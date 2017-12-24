نواب يحمّلون البرلمان مسؤولية عدم إقرار القانون وإرجاعه إلى الحكومة

خبير لـ (الزمان): تأخير الموازنة يؤثّر سلباً على مصالح المواطنين

بغداد – قصي منذر

رأى الخبير الاقتصادي ملاذ الامين ان تأخر اقرار قانون الموازنة للعام المقبل يؤثر سلبا على تنفيذ المشاريع الضخمة في البلاد وكذلك على مصالح المواطنين ، فيما عدت اللجنة المالية النيابية ارجاع القانون الى الحكومة مخالفة دستورية يتحملها البرلمان. وقال الامين لـ (الزمان) امس ان (تاخر اقرار الموازنة يؤثر سلبا على تنفيذ المشاريع الضخمة في البلد وتوقف بعضها نتيجة عدم صرف الاموال)، واضاف ان (ذلك سيدفع اغلب الشركات الى ايقاف مشاريعها بسبب عدم قدرتها على منح العاملين المخصصات المالية)، مشيرا الى ان (الحكومة خصصت واحداً بالمئة من موازنتها الى الوزارات حتى تتمكن من الانفاق لحين اقرار القانون ومنحهم الحصص المقررة). بدوره ، انتقد الخبير الاقتصادي ضياء المحسن السياسة المالية للدولة. ووصفها بـ(المبعثرة ولا تعتمد على نهج موحد)، مشيرا الى ان (الموازنة هي بنود وليس برامج يتم فيها تخصيص الاموال للمحافظات)، وتابع ان (هدف الموازنة تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتنمية الخدمات وهذا غير موجود في السنوات الماضية وتغيب عنها نسب النمو كما لم نلاحظ اي تحسن في وضع المواطن بالاضافة الى تلكؤ أغلب قطاعات الدولة)، مبينا ان (القطاعات الموجودة في العراق هي صناعية وزراعية وسياحية وصناعات تحويليه الا ان جميعها متوقفة ونعتمد على تأمين المبالغ للدولة بنسبة كبيرة على واردات النفط). فيما اكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري مطالبة مجلس الوزراء تضمين عدد من الفقرات في القانون قبل إرساله الى البرلمان. وكشف الجبوري خلال اجتماعه بالحكومة المحلية في محافظة البصرة عن ان (جلسة البرلمان المقبلة سيتم عرض القانون للمناقشة)، داعيا الى (عدم المساس برواتب الموظفين)، لافتا الى ان (العراق مقبل على مرحلة جديدة وهي الاستقرار الاقتصادي)، واوضح الجبوري ان (المحافظة تعاني مشكلات يجب ان لا يتحملها المواطن)، وتابع (نسعى الى نقل صلاحيات واسعة للمحافظات حتى تستطيع اداء دورها بشكل صحيح مع مراعاة عدم استغلال تلك الصلاحيات لتحقيق مصالح خاصة). الى ذلك عد عضو اللجنة المالية النيابية عبد الجبار العبادي قيام البرلمان بإرجاع الموازنة الى مجلس الوزراء مخالفة دستورية، مطالبا بأدراج القانون على جدول اعمال اقرب جلسة.وقال العبادي في بيان امس إن (قيام رئاسة البرلمان بارجاع مشروع القانون الى الحكومة يمثل مخالفة دستورية وقانونية)، مبينا ان (هناك آلية لارجاع مشاريع القوانين لكن الموازنة لا يمكن ارجاعها لان المادة 62 من الدستور حصرت صلاحية المجلس باقراره فقط او ادخال تعديلات عليها وفق الصلاحيات الممنوحة له)، وتابع العبادي أن (المادة ذاتها نصت على تقديم مجلس الوزراء القانون والحساب الختامي الى البرلمان لاقراره وان التأخير من اجل مصالح شخصية وانتخابية لدى البعض يلحق الضرر بالدولة والمواطن)، داعيا البرلمان الى (ادراج القانون على جدول اعمال اقرب جلسة).

من جهته حذر عضو اللجنة ذاتها هيثم الجبوري من تأخير تشريع القانون. واكد الجبوري في بيان امس إن (تأخير إقرار الموازنة سيسبب أثراً سلبياً على مصالح الناس ويقلل إيرادات الدولة خاصة غير النفطية منها على الرغم من التحفظ على بعض النصوص الخاصة بسعر الصرف وسعر برميل النفط الا أنه هنالك إمكانية اجراء التعديل أثناء قراءة القانون أو بالاتفاق مع الحكومة). على صعيد اخر فاتح مجلس المفوضين مجلس الوزراء لتخصيص سلف مالية لاجراء الانتخابات. وقال الناطق بأسم المفوضية كريم التميمي انه (لغرض تنفيذ الجدول الزمني الخاص باجراء الانتخابات تقرر مفاتحة مجلس الوزراء لتخصيص سلف مالية للحفاظ على التوقيتات الدستورية والقانونية للانتخابات). واعرب نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي عن خشيته من بلوغ مرحلة الـلادولة في حال تأخير المصادقة على موعد إجراء الانتخابات من قبل البرلمان. ودعا الاعرجي في بيان امس البرلمان الى (المصادقة على إجراء الانتخابات وفق الموعد الذي حدده مجلس الوزراء)، محملا (البرلمان المسؤولية للتبعات التي قد تحصل في حال تأجيلها التي اخشى ان تؤدي الى حالة اللادولة) على حد تعبيره.