العراق يحقّق إيرادات نحو 6 مليارات دولار لصادرات الخام

النفط يباشر بعمليات الإنتاج من حقل الصبة في ذي قار

بغداد – داليا احمد

باشرت وزارة النفط بعمليات الانتاج من حقل الصبة بمحافظة ذي قار بطاقة 20 ألف برميل يوميا. وقال الوزير جبار علي اللعيبي في بيان تلقته (الزمان) امس إن (الجهد الوطني للعاملين في القطاع النفطي أثمر وبالامكانيات المتاحة بعمليات الانتاج من الحقل بالمحافظة بطاقة 20 ألف برميل يوميا).

وأضاف أن (الوزارة تولي اهتماما ورعاية ودعما كاملا للجهد الوطني في تنفيذ وتطوير بعض الحقول النفطية). مشيدا بـ(جهود العاملين في شركات نفط ذي قار والبصرة والمشاريع النفطية وجميع الجهات الساندة التي حققت هذا الإنجاز). مؤكدا (المنشآت السطحية للحقل تستوعب طاقة إنتاجية تزيد على 100 ألف برميل باليوم).

وحققت الوزارة ايرادات اكثر من 6 مليارات دولار من صادرات الخام خلال الشهر الماضي، مشيرة الى توقيع عقد مع شركة صينية لتطوير حقل نفطي شرقي بغداد .

ونقل بيان تلقته (الزمان) امس عن المتحدث بأسم الوزارة عاصم جهاد إن (العراق قام بتصدير كميات بلغت 105.5 ملايين برميل من النفط بإيرادات تجاوزت 6.21 مليار دولار)، واضاف ان (معدل سعر البرميل الواحد بلغ 57،316 دولارا)، واشار الى ان (الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل 40 شركة عالمية مختلفة الجنسيات عبر موانئ محافظة البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج).

وبشأن توقيع عقد مع شركة صينية اكد جهاد ان (الوزارةوقعت امس الاثنين عقدا مع شركة جنهوا الصينية لتطوير حقل شرقي بغداد النفطي)، مبينا ان (هدف الوزارة من خلال هذا العقد تطوير الحقل والوصول بالإنتاج إلى 40 ألف برميل خلال الخمس سنوات من تاريخ نفاذ العقد).

وتابع ان (الشركة ستقوم أيضا ببناء مدينة سكنية نفطية تشمل وحدات سكنية ومرافق خدمية متكاملة من ضمنها إنشاء مدرسة وحضانة ومستوصف طبي)، لافتا الى ان (العقد يلزم الشركة المقاولة بالاعتماد على الأيدي العاملة الوطنية بنسبة 50بالمئة تزداد تدريجيا لتصل إلى 80 بالمئة). على صعيد متصل تخطط الوزارة لزيادة الإنتاج من حقل الناصرية النفطي إلى 200 ألف برميل يوميا دون طلب المساعدة من الشركات العالمية. واكد جهاد إن اللعيبي وجه بوضع خطط لتطوير حقل الناصرية النفطي عن طريق الجهد الوطني وعدم انتظار التعاقد مع شركة استثمارية عالمية).

غاز مصاحب

مبينا ان (الخطط تشمل التطوير باستخدام 50 مليون قدم مكعبة من الغاز المصاحب لإنتاج النفط لإمدادات محطات الكهرباء في المحافظة).

وعن دعوة الوزارة للشركات المحلية والعالمية الى تنفيذ مشروع مد أنبوب الصادرات النفطية الذي يمتد من حقول كركوك الى الحدود العراقية – التركية قال جهاد ان (شركة المشاريع النفطية دعت الشركات المحلية والعالمية الى المشاركة في تنفيذ المشروع وبمحاذاة الانبوب الستراتيجي القديم للصادرات النفطية عبر ميناء جيهان التركي)، منوها الى ان (طول الانبوب يبلغ نحو 350 كيلو مترا وبقطر 48 عقدة وتزيد طاقته على المليون برميل باليوم).

ولفت الى ان (المشروع ينفذ بصيغة الاستثمار بناء و تملكاً وتشغيلاً و نقل ملكية أي تقوم الشركة المستثمرة بالانفاق على المشروع ومن ثم تسترد التكاليف بعد تشغيلاً الانبوب بحسب المدة الزمنية التي يتفق عليها)، واضاف أن (المشروع يشمل إنشاء انبوب للغاز ومضخات وخزانات وغيرها من الملحقات والخدمات المتكاملة).

واوضح جهاد ان (العقد يلزم الشركات المؤتلفة الفائزة بمشاركة الشركات المحلية بنسبة لا تقل عن 25 بالمئة ضمن الائتلاف)، وتابع ان (شركة المشاريع حددت تاريخ الرابع والــعشرين من الشهر المقبل آخر موعد لتقديم رسالة المشاركة).