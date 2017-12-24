نائب يطالب بإعلان يوم المولد عطلة وطنية عامة

المسيحيون يحيون أول قدّاس في الموصل منذ طرد تنظيم داعش

الموصل – سامر الياس سعيد

اقام المسيحيون امس الاحد أول قداس لهم في مدينة الموصل منذ ثلاث سنوات، وذلك بعد تحريرها من تنظيم داعش لمناسبة ميلاد السيد المسيح وعيد الفصح. وقال اعلام الحشد الشعبي في بيان ان ( المسيحيين الكلدان اقاموا في كنيسة مار بولص أول قداس في الموصل)، لافتًا الى ان (قداس هذا العام يأتي بعد تحرير المدينة ووسط اجواء أمنية مستقرة بعد طرد الجماعات التكفيرية). وبحسب البيان (فقد شارك في الاحتفال قادة الأجهزة الأمنية وممثلو جميع المكونات تعبيرا عن اللحمة الوطنية التي يعتز بها ابناء الشعب ). وكانت محافظة نينوى قد شهدت في التاسع من نيسان الماضي إحياء أحد الشعانين للمرة الأولى بعد تحرير الجزء الشرقي من المدينة. وتجمع المؤمنون في حينه صباحاً داخل كنيسة الطاهرة الكبرى وسط قرقوش لإقامة القداس برئاسة المطران مار يوحنا بطرس موشي، قبل الخروج بمسيرات طواف جابت شوارع البلدة، وسط انتشار قوات حماية سهل نينوى حول الكنيسة. وفي السياق نفسه، طالب النائب عن المكون المسيحي عماد يوخنا رئيس الوزراء حيدر العبادي بعدّ اليوم الاثنين عطلة رسمية لجميع العراقيين وليس للمكون المسيحي فقط. وقال في تصريح (اننا في الوقت الذي نتقدم بالشكر والتقدير لتهاني العبادي بمناسبة اعياد الميلاد المجيد، الا اننا نستغرب عدم عدّ يوم 25 من كانون الاول يوم ميلاد السيد المسيح عطلة رسمية لجميع العراقيين رغم المناشدات العديدة خلال الاعوام الماضية للمراجع الدينية والسياسية المسيحية سواء للكلدان او السريان او الاشوريين اسوة بالمولد النبوي للمسلمين)، وأضاف أن (يوم ميلاد السيد المسيح هو من الايام المتفق عليها بأن يكون عطلة رسمية ضمن قانون العطل الرسمية الذي لم يصوت عليه مجلس النواب، نتيجة خلافات بين ممثلي السنة والشيعة)، على حد قوله. وتساءل يوخنا (اذا كان هدف الحكومة من العطلة هو الرد على الارهابيين والدواعش وعلى ما تعرض له هذا المكون الاصيل من اعتداءات وانتهاكات فلابد ان تكون العطلة يومًا واحدًا للجميع وهو لا يؤثر في مصالح الدولة، خاصة وأن هناك تعطيلًا لأيام واسابيع في مناسبات اخرى). مبديًا شكره للجنة العليا للاحتفال بعيد الميلاد ورأس السنة الجديدة في كركوك. وكان العبادي قد وجّه السبت بتعطيل الدوام يومي الاحد والاثنين للمسيحيين بالمناسبة ، بحسب بيان مقتضب لمكتبه نقل تهنئة العبادي . من جهة اخرى، فرق الجيش الإسرائيلي مسيرة شارك فيها مئات الفلسطينيين، ارتدى العديد منهم زي بابا نويل في بيت لحم جنوبي الضفة الغربية. وأطلق الجيش الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المسيرة وأصيب عدد من المشاركين بحالات اختناق.وانطلقت المسيرة من وسط بيت لحم باتجاه الحاجز الشمالي للمدينة، تنديدا بالقرار الأمريكي الذي اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل. ومنذ نحو أسبوعين، تشهد معظم المدن الفلسطينية تظاهرات، ردًا على قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب، في 6 كانون الأول الجاري بشأن القدس. وتأتي المسيرة عشية احتفال الطوائف المسيحية في فلسطين بعيد الميلاد.

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