المشتركة تؤكد سيطرتها على الحدود مع سوريا

عمليات واسعة لملاحقة فلول داعش غربي الأنبار

بغداد – محمد الصالحي

أكدت قيادة العمليات المشتركة سيطرتها على الوضع الامني على الشريط الحدودي مع سوريا فيما كشفت عن تنسيق مع فصائل المعارضة السورية بالجانب الاخر لمنع تسلل الدواعش الى العراق .

وقال بيان للقيادة امس ان (بعض وسائل الإعلام تناقلت تصريحاً مزعوماً عن إعادة انتشار قوات الحشد الشعبي عند الحدود السورية).وأضاف أن (الحدود العراقية السورية تحت السيطرة العراقية وبحماية قوات الحدود والجيش العراقي ولم تتعرض إلى هجوم من داخل الحدود السورية).وأكد أن (مقطع الحدود في شمال نهر الفرات من الجانب السوري تحت سيطرة داعش وتحصل فيه رشقات بين الحين والآخر وأن قواتنا ترد بقوة على أي مصدر للنيران). ودعا البيان (الجميع إلى توخي الدقة في تناول أي تصريح يخص المواقف العسكرية).

تقارير إعلامية

الى ذلك نقلت تقارير اعلامية عن المتحدث باسم قيادة العمليات العميد يحيى رسول قوله ان (القوات لديها تعاون حدودي مع قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة والمعارضة للرئيس السوري بشار الأسد).واضاف ان (القوات العراقية تنسق مع كل من الجيش السوري المدعوم من روسيا وإيران وتحالف الفصائل الكردية والعربية المدعوم من الولايات المتحدة والمعروف باسم قوات سوريا الديمقراطية المعارضة للرئيس الأسد).وعن نشر قوات الحشد الشعبي على الحدود العراقية – السورية أكد رسول ذلك لكنه نفى تأخر دعم حرس الحدود للقوات المرابطة هناك.مشيرا الى (المسؤولية الأساسية عن الحدود تقع على عاتق حرس الحدود والجيش). مشيرا الى إن (مناطق بسوريا مازالت تحت سيطرة داعش منها مناطق كثيرة على الحدود مع العراق).وقال القيادي في حشد محافظة الانبار قطري العبيدي في تصريح امس ان (القوات الأمنية شرّعت بحملة دهم وتفتيش طالت الطريق الواصل بين بيجي وقضاء حديثة على خلفية وجود عناصر مسلحة مطلوبة للقوات الأمنية بتهمة الإرهاب واستهداف القوات الامنية والمواطنين في المناطق الصحراوية الرابطة بين الانبار ومحافظة صلاح الدين). وأضاف أنه (تم إغلاق مداخل ومخارج المناطق المشمولة بالتفتيش وتم منع حركة السير لتأمين الحماية اللازمة للقوة خوفاً من استهدافها من قبل المجاميع الإجرامية أثناء عملية الدهم والتفتيش).

معلومات إستخبارية

مبيناً أن (الحملة تأتي على خلفية معلومات استخباراتية تفيد بوجود خلايا نائمة مطلوبة للقوات الأمنية في تلك المناطق).الى ذلك قال المفتش العام لûوزارة الداخلية في محافظة كركوك والمشرف على أفواج تحرير الحويجة العقيد اركان حمد لطيف ان (منزلي بحي دوميز جنوب كركوك تعرض لإطلاقات نارية من قبل مسلحين مجهولين يستقلون مركبه نوع كورلا). مبينا ان (المسحين لاذوا بالفرار).واضاف ان (قوات مكافحة الاٍرهاب اعتقلت المهاجمين وهم ثلاثة). مشيرا الى ان (التحقيقات جارية معهم الان). الى ذلك اعلن موقع حلف الناتو أن سلوفاكيا ارسلت فريقا متخصصا لتدريب قوات الامن على ازالة الالغام يدويا. وذكر الموقع أن (الدورة ضمت 21 طالبا من وزارة الدفاع العراقية، وعند الانتهاء من الدورة تم اعتماد سبعة عشر منهم كمعلمين وتم منح أربعة منهم شهادات إزالة الألغام الأساسية). من جانبه قال قائد فريق التدريب السلوفاكي لوكاس كابوفيسكي أن (معظم الطلاب قد خبروا المعدات المتفجرة وكيفية التخلص من الذخائر غير المنفلقة وكانوا حريصين على التعلم على تقنيات جديدة).واضاف أن (مساهمتنا تركز فقط على تنفيذ مهام التدريب وتقديم المشورة والمساعدة في دعم القوات العراقية). مبينا أنه (بعد تحرير العراق من داعش مطلوب المزيد من خبراء ازالة المتفجرات حيث تفيد التقارير بأن داعش زرعوا قنابل وأجهزة متفجرة أخرى في مناطق مكتظة بالسكان، وكذلك في المدارس والحدائق العامة).