رئيس مجلس الديوانية يعد قرار إقالته من المنصب غير قانوني

الديوانية – الزمان

كشف رئيس مجلس محافظة الديوانية جبير الجبوري عن عدم تسلمه صورة من اسئلة الاستجواب الذي شرع به اعضاء المجلس وصوتوا على اقالته من المنصب.

مشيرا الى ان قرار الاقالة غير قانوني. ورأى الجبوري في تصريح امس ان (هناك اسبابا عدة تجعل قرار الاقالة غير قانوني منها عقد الجلسة من قبل 17 عضوا ثلاثة منهم غير أعضاء في المجلس وبغياب رئيسه بالاضافة الى ان المجلس يتمتع بفصل تشريعي من الخامس عشر من الشهر الجاري لغاية منتصف الشهر المقبل)، لافتا الى ان (قرار الاستجواب والتصويت على الإقالة تم في جلسة واحدة وهذا مخالف للقانون)، مؤكدا (بقاءه بالمنصب وان قرار الإقالة مخالف للقانون)، داعيا السلطات القضائية إلى (اتخاذ الإجراءات ضد المتجاوزين على القانون) ، على حد تعبيره. مطالبا رئيس الوزراء حيدر العبادي بـ (التدخل لحل تلك المشكلة).

جلسة طارئة

وصوت 17 عضواً في مجلس المحافظة خلال جلسة طارئة بقاعة ديوان المحافظة على إقالة الجبوري من منصبه بسبب خروقات قانونية وإدارية ومالية.وقال عضو المجلس كاظم الجبوري في تصريح امس ان (الجلسة الطارئة عقدت برئاسة نائب رئيس المجلس حيدر الشمري وان التصويت على إقالة رئيس المجلس جاء بعد عدم حضوره للجلسة المخصصة لاستجوابه). وكلف المجلس الشمري برئاسة المجلس بالوكالة بعد إقالة الجبوري . من جهة اخرى دعا عضو مجلس النواب عن المحافظة احمد طه الشيخ علي وزير الكهرباء قاسم الفهداوي الى تأجيل تنفيذ نقل مديريات الكهرباء في المحافظة الى محافظات اخرى واعتماد مبدأ العدالة في توزيع تلك الدوائر. وقال الشيخ علي في تصريح امس ان (المحافظة تتمتع بامكانيات بشرية وخبرات وكفاءات وبنى تحتية متكاملة تصلح لاستمرار عمل تلك المديريات ومنها مديرية انتاج الطاقة الكهربائبة في محطة الناصرية الحرارية)، مشددا على (الوزارة ايقاف العمل بمشروع استثمار جباية الكهرباء حتى اعادة النظر في التسعيرة الحالية واعتماد تسعيرة جديدة تخدم فئة واسعة من الموطنين)، مشيرا الى ان (اغلب الفئات الاجتماعية في المحافظة والمحافظات الاخرى لا تستطيع تامين متطلبات الجباية الحالية في ظل وجود ديون متراكمة ).

الى ذلك رفعت مديرية الموارد بالمحافظة 2700 حالة تجاوز على شط الديوانية. وأشار مدير الدائرة إسماعيل الموسوي في تصريح امس إلى أن (الحملة التي نفذت على شط الدغارة أسفرت عن رفع التجاوزات كافة ما أسهم في معالجة جزء مهم من شح المياه في المنطقة).