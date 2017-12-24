الحكومة تنفي إلغاء الحقوق والإمتيازات السابقة وخبير لـ (الزمان): على الفلسطينيين مراجعة دائرة الإقامة لتثبيت موقفهم القانوني

بغداد ــ داليـا أحمـد

أكد خبير قضائي ان قانون اقامة الاجانب رقم 76 لسنة 2017 الذي صادق عليه رئيس الجمهورية مؤخراً يلغي الامتيازات والمنافع والحقوق التي كان يتمتع بها اللاجئون الفلسطينيون في العراق خلال النظام السابق التي تقرر ان يعامل الفلسطيني معاملة العراقي ، موضحًا ان تلك الحقوق لاتتضمن الحصول على الجنسية العراقية بفعل قرار صادر عن الجامعة العربية، فيما قال مجلس الوزراء ان (القانون المذكور الذي ألغى قانون مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 202 لا يخل بأي حال من الاحوال بحقوق الفلسطيني المقيم في العراق التي نظمتها قرارات وانظمة ما زالت نافذة منها).وقال المحامي طارق حرب في بيان تلقته (الزمان) امس ان (قانون 76 الغى القرار 202 الذي كان يقرر معاملة الفلسطيني معاملة العراقي نفسها وبالتالي فأن الامتيازات والمنافع والحقوق التي كانت مقررة للفلسطيني تم الغاؤها وانتهت بصدور القانون الجديد ذلك ان قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 202 يقرر انه يعامل الفلسطيني المقيم اقامة دائمة في العراق معاملة العراقي في جميع الحقوق والواجبات اي ان للعراقي والفلسطيني الحقوق والواجبات نفسها ولا فرق بين العراقي والفلسطيني)، موضحاً ان (القرار 202 استثنى الحق في الحصول على الجنسية العراقية اي ليس للفلسطيني الحصول على الجنسية العراقية لوجود قرار من الجامعة العربية يمنع الدول العربية بما فيها العراق من ذلك لاجل عدم ذوبان العنصر الفلسطيني في الدول العربية)، لافتًا الى ان القرار المذكور (عاقب بالحجز كل موظف يتصرف بما يتناقض مع قرار مساواة الفلسطيني بالعربي وبعد ستة اشهر من الحجز يعرض امر الموظف المخالف للقرار على رئاسة الجمهورية). وتابع حرب ان(جميع احكام هذا القرار بما فيه من امتيازات ومنافع للفلسطيني تم الغاؤها بموجب المادة 52 من قانون اقامة الاجانب رقم 76 لسنة 2017 المنشور في الجريدة الرسمية، جريدة الوقائع العراقية رقم 4466 في 23 كانون الاول الجاري وهكذا فأن مساواة الفلسطيني بالعراقي انتهت طبقا لاحكام القانون الجديد 76 لسنة 2017 )، مشيراً الى ان انهاء الامتيازات والمنافع التي كان يتمتع بها الفلسطينين يلزمهم بـ( مراجعة الجهات الرسمية بما فيها دوائر الاقامة لتثبيت موقفهم القانوني وبخلافه فأن هنالك عقوبات قررها القانون الجديد لمن يخالف احكامه)، موضحاً ان قانون اقامة الاجانب حدد (عقوبات الحبس والغرامة او احداهما والحكم بالابعاد عن العراق للمخالفين لاحكامه) . من جهتها، أصدرت الامانة العامة لمجلس الوزراء توضيحا لما تناولته بعض وسائل الاعلام بهذا الشأن. وقالت الأمانة في بيان امس ان (قانون اقامة الاجانب رقم 76 لسنة 2017 جاء لينظم اقامة الاجانب ولا يتطرق من قريب او بعيد الى مسألة اللجوء لكون الامر المذكور معالجاً بموجب قانون اللاجئين رقم 51 لسنة 1971)، مشيرة الى ان(مجلس الوزراء أقر مؤخرا مشروع قانون جديداً للاجئين راعى فيه حقوق اللاجئين الفلسطينيين عندما ابقى القرارات والانظمة التي تنظم حقوقهم نافذة بما لا يتعارض واحكام القانون)

. واوضح البيان ان (قانون اقامة الاجانب الذي سبق ان اقترحه مجلس الوزراء بقراره رقم 98 لسنة 2009 تم سحبه من مجلس الوزراء عام 2015 لاعادة النظر بما جاء فيه وبما ينسجم مع توجهات الحكومة)، مشيراً الى إن (تشريعه قد تم من مجلس النواب مؤخراً). وتابع ان (الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 202 لسنة 2001 الذي كان يعامل الفلسطيني معاملة العراقي في الحقوق والواجبات بإستثناء حقه في الحصول على الجنسية بموجب قانون اقامة الاجانب رقم 76 لسنة 2017 لا يخل بأي حال من الاحوال بحقوق الفلسطيني المقيم في العراق التي نظمتها قرارات وانظمة ما زالت نافذة منها على سبيل المثال لا الحصر حقه في التعيين، وفي التعليم الالزامي والدخول الى الجامعات والكليات، وفي اعفاء الطلبة منهم من رسوم سمات الدخول الى العراق، وارسالهم في بعثات دراسية، وحقهم في الحصول على الاجازة الدراسية وغيرها من الحقوق). وحذرت الأمانة من (اي جهة تحاول الاساءة وخلط الاوراق وتوظيف الادوات الإعلامية بعدم اظهار حقيقة القرارات الصادرة) مؤكدة ان (الحقوق التي أشرنا اليها في ما يتعلق بأشقائنا الفلسطينيين ثابتة ومحترمة). وقالت وسائل اعلام فلسطينية في تقارير لها خلال الايام الاخيرة ان (السلطات العراقية أصدرت وثيقة مصدقة من الرئيس العراقي فؤاد معصوم، تقضي بتجريد اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في العراق من جميع الحقوق والامتيازات الممنوحة لهم منذ عام 1948 ولغاية تاريخ المصادقة على القرار).ونقلت عن مسؤول في ديوان الرئاسة قوله أن (القرار مرفوع من البرلمان بعد مناقشته والتصويت عليه، وأن معصوم صدّق عليه منذ أيام).ورأت ان القانون رقم 76 وإلغاء القانون 202 وكل ما يترتب على القانون من امتيازات، (يضع المواطن الفلسطيني في العراق ضمن خانة المقيمين الأجانب بلا أي امتيازات أخرى)، مشيرة ان (القرار الجديد يحدد جملة من الأمور التي تمس وضع الآلاف من الفلسطينيين في العراق الذين أمضوا عقوداً طويلة في هذا البلد، من بينها سلب حقهم بالتعليم والصحة المجانية وكذلك السكن ووثائق السفر والبطاقة الغذائية فضلاً عن إبعاد الموظفين منهم من دوائر الدولة ومؤسساتها)، بحسب تقارير وسائل الاعلام الفلسطينية. من جهة اخرى، أكد الأمين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق ضرورة إلزام الوزارات بالوثائق القياسية وعدم العمل بالاستثناءات. ونقل بيان لأمانة مجلس الوزراء عن العلاق تأكيده لدى ترؤسه اجتماعا لممثلي جميع الوزارات والهيئات المستقلة غير المرتبطة بوزارة (أهمية الوثائق القياسية، لما تشكله من نقلة نوعية في الشفافية والتعامل مع التعاقدات) ، مشيراً الى ان (عام 2018 سيشهد السعي الى الغاء جميع الاستثناءات المطلوبة من الوزارات في ما يخص الوثائق القياسية، لان ذلك يعد تراجعا عن مبدأ الشفافية). واوضح العلاق ان (وزارة التخطيط كانت عملت مع البنك الدولي لسنوات عديدة من اجل اعداد الوثائق القياسية التي تهدف الى الارتقاء بمستوى التعاقدات النوعي والتخصصي وعلى غرار ما معمول به دوليا، من اجل تحقيق مبدأ الشفافية والنزاهة، وتواصل العراق مع المجتمع الدولي)، مشيراًالى ان (الوزارة متمثلةً بدائرة العقود الحكومية العامة سعت بالتعاون مع البنك الدولي الى إصدار 18 وثيقة قياسية للعقود والمناقصات).