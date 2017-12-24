(الزمان) تتفقّد المطبعي في مشفاه بالنجف

النجف – سعدون الجابري

تفقدت (الزمان)، ليل الخميس الماضي، الباحث الموسوعي الكبير حميد المطبعي الراقد على سرير العافية بمستشفى الصدر في النجف . وكان وفد مؤلف من رئيس التحرير والمفكر العربي المقيم في بيروت عبد الحسين شعبان والناشط السياسي عضو مجلس النواب السابق وثاب شاكر، قد زار المطبعي وإطمأن على حالته الصحية عبر شرح قدمته عقيلة المطبعي أم بسام التي ترافقه في علاجه منذ نحو 13 يوماً.

وأشاد الوفد بالمكانة الرفيعة التي يحتلها المطبعي في المشهد الثقافي العراقي، طيلة اربعة عقود ودوره في إثراء المكتبة العراقية والعربية بالمؤلفات التي تجاوزت 30 كتاباً، وثق فيها المطبعي جانباً من عطاء رموز الحركة السياسية والفكرية والادبية في العراق، كما عزز دور التحولات الثقافية والنقدية عبر مجلة الكلمة التي احتضنت التيارات الجديدة في الشعر الحديث والنقد .

ونقل رئيس تحرير (الزمان) طبعة العراق أحمد عبد المجيد تحيات الاستاذ سعد البزاز الى عائلة المبدع الكبير وتمنياته له بالشفاء العاجل،ودعا الجهات الحكومية والمنظمات الثقافية الى رعايته بوصفه قامة وطنية شاهقة وقلماً مدافعاً عن حرية الكلمة تحمل أعباء إعلاء شأنها .

والمطبعي كاتب وناثر وموثق ومحقق رجاليات، ولد في النجف سنة 1942 وأصدر في سبعينات القرن الماضي مجلة ثقافية باسم (الكلمة)، وطبعت له (الزمان) موسوعته المشهورة اعلام العراق في القرن العشرين عام 2010 .