إعتقال 67 شخصاً في كربلاء وميسان بجرائم مختلفة

بغداد – محمد الصالحي

تمكنت مفارز شرطة محافظة كربلاء من اعتقال 55 شخصا وفق مذكرات قبض وتحري لمختلف الجرائم الجنائية ، فيما ألقت قوة أمنية القبض على 12 متهماً تسببوا بنزاع عشائري في قضاء الكحلاء في محافظة ميسان.

وقال قائد شرطة كربلاء اللواء احمد علي زويني في بيان امس ان (المتهمين الملقى القبض عليهم جميعهم مطلوبين الى القضاء وبمختلف الجرائم) ، مؤكداً ان (المتهمين نفذت بحقهم مذكرات أمر قبض وتحري اصولية صادرة من المحاكم المختصة).ولفت إلى أن (الإجراءات المشددة التي تتخذها شرطة كربلاء هي من اجل الحفاظ على حقوق المواطنين وممتلكاتهم).وأضاف ان (قوات الشرطة في كربلاء نفذت أكثر من 95 بالمئة من أوامر القبض والتحري الصادرة من القضاء أما المتبقي منها تعود لاسباب تتعلق بعدم وضوح العنوان أو مطلوبين بمحافظات أخرى يتطلب منا اتخاذ عدد من الإجراءات الأصولية لتنفيذها).وأشار إلى (إحالة جميع المتهمين الملقى القبض عليهم للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم لينالوا جزاءهم العادل). الى ذلك قال بيان لقيادة شرطة ميسان في بيان امس ان (قوة أمنية من قيادة شرطة المحافظة ألقت القبض على متهمين من الذين تسببوا في حصول نزاع عشائري حدث فى إحدى مناطق قضاء الكحلاء، بعد استلمها معلومات تفيد بوجود إطلاق نار).وأضاف ان (القوة توجهت إلى محل الحادث وقامت بتطويقه والرد على مصادر إطلاق النار وتمكنها من إلقاء القبض على 12 متهماً المتسببين بالنزاع العشائري، والآن هم قيد التحقيق لغرض عرضهم أمام القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم).ودعت قيادة شرطة ميسان (شيوخ ووجهاء عشائر ميسان إلى نبذ الخلافات العشائرية واللجوء إلى القانون في حل المشاكل وعدم إشغال القوات الأمنية بالنزاعات أو الخلافات الاجتماعية، في الوقت الذي تبذل قيادة شرطة ميسان جهوداً أمنية كبيرة في تحقيق الأمن والاستقرار للمواطنين). مبينة في ذات الوقت، أن (المحافظة تشهد استقراراً أمنياً ولايسمح بالنزاعات أو الخلافات الاجتماعية ان تؤثر على أمن وسلامة المحافظة). وفي البصرة قال مصدر امس ان (مفرزة من جهاز الأمن الوطني في البصرة ضبطت 35 حاوية شحن مبردة تحمل شحنة كبيرة من أوصال الدجاج الصيني المجمد المنتهية الصلاحية). مبيناً أن (الشحنة تم ضبطها في ميناء أم قصر الشمالي خلال محاولة اخراجها من الميناء). ولفت أن (الشحنة تم استيرادها على انها أردنية المنشأ خلافاً لحقيقتها). مضيفاً أن (الصين من الدول التي تحظر وزارة الصحة العراقية استيراد منتجات الدواجن منها).