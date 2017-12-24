طيران الإمارات يلغي رحلتيه إلى بغداد والبصرة بسبب الضباب

بغداد – شيماء عادل

الغت شركة طيران الإمارات عشر رحلات بينها رحلة الى بغداد واخرى الى البصرة بسبب الضباب الكثيف . وذكرت الشركة على موقعها، أنها ألغت رحلات بين كل من دبي وطهران والبحرين والدمام والكويت ولارناكا والبصرة وعمان وبودابست وهونغ كونغ وبغداد، فيما توقعت شركة الاتحاد للطيران تأخر الرحلات لسوء الاحوال الجوية. واكدت الشركة على موقعها ايضا ان (سوء الأحوال الجوية أدى إلى تأخر وإلغاء بعض رحلات الشركة يومي الجمعة والسبت الماضيين). وذكر المركز الوطني للأرصاد في الإمارات، أن تشكل الضباب يؤدي لانخفاض الرؤية في بعض الأوقات بالمناطق الداخلية والساحلية من البلاد.الى ذلك حققت شركة الخطوط الجوية العراقية التابعة لوزارة النقل فارقاً في الإيرادات بنحو 50 مليون دولار عن العام الماضي.وقال مدير عام الشركة ميران فريد في بيان امس إن (نتائج إحصاءات الشركة لايرادات عملها خلال العام الجاري حققت فرقاً بزيادة تقدر نحو50 مليون دولار عن العام الماضي في الرحلات المجدولة حصرا)، لافتا الى ان (المتابعة المستمرة للوزير كاظم فنجان الحمامي اسهمت بتسهيل الكثير من الخطوات وسارعت في وتيرة العمل التي ادت الى تحقيق مثل تلك الأرقام).