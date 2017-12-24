حزب إسلامي يمهل حكومة الإقليم 20 يوماً لتحسين الأوضاع

وفد برلماني كردي في بغداد خلال أيام تمهيداً للحوار بين الحكومتين

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

يبدأ وفد من برلمان كردستان زيارة الى بغداد خلال الايام المقبلة بهدف تهيئة الارضية لبدء حوار بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم من اجل حل القضايا العالقة. وقالت سكرتير برلمان كردستان بيكرد الطالباني في تصريح امس الاحد ان (وفدا من برلمان كردستان يضم ممثلي جميع الكتل داخل البرلمان سيزور العاصمة بغداد)، مشيرة الى ان (الوفد سيضم رؤساء لجان المالية والقانونية والثروات الطبيعية في برلمان كردستان).واضافت ان (الوفد سيناقش بمشاركة الكتل الكردستانية في بغداد مواضيع عدة لتهيئة الارضية لبدء حوار بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم)، لافتة الى ان (الوفد البرلماني سيزور رئيس الجمهورية فؤاد معصوم). وبحسب الطالباني فإن(اتصالات جارية حاليا بين المسؤولين في اربيل وبغداد بهذا الشأن). من جهة اخرى، نفى المكتب الإعلامي لنائب رئيس الجمهورية نوري المالكي صحة ما تردد عن دعوته الى منح الاقليم نسبة 17 بالمئة من الموازنة العامة. وقال المكتب في توضيح أصدره امس بشأن حديثه عن حصة كردستان في موازنة 2018 انه ورد في سياق مقابلة مع المالكي بثتها قناة فضائية كردية السبت الماضي ان حصة الاقليم من الموازنة الاتحادية هي 17 بالمئة، واوضح ان(الحديث كان يتعلق بموازنات الأعوام الماضية)، مضيفا (اما في ما يتعلق بالموازنة لعام 2018 فهي وفق النسب التي وضعتها الحكومة استنادا للبيانات المتوفرة لديها، والمقدمة الى مجلس النواب للمصادقة عليها). ونقل الموقع الالكتروني للقناة الكردية عن المالكي قوله رداً على سؤال بشأن حصة الاقليم ان (الطريقة المعتمدة أن الثروة الموجودة في العراق جميعاً في الجنوب والوسط والشمال تجتمع في وعاء واحد اسمه “الموازنة” وهذه الموازنة يجتمع فيها عائدات العراق وتوزع وفق النسب السكانية، الاكراد يأخذون حصتهم التي كانت قد أقرت في وقت سابق بنسبة 17 بالمئة والآن طرحت الحكومة أن النسبة السكانية أقل، وهذه المسألة متروكة للبرلمان، لكن نحن ليس لدينا في الموازنة السنوية للدولة، شيء اسمه رواتب موظفي الإقليم أو رواتب البيشمركة، عندنا فقط أن حصة الإقليم هو 17 بالمئة من مجموع العائدات بعد إخراج النفقات السيادية، تعطى للإقليم والإقليم يتصرف بها)، مشيراً الى ان (قضية الرواتب هي واحدة من المفارقات التي استغلت – مع الأسف – استغلالاً سياسياً من بعض الأخوة السياسيين الكرد ، أن الحكومة قطعت رواتبنا، والحقيقة أننا ليست لدينا فقرة اسمها قطع الرواتب، بل عندنا حصة 17 بالمئة تعطى للإقليم والإقليم يتصرف بها سواء للرواتب أو غيرها، وفي مقابل ذلك على الإقليم أن يقدم ما ينتج من النفط إلى موازنة الدولة، أي يعطون ما عندهم من نفط، ويأخذون 17 بالمئة ، سواء أكان هذا النفط 100 برميل أو مليون برميل)، وتابع (إنما الذي حصل انه منذ اربع سنوات تقريباً أن الإقليم ينتج النفط ولكن لايسلم إلى موازنة الدولة عائدات النفط، فكان من الطبيعي أن البرلمان والحكومة عندما يضعان الموازنة وإزاء ما يقدم من الإقليم بالنسبة للواردات صفر، ان تكون نسبة ما يحصل عليه الإقليم من الموازنة صفراً)، مضيفاً (لهذا أدعو الإقليم إلى ضرورة الانفتاح، والعمل بالسياق القانوني والدستوري وتسليم عائدات الإقليم من النفط، وبأية كمية كانت فهي مقبولة وحتى لو لم يكن عندهم أكثر من 100 برميل هم يأخذون حصتهم كاملة، لأنه بالنسبة لهم كشعب عراقي اسمه كردي أو اسمه عربي من حقه أن يعيش متساوياً مع الآخرين في موازنة الدولة). من جهة اخرى، أمهل الاتحاد الاسلامي الكردستاني حكومة كردستان حتى الخامس عشر من الشهر المقبل لتحسين الاوضاع العامة في الاقليم .وقال القيادي في الاتحاد هادي علي خلال مؤتمر صحفي امس ان (المجلس القيادي للاتحاد الاسلامي اقر نقاط عدة خاصة بالاوضاع الراهنة في الاقليم منها تشكيل لجنة من برلمان كردستان لمتابعة الاحداث الاخيرة، وان تقوم حكومة الاقليم بالرد بشكل سريع على مطالب الموظفين). واضاف(سنقدم مذكرة الى حكومة الاقليم لتنفيذ مطاليبنا وبعد انتهاء المدة المحددة وهي 15 كانون الثاني المقبل سنتخذ القرار المناسب).وبشأن ماتردد عن انسحاب الاتحاد الاسلامي من الحكومة، قال علي ان (الاوضاع الراهنة حساسة جداً وقد رأينا انه من الواجب التعامل مع الاوضاع بشكل مسؤول لذا قررنا ان نمنح الحكومة مهلة لتنفيذ مطاليبنا). وعقد مجلس محافظة السليمانية أمس اجتماعين مع رؤساء الكتل الكردستانية ومحافظ السليمانية لبحث الاوضاع في المحافظة التي شهدت تظاهرات غاضبة خلال الايام الماضية.وقال رئيس المجلس آزاد حمه امين خلال مؤتمر صحفي اعقب الاجتماعين ان(المجلس يدعم تماما حقوق المتظاهرين، ويطالب القوات الامنية بالتعامل بمنتهى المسؤولية مع هذه الاوضاع، وعلى حكومة الاقليم بذل جميع الجهود لحل المشاكل واطلاق سراح المعتقلين وانسحاب القوات الامنية التي تم انتشارها في المناطق التي شهدت تظاهرات وتمتين السلم الاجتماعي).

الى ذلك، عقد ممثلو بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) اجتماعات مع مسؤولين حكوميين وقادة أحزاب وممثلين عن المجتمع المدني على مدى يومين في السليمانية اكدوا خلالها ضرورة تهدئة التوترات في أعقاب المظاهرات التي أخذت منحى عنيفاً وأدّت إلى اعتقالات وإصابات وخسائر في الأرواح.

والتقى وفد البعثة بنائب رئيس حكومة الإقليم قوباد طالباني ومحافظ السليمانية هفال أبو بكر ورئيس مجلس المحافظة وقادة الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة تغيير والاتحاد الإسلامي الكردستاني والجماعة الإسلامية الكردستانية والتحالف من أجل الديمقراطية والعدالة ومسؤول الحزب الديمقراطي الكردستاني في السليمانية، فضلاً عن ناشطين ومنظمات المجتمع المدني ومواطنين متضررين من الأزمة بشكلٍ مباشر.وكان الغرض من هذه الاجتماعات بحسب بيان ليونامي (تأكيد قلق الأمم المتحدة البالغ إزاء أعمال العنف التي رافقت المظاهرات التي جرت في الأيام القليلة الماضية، بما في ذلك إطلاق النار على المتظاهرين وإحراق مكاتب لأحزاب سياسية ومبان عامة) . واستفسر الوفد عن اعتقال متظاهرين ، وتحديداً التعامل مع رئيس حركة الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد وعضو برلمان الإقليم رابون معروف. بدوره، دعا المجلس السياسي للعمل العراقي الحكومة الاتحادية الى التدخل المباشر لإيقاف التظاهرات من خلال صرف الرواتب المتأخرة في الاقليم وحماية المتظاهرين من (بطش السلطة هناك). وذكر بيان تلقته(الزمان) امس ان (مجلس العمل العراقي عقد في مقره ببغداد اجتماعا لكادره المتقدم ناقش فيه جملة من القضايا المطروحة على الساحة العراقية منها إقرار موعد الانتخابات والاحداث الجارية في كردستان). وبشأن الاوضاع في كردستان، قال البيان ان (ما جرى ويجري من احداث في اقليم كردستان تتحمله حكومة الاقليم منفردة بسبب السياسات الخاطئة والإصرار على اجراء استفتاء الانفصال قبل اشهر عدة)، مضيفًا ان (على الحكومة الاتحادية أخذ زمام المبادرة بالتدخل المباشر في إيقاف التظاهرات من خلال صرف الرواتب المتأخرة والاستجابة لمطالب المتظاهرين وحمايتهم من بطش السلطة هناك).

في غضون ذلك، اعلن المتحدث باسم شرطة شهرزور آراس توفيق مديرية شرطة شهرزور امس عن اطلاق سراح جميع المتظاهرين المحتجزين في السليمانية.