جبل الكردي وصحراء العربي – نوزاد حسن

هل يوجد تناقض كبير بين منظر الجبل الوعر,ومنظر الصحراء الممتدة برملها الذهبي الحارق.؟هل هناك صراع ما بين شموخ جبل وغموض صحراء مخيفة..؟هل يحقد طائر(القبج) الحجل على تلك السهول الرملية المتموجة لانها بعيدة عنه او لم تخلق له.؟هل يوجد تنافر طبيعي بين غيوم رمادية تتمزق وهي تلامس الحواف الحادة لسلسة جبال في كردستان,وبين جفاف الغيم في سماء صحراء تبتعد سماؤها عن اعين القوافل.في الحقيقة ستوفر هذه الاسئلة ارضية جيدة لفهم حالة واقعية تضغط على اعصابنا كثيرا وهي شكوى المثقف انه كائن غير حاضر في ميدان الفعل الانساني بل هو غائب تماما عن فرض افكاره التي تموت معه دون ان يقرأها السياسي او ينتبه لها.وما يمكن ان تقدمه لنا الاسئلة التي طرحتها قبل قليل هي ان تضاريس الطبيعة والارض المتآلفة المتضامنة التي تتشكل منها لوحة العالم تخسر وحدتها الجمالية والطبيعية في هذه الايام فكيف بافكار شخصية لمثقف يريد ان يكتشف الاخرون شذرات الذهب في افكاره.اذن الطبيعة الصارخة الجمال فقدت الوان لوحتها وتقطعت اشلاؤها بحيث يكون الجبل حدا يخص الكرد,وتكون الصحراء مجالا يخص العرب.

اعترف اني حزين جدا بسبب قسوة العقل السياسي الذي تقطع سكينه جغرافيا البلدان بهذا الشكل.فهل حقا سيكون الجبل مكانا مخصصا للكرد وان تكون الصحراء والسهل مكانا للعرب بشكل خاص.؟

قبل كل شيء تمثل الصحراء في حياة العربي ما يمثله الجبل في حياة الكردي.وتاريخيا يذهب الفتيان في الصحراء العربية الى البادية لتعلم الفصاحة والفروسية,كما يذهب الكردي الى الجبل لتلقي مباديء النضال والمعارضة.وفي هاتين المدرستين تنمو قابلية الانسان على الفهم وعلى التعاطف مع الاخرين,وعلي مواجهة الظلم ان وقع.وعلى هذا الاساس لا استطيع ان اشعر لثانية واحدة ان هناك تناقضا بين تضاريس هذا العالم الذي تتلاعب به السياسة,وتقسمه كما تشاء.

يحاول خيالي دائما ان يتمرد على تقسيم اي مكان حسب اهواء السياسيين,ومن ثم يغلق بوجه الاخرين,ويمنعون من الوصول اليه.اتذكر في التسعينات اجابة احد زملائي في الجامعة التي اضحك بها الدكتور الذي سالنا جميعا ما هي امنياتكم.؟فاجابه زميلي بان امنيته ان يزور الشمال هكذا كانت التسمية الشائعة.وكان الاقليم قد بدأ خطواته في البناء على عكس بغداد التي كانت تصارع شبح الحصار والهجرة الى الخارج.استغرب الدكتور من اجابة ذلك الطالب وضحك,وقال له:الشمال قريب وتقدر ان تزوره.وفي الحقيقة لم افكر باجابة زميلي الذكية الا الان.فكأن وعي ذلك الطالب قد سبق زمن التسعينات ليعيد لنا في اجابته قسوة الكلام والتصريحات والتهديدات التي نسمعها اليوم.لذا يمكنني القول ان زميلي كان يفكر ابعد مني كثيرا لانه كان يرى صورة المستقبل التي ستكون صادمة الى حد كبير.وحقا حصل ما كان يفكر فيه حين بدأنا نسمع هذه الايام لغة ساذجة تشتم وتهدد تصدر من هذا الطرف ضد الاقليم وتصدر من الاقليم ضد الحكومة الاتحادية.

لا يمكن ان تختصر العلاقة بين الجبل والصحراء بكل وديانها بهذا الشكل السطحي الذي يؤلم المثقف الحقيقي.ان العلاقة بين تضاريس المكان اعمق واجمل من كل حيل السياسة التي تقسم الامكنة بقسوة واضحة.فمواطن الجبل صلاح الدين الايوبي كان يخوض معاركه بعيدا عن قمم كردستانه التي لم يسكن بها يوما واحدا.هنا وهناك في داخل القلاع والحصون والسهول القاسية لسوريا ومصر والموصل كان خيوله تدور من اجل الوصول الى القدس.ويقابل هذه الصورة صورة اخرى للعشرات من العراقيين الذين فروا الى جبال كردستان,وانخرطوا في نضال ضد النظام السابق في ثورة كانت تسمو على كل الاختلافات الشكلية سواء اكانت قومية او طائفية.هناك فوق قمة جبل انصهرت الجموع كلها ناسية مكونها الذي تنتسب اليه لهدف واحد هو:تخليص الشعب العراقي من شرور السياسة التي كان ثمنها حروب وحصار وجوع استمر طويلا.

ما اود قوله بعد كل ما قلت هو ان المثقف الذي يعاني عدم اعتراف السلطة به حاله كحال تضاريس الطبيعة التي تتلاعب بها سكين السياسة العمياء.فبين ليلة وضحاها ينقلب هذا الجزء او ذاك من الوطن الى مكان مشبوه فارغ من اية قيمة جمالية او تاريخية.ومثل هذا الانفعال السياسي يدمر وحدة الطبيعة والثقافة التي مرت قرون عديدة على صياغتها لتكتسب رونقا يبهر الناظرين والقارئين.

ومن الخطأ ان تغطي موجة النسيان جهود المثقففين ورجال الدين والسياسيين ايام العهد الملكي والشعراء اقول من الخطأ ان يتم نسيان تلك الجهود الانسانية لبناء وعي جديد يجعل الحياة اكثر جمالا وتقاربا.ومن الاهم ان ننظر الى الحياة على انها وسيلة لسد الثغرات التي تدمر وحدة الثقافة والطبيعة في هذا البلد.

وما ذكرته كمثال عن صلاح الدين,والرجال الذين احتضنهم جبل وسموا بالانصار دليل على تمرد الثقافة والطبيعة البريئة على طغيان سكين السياسة.ولعل من الافضل التذكير ان المؤسس الاول احمدي خاني الذي وهب الكرد كينونة وعشقا كتب ملحمته الشعرية باللغة الكردية مستعينا بشيء من العربية والفارسية.وهذا يعني ان روح الانسان الحقيقية لا تتصلب عند حد معين بل تكون منفتحة على الثقافات الاخرى لخلق وحدة جمالية تنصهر فيها المكونات ولا تتناسى تضاريس العالم التي قلما تنجو من تقطيع اوصاله بلا رحمة.