان (مديرية طرق وجسور محافظة بغداد التابعة لدائرة الطرق والجسور العامة أحدى تشكيلات الوزارة انجزت 90بالمئة من اعمالها الاشرافية في قشط واكساء طريق بغداد – الكوت بسماية).

مشيرا الى ان (شركتي أشور العامة احدى شركات الوزارة تقوم باعمال الاكساء وتجهيز الاليات اللازمة للعمل فيما تقوم شركة حـــــــــمورابي التــابعة للوزارة ايضا بتجـــــــــهيز الاسفلت).

تواصل الوزارة تنفيذ حملات صيانة وتأهيل محطات المجاري في محافظة النجف واضاف البيان ان (الاعمال تتضمن تنظيف وتسليك خطوط نقل وشبكات مياه الصرف الصحي والامطار فضلاً عن مد انابيب وإنشاء كليات مطرية وتبديل اغطية مانهولات وتعويض التالفة والمفقودة منها لعدد من الشوارع والازقة في تلك الاحياء لفك الاختناقات التي تحدث في الشبكات نتيجة الامطار).