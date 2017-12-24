تحالفات وإئتلافات مع قرب الإنتخابات – زينب فخري

مع قرب موعد الانتخابات والتسابق بالفوز بأعلى نسب من الأصوات بدأ ماراثون التحالفات والائتلافات بين الكتل والحركات السياسية.

ويستحسن أن نستهل بالقول أنَّ هناك فرقاً بين المصطلحين ولكن لعدم المعرفة الدقيقة بمدلولات كلّ مصطلح أصبح أحدهما يستعمل بدلاً من الآخر، وهذا ناتج من الفوضى باستعمال المصطلحات والسائدة في المجال المعرفي وتحديد المفاهيم بل عدَّ أنَّ مصطلحي التحالف والائتلاف من أكثر المصطلحات السياسية التي يُساء استخدامها في المرحلة الراهنة، ولم يعد لهما في واقعنا صلة بأصل كلّ منهما سواء على المستوى النظري أو التطبيقي.

فالتحالف يقوم على التزامات أعمق وأقوى من الائتلاف، الذي يكون في العادة مؤقتاً من أجل تحقيق أهداف مشتركة بين أحزاب وقوى تسعى إلى دعم مركزها في الساحة السياسية لتحقيق نتائج مرضية في الانتخابات.

لكن القاسم المشترك الأساسي بين التحالف والائتلاف هو اتفاق حزبين أو أكثر على العمل المشترك على أساس برنامج يتم التوصل إليه عبر التفاوض، ويتضمن ما يمكن الاتفاق عليه ويقبله الطرفان أو الأطراف. ولذلك يُطلق عليه برنامج حدّ أدنى، أي يتضمن ما لا يمكن التنازل عنه. ولذلك تعتمد التحالفات بشكل رئيس على وجود تقارب فكري أو أيديولوجي أو مرجعي بين مكوناتها.

أما الائتلاف فهو ممكن بين أحزاب وقوى ذات مرجعيات فكرية مختلفة، ولكن بشرط أن يكون بينها قدر معقول من التفاهم السياسي الذى يتيح وضع برنامج حدّ أدنى تلتزم به كلّها.

والملاحظ أنَّ الساحة السياسية العراقية التي سبق أن شهدت تشظيات وانشطارات عرفت مؤخراً أيضاً تحالفات وائتلافات. وبعض هذه الائتلافات والتحالفات ضمت وجوهاً جديدة؛ على اساس أنَّ القديمة استهلكت وغدت مرفوضة من الشارع العراقي، كما أنَّ المتتبع لهذه التحالفات يجد بوضوح أنَّ أغلبها لم تأت بجديد فهي تحمل أنظمة داخلية وبرامج سياسية مستنسخة من المجتمع أحزاب وكتل سبق أن استلمت دفة الحكم أو حظيت بتمثيل سياسي قوي في البرلمان والحكومة.

أما الشعار المرفوع من أغلبها فهو القضاء على الفساد وحيتانه، والحقّ هو شعار ينطوي على دعوة وهمية فاقدة للمصداقية بدليل تبرئة ساحة عدَّة فاسدين مؤخراً بحكم وقرار محاكم، وإذا ما تنازلنا قليلاً فنقول إنَّها في أحسن أحوالها ستحدّ من الفساد المستفحل والمتجذر والمدعوم من الأحزاب؛ فهذه التحالفات تنصاع وتخضع للكتل السياسية الكبيرة التي أسست منهجاً واضحاً لا يمكن الآن تغييره!

بغداد