خليجي الكويت : السعودية تواجه الإمارات اليوم والكويت مع عُمان

عبد الرحيم ينقذ الأسود من فخ البحرين في اللحظات الحرجة

الناصرية – باسم ألركابي

بدا منتخبنا جهده في بطولة خليجي 23 بكرة القدم المقامة في الكويت بالتعادل مع البحرين بهدف لكل منها بعدما سجل جمال راشد للبحرين د79 و مهند عبد الرحيم في وقت صعب وقاتل بضربة راس جميلة د88 من وقت المباراة بعدما بقي شبح الخسارة يلازمنا التي نجا من الخسارة الى ما قبل دقيقتين على نهاية الوقت الأصلي مجنبا المنتخب الخسارة وربما القضاء على أماله في المنافسة والصراع على اللقب حينما استمر يعاني طيلة وقت اللعب وكاد ان يستقبل اكثر من هدف وكان في أسوء حالاته بعدما افتقد لتوازنه لولا تدارك الموقف في الوقت القاتل بعد استمرار البحرين في التقدم والسيطرة بفضل الأداء الواضح وتحقيق التفوق به بفضل بطريقة اللعب والأداء المنظم وبخطوط منسجمة سيطرة على الامور لكنها فرطت في فرصة الفوز التي كان يستحقها منتخب البحرين بعد تقدمه بالهدف الذي جاء بعد ضياع عدة فرص أخطرها ضربة الراس التي انقذها جلال حسن د74 قبل ان يستمر ضغط البحرين بشكل متواصل والتحكم بالامور التي أثمرت عن تسجيل هدف التقدم في المهمة التي سهلها المدرب باسم قاسم من حيث التشكيلة وطريقة اللعب ويبدو انه استخف بالفريق المقابل عندما لعب بتشكيلة شبابية لكنها فشلت في عكس المردود وصنع الفارق قبل ان ياتي هدف التقدم يعد اربع دقائق.

خطر الخسارة

واستمر منتخبنا يواجه خطر الخسارة التي ظلت قائمة لانه افتقد للحلول واستمر يلعب بتراجع وواجه صعوبات اللعب التي كادت ان تقضي على الامال اووداع البطولة مبكر بالإشارة الى واقع الفرق وعدد المباريات في مجموعته التي ظهر فيها البحرين متفوقا وقدم مستوى جيد والأحق بالفوز لولا التسرع وسوء الحظ عندما تخلى عن الفوز الذي ربما يفتح له الباب واسعا للانتقال للدور الاخر بعدما قدم مباراة مميزة بكل معنى الكلمة وواصل سيطرته الواضحة ما صعب الامور على منتخبنا الذي كان في أسوء حال وافتقد للسيطرة ولم يقدم المستوى الذي يليق به ولم يقترب من التسجيل بسبب عشوائية اللعب لان لاعبو البحرين افشلوا الهجمات الخجولة ولم يظهر اللاعبين الا في اخر الدقائق بعد التغيرات وحقق التعادل بعد إغلاق المنافس منطقة الدفاع وغير من مسار الامور التي لم نشهد فيها لاعبا يستحق الاشارة.

خطورة واضحة

وشكل فريق البحرين خطورة واضحة على منتخبنا خلال الشوط الأول وخلق الفرص الحقيقية بعد الظهور المتدني للاعبينا في تقديم الأداء المنتظر منهم وكان المنتخب بلا هوية ودون ردة فعل والتعامل مع الكرات المرتدة التي ذهبت للدفاع البحريني المنظم الذي لعب بتركيز وانسجام مستغلا حالة التراجع للاعبينا من حيث الدفاع الذي كان في أسوء حال من دون ان نشاهد تقديم لعبة جماعية منظمة او تظهر المهارات الفردية واستسلم الكل تماما بسبب الأداء المهزوز والضعيف وغير الفعال ولم يستطيع الحد من سيطرة واندفاع لاعبي البحرين الذين لعبوا بقوة ونقل الكرة من الجوانب مستغلا ضعف الإطراف والوسط وأخطاء الدفاع الذي ظهر ممرا من دون ان ينتبه المدرب الى طريقة اللعب والعمل على تغيرها رغم المشاكل التي سببتها لفريقنا وكاد الفريق المنافس ان يستهل التسجيل لو تعامل مع الكرات الخطرة بسبب السيطرة المستمرة والتحكم بالكرة وارتباك الدفاع ما سهل من بقاء لاعبي البحرين في منطقتنا والسيطرة عليها امام تراخي اللاعبين الذين يبدو لم يأخذوا الامور على محمل الجد ولان مباريات كرة القدم لاتعرف اليوم فريق ضعيف وأخر قوي بل ان تلعب في اجواء النتيجة التي كادت ان تذهب للبحرين لانه لعب بشعار التحدي.

تراجع منتخبنا

و فشل منتخبنا اغلب الوقت وظهر بلا حيلة هجومية حتى فشل في اختراق الدفاع البحريني وكان الهجوم بعزلة من دون ان يظهر اية خطورة امام مرمى البحرين بسب التنظيم الدفاعي ونقل الكرة بشكل مركز والعودة بالكرة بسرعة ونقلها بيسر من دون مشاكل ولان البحرين هي من خطفت المبادرة الهجومية من البداية. وتواصل المد الهجومي للبحرين خلال الشوط الثاني واستمر محافظا على وضعه الفني والتلاعب بدفاعاتنا وانتقل الى منطقتنا بسهولة وهدد مرمى جلال باكثر من كرة كادت ان تهز الشباك بسبب تراخي لاعبينا وكاد ان يفتتح التسجيل الى ما قبل ربع ساعة بالكرة الراسية الجميلة التي أطلقها المهاجم قوية وفنية انقذها الحارس جلال الذي كان وراء خروجنا بالتعادل بعدما تصدى لاكثر من خطرة ولولاه لتمكنت البحرين من معاقبتنا بعد ألازمة الدفاعية والهجومية التي صاحبت لاعبينا قبل ان ينتبه المدرب لإجراء التغيرات عندما زج باللاعبين علي حصني وهمام طارق ومهندعبدالرحيم وكان ان يلعبوا كأساسين من دون الاستهزاء بالفريق المقابل الذي قدم مباراة كبيرة بعناصره الواعدة التي كادت ان تخرج بفوائد المباراة التي ادوها بفاعلية وتحكموا بزمام الامور ولعبوا أفضل منا اغلب الوقت الذي فشل فيه فريقنا في ايقاف المد الهجومي للمنافس الذي لخبط من حسابات باسم قاسم الذي كان ان عليه ان يأخذ الامور على محمل الجد وان يتعامل مع المباراة في حضور وزج اللاعبين الأهم امام نتيجة الحسم التي وحدها من تنقل المنتخب للدور الاخر الذي كدنا لانصله لولا هدف التعديل لمهندعبد الرحيم الذي كان يفترض ان يدخل قبل الوقت الذي شارك فيه والحال لعلي حصني وهمام طارق لان المنتخب يبقى بحاجة للاعب الخبرة كما ظهرت الامور امام الكل في اداء سلبي الذي كان قريب من السقوط وتقبل الخسارة وربما القضاء على أماله من هذه المباراة التي شكلت التحدي ودرسا للمدرب الذي كان عليه ان يتعامل مع المباراة بتركيز من اجل حسم المهمة التي كادت ان تعقد الامور لان المدرب لم يقراها كما يجب واقترب من دفع فاتورة المباراة الى ماقبل دقيقتين على نهايتها قبل ان تتغير الى التعادل بفضل راسية مهند الذي أنقذ المنتخب في نتيجةهي أفضل من الخسارة التي كادت ان تعقد الموقف امام منافسات المجموعة التي تتصدرها قطر بعد الفوز على اليمن باربعة أهداف نظيفة والخروج بفوز منحه الصدارة.

لماذا تعادلنا

كان السؤال ان يطرح بشكل اخر لولا تحقيق التعادل وتدارك الخسارة في الوقت القاتل والسؤال المطروح هو لماذا دخلنا بهذا الوضع ومواجهة المهمة بالصعوبة التي شهد عليها الكل والتي شكلت التحدي لنا في البقاء بدائرة الصراع على الانتقال للدور الحاسم. الاستخفاف بالفريق الاخر من خلال ما قام به المدرب في زج لتشكيلة التي لعبت وكانت خارج التقديرات والدفاع عن مهمة المنتخب في اول خطوة يفترض ان تأتي متوازنة من خلال الاعتماد على أفضل اللاعبين لان الاول ان تحقق النتيجة إمام العدد المحدد من المباريات التي تحتاج للدقة والتركيز في اللعب وحسم الامور لان الفوز فيها يعني قطع أكثر من نصف الطريق و لان التفريط بنقاط المباراة الأولى التي تعول عليها الفرق في التقدم للإمام من خلال وحسم المهمة من دون ان تفرط بالنقاط.

الأداء الملل لجميع اللاعبين باستثناء الحارس جلال حسن الذي كان وراء الخروج بنتيجة التعادل عندما دافع وتصدى للكرات الخطرة التي استمرت على مرمانا وهذا يرجع لضعف الدفاع وعدم قيام اللاعبين بواجباتهم المشكلة التي لازمت المنتخب الذي ظهر خيبة امل وفي اداء سلبي وغير مقنع ومستويات متذبذبة حيث الهجوم الذي لم يقدم المردود وفشل في اختراق دفاع الفريق الأخر الذي ظهر بأفضل حالاته.

فشل المنتخب في تقديم المستوى الفني ولم يقدر على تنظيم الامور في تنسيق الهجمات ونقل الكرة بشكل عشوائي وانعدام روحية اللعب لفريق جاء منافسا على لقب البطولة في مستوى هز ثقة الكل والشارع الرياضي وأهل الشأن وكاد ان يفقد فرصة التأهل لو حافظ البحرين على هدف التقدم للنهاية وهذه كرة القدم لاتتعامل مع التاريخ بل مع من يقدم ويلعب بشكل فني ومنظم وليس كما ظهرت مجموعة لاعبين تباطأت في نقل الكرة ولم تظهر الا في اخر عشر دقائق وكان الامر ضروريا ان تعكس قوتها في الوقت المذكور عندما حققت التعادل النتيجة الأفضل من الخسارة ظهور فريق البحرين بشكل منظم ودافع وهاجم بشكل بتوازن وكان أفضل من منتخبنا اغلب الوقت وانتهز اداء عناصرنا المتراجع والمخيب وكاد ان يمر من دون مشاكل لأنه كان الأفضل في كل شيء واستحوذ على الكرة ونقلها بسهولة الى منطقتنا التي كانت ممرا سهلا لعناصر الفريق الأخر التي لم تواجه صعوبة في اختراق دفاعاتنا وكما شاهدنا طريقة تسجيل هدف البحرين عندما مر اللاعب عبد الله يوسف إلى عمق الجزاء وحولها الى زميلة تحت أنظار دفاعنا قبل ان تمر الى المهاجم جمال الذي لم يتردد في إيداعها لشباك د79. كان على باسم قاسم ان يلعب بالأوراق الرابحة وحسم المهمة بغض النظر الى الطرف المنافس من حيث المستوى على العكس لان الفرق الصغيرة تريد النيل من الفرق التي هي اقوى منها وهو ما كان على الفريق ان يلعب بكامل عناصره.خالف منتخبنا كل التوقعات بنتيجة التعادل الصعب امام سجل حافل بالنتائج الايجابية في لقاءت الفريقين قبل ان يظهر منتخبنا في الحالة السلبية عندما فشل في الأداء وعلى صعيد صناعة الفرص وكادان يخسر اللقاء ويضع نفسه في موقف اخر وربما يقضي على اماله بنفسه. دق العرض والنتيجة جرس الإنذار لمنتخبنا الذي بالكاد حقق التعادل في مباراة تحتم على المدرب زج أفضل اللاعبين لانه جاء للصراع على اللقب وان يكون الرقم الصعب وان يعكس شخصيته بقوة من البداية ولان مباريات الافتتاح هي من تحدد ملامح المنافسة ما جعل من الأداء والنتيجة ان تفتح باب التشكيلة في قدرة الفريق الذي حضر للكويت من اجل العودة باللقب و لاشيء غيره قبل ان يخيب الآمال وواجه مشاكل النتيجة التي ظلت خيار الفريق الأخر الذي شكل تهديدا لفريقنا وبدا المباراة و تحت سيطرته وكان الأقرب للفوز بعد استفاقة مهمة للاعبين منهم من لعب لاول مرة في صفوف المنتخب الذي نجح في ان تسلط عليه الاضواء عن قرب بعدما غير من واقع المجموعة الثانية وصعب من مهمتنا في المنافسة عندما يلاعب بطل النسخة الأخيرة قطر. افتقدنا للاعب القناص والخبرة في التسجيل رغم قلة الفرص وبسبب تنظيم دفاع البحرين الذي عكس نفسه بقوة حينما فرض نفسه الطرف الاهم ولعب بطموحات الفوز واقترب من كتابة الفوز الاول على منتخبنا في البطولة في ظل مستوى الأداء والسيطرة والتحكم في المباراة وعكس دوره أكثر مما كان مطلوب منه رغم الترشيحات التي انصبت لمنتخبنا الذي لعب بتشكيلة مفككة وغير منسجمة وفي أسماء منها تعلب لاول مرة ولان باسم قاسم لم يقدر الامور عندما ابقى لاعبي الخبرة والأسماء المؤثرة على الدكة .

منتخب البحرين

لعب بروحية وانسجام وبخيار الفوز عندما عكس روح العمل الجماعي ولعب بصفوف منتظمة نجحت جميعها في تقديم الأداء الدفاعي والهجومي بشكل واضح واستغلال الحالة السلبية التي كان عليها منتخبنا على مستوى اللعب بعد ظهور خطوطه مفككة وغير قادرة على عكس المستوى الذي يليق به كمنتخب شارك من اجل الحصول على اللقب. بغض النظر عن حسابات الفوز لكن البحرين قدمت ما بوسعها من حيث الاداء الجماعي ومهارات اللاعبين التي شكلت صعوبة كبيرة امام تحركات منتخبنا الذي تخلى عن دوره من حيث الأداء المتراجع لان عناصره إرادة ان تؤكد جدارتها . الدور التكتيكي للمدرب في تحديد طريقة اللعب وربما لعب من اجل التعادل قبل ان تميل السيطرة لهم و تسيير الامور والسيطرة كاملة وسير الامور كما يريد في اداء ونتيجة منحتهم الثقة في خوض مباراته القادمة مع اليمن يوم غد والتي سيلعبها بوضع اخر بعدما نجح في الخروج من اقوى مواجهة ولو بنقطة بعدما اقترب من تحقيق الفوز.

مباراة قطر

المباراة الأخرى سيلعبها منتخبنا مع منتخب قطر يوم غد الثلاثاء في الساعة الثامنة مساءا وتظهر مهمة على الفريقين خصوصا منتخبنا المطالب في عكس نفسه وشخصيته كما سلطت عليه وسائل الإعلام من انه فرس الرهان والطرف القوي في الصراع على اللقب ما يتوجب عليه ان يواجه الامور بشكل افضل واللعب من اجل الفوز بعدما ارتفعت ثقة منتخب قطر بالفوز الكبير على اليمن والحال للبحرين التي زادة قوة والقدرة على المنافسة من اجل التأهل كما مطلوب من منتخبنا ان يحسم المهمة لان غير ذلك تتعرقل الامور أي ان المنتخب سيكون إمام مباراة مصيرية ولاتقبل غير الفوز ولان غير ذلك سيجد نفسه في وضع خطر وهو ما يعلمه المدرب واللاعبين من ان مهمة قطر التي تبحث عن التعادل ولو انها ستلعب بطموحات الحسم وعلى المدرب باسم قاسم تحديد المخطط التكتيكي من اجل عبور المباراة التي تظهر أصعب من لقاء البحرين ولان قطر ستدخل منتشية بنتيجة الفوز الكبير على منتخب اليمن برباعية نظيفة ليمنح لنفسه صدارة المجموعة التي يريد الدفاع عنها وهو يعلم اهمية لقاء الغد وتأثيرات النتيجة في مواصلة صدارة المجموعة والدفاع عن لقبه وهو من الفرق المنافسة والقوية وسيلعب بشعار التحدي وتظهرا فضل من البحرين عندما استهلت المشوار بالرباعية النظيفة تعاقب على تسجيلها اكرم حسين د2 والمهدي علي د5 وعبدا اللة د18 واختتم مسلسل الأهداف اللاعب بيدرو ميغيل د85.وتظهر النتيجة الأعلى مع انها متوقعة إمام قدرات اليمن المعروفة وظروف المشاركة بسبب الوضع ألامني الذي تمر به ومشاركة تستحق التحية عندما تحدت كل الظروف وشاركت بغض النظر عما تسفر عنه الامور ويامل ان تظهر بوضع افضل امام البحرين عندما يتواجهان غد ويريد ان يقدم مباراة تختلف عن الاولى في وقت يرى البحرين المهمة فرصة لتحقيق النتيجة المطلوب والاستمرار في المنافسة التعبير عند قدراته الواعدة التي قدمت مستوى طيب وزادت اكثر ثقة لانها تقدر أهمية النقاط.

تصدر السعودية

و تتصدر السعودية فرق المجموعة الأولى عندما استهلت مشوارها بالفوز على البلد المنظم بهدفين لواحد مع انها لعبت بالفريق الاولمبي الذي تمثل مشاركته فرصة للبطولة الآسيوية بداية العام المقبل وهو تصرف صحيح قبل ان يعكس مستوى اللعب وواقع الدوري وقاعدة اللاعبين ثم الإمارات التي تقدمت عل عمان بهدف ومتوقع ان تشهد مباريات الجولة الثانية في المجموعة منافسات قوية.

مباراتا اليوم

وتجرى اليوم مباراتان الاولى بين الإمارات والسعودية في ملعب الشيخ جابر عند الساعة الخامسة والنصف وتمثل أهمية للفريق لان الفوز سيقرب أياً منهما للانتقال للدور التالي .

وبعدها تقام مباراة الكويت وعمان عند الساعة الثامنة وكلاهما تجرع خسارة مباراة الافتتاح حيث الكويت امام السعودية وعمان ازاء الإمارات وتظهر هي الأخرى مواجهة صعبة ومهمة وليست سهلة على الفريقين من اجل العودة للمنافسة عندما تلعب الكويت في ظروف مناسبة حيث عاملي الأرض والجمهور والبحث عن الفوز الذي قد يغير من شكل المنافسة وموقف الفريق الذي لم يظهر كما كان متوقعاً منه عندما خسر من الســـــــعودية بالمقابل تريد عمان اللعب بتركيز بعد المستوى المهم الذي قدمته امام الإمارات.