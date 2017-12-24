الدين في اللعبة السياسية – هُمام كصّاي

بات الدين في الآونة الأخيرة البضاعة الرائجة والرابحة في ميادين الحياة السياسية تعمر بها أسواق الشرق الأوسط لدرجة سُبلت كل قيمهُ القداسوية وانتزعت عنهُ العصمة بسبب توظيفات رجال الدين له في معارك الحياة بما يخدم مركزهم السياسي والاجتماعي تاركين خلفهم ما تأمر به شريعتهم مما أضفى على الدين صبغة تدخل الجهلاء في العمل بالمقدس وزج الأخير في المدنس وتشويهه، وقد مثل الدين للناس بأنه أشبه بالسيف المسلط على رقاب الناس للتنكيل بهم، بل واستعماله كألة تعذيب ومعاقبة به ممن لا يسايرون هذه الفئة الموعودة بخلافة الأرض زوراً وبهتاناً .

كذلك فأن استمرار رجال الدين في السلطة والهيمنة لا يغني من فقر ولا يشبع من جوع فقد كشف القناع عن نياتهم الدنيوية المغلفة بوفر الدين وجلباب التقوى حيث فممارستهم لم تؤد إلا إلى الفساد المالي والأخلاقي والسياسي وتلوث الفكر والعقيدة الدينية، لأسباب تدخل الأكليروس العربي في شؤون ليست من اختصاصه وأمور لا يجد الثقافة الكافية للتعامل معها.

إضافة إلى ذلك فأن رجال الدين يدعّون لهم الحق المطلق في ممارسة الحكم غير إن القران الكريم لم يأتِ بأية صريحة أو ضمنية تدل على ذلك، صحيح إن القران الكريم أكد على أقامة دولة لكنه لم يتضمن نظرية تنص على شكل الحكم ونظامه وطبيعة الدولة إلا إن الاجتهاد الديني نظر لبعض أيات القرآن على أنها تصف شكل دولة دينية ثيوقراطية بينما الرسول (صلى الله عليه وسلم) نفسه أقام أول دولة إسلامية مدنية وليست دينية مع خصوصيتهِ التي لا يمكن أن تنسحب لأي ً من خلفائه واتباعه في ممارسة الحكم لكن الرغبة في الشهرة والنجومية وحب ملذات الدنيا ثروة المال والابتزاز والنفوذ والقوة جعلتهم يسوغون النص لرغباتهم، ورأوا بالدين ثروة رابحة وورقة رابحة في للوصول لما فشلوا إليه سياسياً!!

ذلك من اجل تعويض منقصات ومتطلبات حياتهم اليومية لوضع الدين موضع الدين بازار للمزايدة واستخدام الحيل والخدع السياسية وحتى المحرمات من اجل منافعهم الذاتية وهو سلوك أخذ على عاتقهم في تشويه صورة الإسلام وربطه بدولبة الإرهاب والتطرف في الإحكام والتشدد في العقيدة غير انهُ أكثر الأديان سماحة واعتدالاً ووسطية.

بذلك صنع رجال الدين من الدين عدواً للإنسان ووضعوا أنفسهم في خصومة وتكتلٍ مناهض للتقاليد والرموز الدينية الصحيحة، وهو ما ساقنا إلى الهاوية التي لا مفر منها إلا إن تُنكل أو يُنكل واحد بالأخر فانحدارنا نحو القاع ليس سببه الدين وإنما رجاله الذين أصابهم حب الذات والدنيا ومتاعها، فلا يبالون للوصول إليها حتى ولو كانت على حساب القيم الروحية للدين، فكانوا سبباً جلياً في قتل الإنسانية والكوارث وتحطيم المجتمعات وفسادها وانهيار الثقافة الأولى في العالم.

وأن الخشية على الإسلام ليس من الغرب وإنما من الإسلاميين أنفسهم فهم الأخطر عندما يوظفون الدين لأغراضهم السياسية والربح المادي فتأثير العامل الداخلي على الدين أشد وطئه من قرينة الخارجي.

وأخيراً ليس أمامنا طريق من أجل تحقيق النهضة والتنمية والحضارة وإنقاذ الأمة من انحدارها وسقوطها بدون العودة لعامل الدين لكن ليس بالطريقة التي تراها الحركات الإسلامية الراديكالية، فالإصلاح عملية أقناع وليس إرغام وسطوة وبطش بالعادات والتقاليد الحضارية للأمم أو سفك الدماء وإزهاق الأرواح سيكون طريقاً ممهداً للجنة، هذا الفقه لا بد أن يُعاد النظر به فالإسلام دين وسطي ولن يكون تطرفياً مهما علت نبرات خطاب المتشددين.

بغداد