من أمن العقاب أساء الأدب – ناجح صالح

مبدأ الثواب والعقاب مبدأ فرضته الشرائع السماوية وعملت به كافة المجتمعات .. ذلك أنه من العدل والانصاف أن نجازي المحسن على احسانه وأن نعاقب المسيء على اساءته .

غير أنه في مجتمعنا في السنوات الأخيرة انقلبت المعادلة لنجزي المسيء باساءته ونعاقب المحسن على احسانه ، وهو خلل ما بعده خلل بل انه ضربة قاضية للقوانين والقيم والأخلاق .

حينما نكون صادقين مع أنفسنا فاننا ننهج النهج السليم ونمضي في الطريق السوي دون أن تساورنا مخاوف بأننا فعلنا ذلك لأجل أن نتجنب العقاب .. أجل ليس مما نفعل الفعل الحسن خوفا من العقاب بل هو فعل ارتضيناه لأنفسنا لأنه هو الصواب .

غير أن من في نفسه مرض فهو يسيء الأدب اذا أمن العقاب ذلك لأنه فقد الحصانة التي تؤهله لاتخاذ موقف فيه شجاعة ، لذا فان العقاب للمسيء هو أكبر رادع له ولأمثاله وليكون عبرة لغيره من الناس الذين فقدوا القدرة لمقاومة أي شرور تساورهم ..انه الضعف والعجز يعتري هذه الفئة من الناس لتنزلق الى الهاوية .

وها نحن نرى في نطاق الأسرة أنها بدأت تنحدر في مقوماتها وأنه أصبح من العسير الأخذ بيد أبنائها الى بر الأمان لأن الآباء تناسوا أمر الثواب والعقاب مع فلذات أكبادهم لتبدو الصورة مشوهة مهزوزة .

واذا انتقلنا الى المدرسة فان الأمر برمته أصبح أكثر تعقيدا ..ان القوانين التربوية الحديثة في وطننا تمنع أي نوع من العقوبة على تلاميذ المدرسة ، فكيف يكون الحال اذا تحدى التلميذ أستاذه وأساء الأدب وتصرف تصرفات حمقاء ووقف الأستاذ حيال ذلك صامتا دون أن يستطيع أن يتخذ أي اجراء ازاءه لتكون هذه الظاهرة بالتالي عدوى تنتقل الى بقية التلاميذ .

غير أن أخطر ما في المسألة هو ما نراه في مشهد الدولة عموما حينما أمن المفسدون العقاب ليزداد فسادهم في سرقة الأموال والعبث بالقوانين مع سبق الاصرار في اغتيالات وقتل أبرياء .. وهم مع ذلك في نجاة من أي عقاب .

أجل لقد أمن هؤلاء المفسدون العقاب وكأنهم أحرار فيما يفعلون بالاساءة الى وطن له منزلته وقدسيته ، ولكنهم تغاضوا عن السير في النهج الصحيح بعد أن لم يعد للقانون سلطته المعهودة في الحرب على الفساد وقص أجنحته ان كانت له أجنحة .

ليت شعري لو أنهم تأملوا قليلا في معنى الجنة والنار .. أليست الجنة ثوابا للصالحين والنار عقابا للمسيئين ! وهل يا ترى تستوي الحسنة مع السيئة أم أن السيئة تعلو على الحسنة ولها الثواب في رؤية هؤلاء المفسدين . . والخلاصة أن هؤلاء النفر من المفسدين قد أمنوا العقاب فأساءوا أسوأ الاساءات الى الأدب بكل معانيه .